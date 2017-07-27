EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1008  35
Все про:Госдепартамент США (645) отставка (2357) США (13062) Тиллерсон (133)

 "Я никуда не ухожу", - Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

тиллерсон

Рекс Тиллерсон опроверг информацию о своем уходе с поста госсекретаря США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил журналистам в среду.

"Я никуда не ухожу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго собирается оставаться на своем посту. - Пока позволяет президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон выступает за продление санкций против РФ, - Госдепартамент США

Также его спросили об отношениях с президентом Дональдом Трампом, на что госсекретарь сказал, что отношения у них "хорошие".

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, близких к окружению Тиллерсона сообщал, что госсекретарь думает о том, чтобы оставить свою должность. Отмечалось, что у Рекса Тиллерсона есть множество разногласий с Белым домом, включая политику в отношении Ирана.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
-- Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.(c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
CNN збрехало?
Завжди казав- ЗМІ брешуть! Хоч і з різних причин, та все одно брешуть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дыму без огня не бывает....хотя скорее всего уйдёт досрочно....вместе с Трампом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ленинский Кузнец уже топил на фейсбуке за Хилари..., а потом как посрамленный троль стыдливо посты удалял..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, а ведь кто-то ему подсказал за Хилари болеть ? Сам то он тормозит в этих делаз( пример лишение гражданства Михо).
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA Саша Крест
CNN збрехало?
Завжди казав- ЗМІ брешуть! Хоч і з різних причин, та все одно брешуть!
========
Цензор бреше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочешь сказать, что Цензор сегодня и 3 года назад - одно и то же? Один подход?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він репостить чужу брехню- як і всі інші. Своїх новин в нього майже немає. Я не вважаю Цензор ЗМІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не правда ваша....
Все что обозначено на главной странице новостей буквами ЦН...это новости от Цензора...а не репост новостей с других сайтов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тебя удивлю еще больше, это на 50% новости с ленты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что не так..?? Новость обозначенная буквами ЦН...это новость от Цензора....а не репост с других сайтов.....это факт....оспорить который не возможно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у мой сосед одну свинью Путиным а вторую Лавровым назвал...говорит потом будет резать приятнее.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у Тиллерсона есть гражданство какой то другой страны кроме США..??? Или он ранее был гражданином другой страны..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хроники Хунты




Хватит ныть! В зраде с Саакашвили есть и пэрэмога! Освободилось место для очередного российского депутата, голосовавшего за захват Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ранее был гражданином, то уже ему украинцем никогда не быть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему не быть..?? Саакашвили же получил гражданство Украины.....и Тиллерсон может получитиь...если захочет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Konstantin Kukuškin

"Путин подписал указ о лишении Саакашвили гражданства". Целый вечер путаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что то я не нахожу такого указа на сайте Президента...
http://www.president.gov.ua/documents/decrees
может действительно стоит на сайте у хуйла посмотреть.....а..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вывод, после его опровержения: ему остались считанные дни. Так Правило разведки гласит:"Всегда обращать внимание на опровержения Ибо 90% опровержений- ложь"(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UA Саша Крест
Він репостить чужу брехню- як і всі інші.
======
Александр,а почему беспробудно сидишь на Цензоре....нахрена тебе эти брехуны и плагиаторы? А попробуй на корреспондент,....забывный сайт....я там оказался забанен ещё до того,как попытался первый коммент написать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я- чуток дольше продержался, БАН- после второго коммента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UA Цинічний Барига
А если Тиллерсона гражданства лишить?
=========
Его праффесор под Ростовом ждёт....будут вместе по пенькам скакать
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA молодой рабочий
Konstantin Kukuškin

"Путин подписал указ о лишении Саакашвили гражданства". Целый вечер путаю
========
Та кто его знает,может подписал указ о присвоении очередного звания или гражданства эрэфии.....дядя,который воспитывал племянника,полковник КГБ
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я никуда не ухожу", - Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти