 "Я никуда не ухожу", - Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил журналистам в среду.
"Я никуда не ухожу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго собирается оставаться на своем посту. - Пока позволяет президент".
Также его спросили об отношениях с президентом Дональдом Трампом, на что госсекретарь сказал, что отношения у них "хорошие".
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, близких к окружению Тиллерсона сообщал, что госсекретарь думает о том, чтобы оставить свою должность. Отмечалось, что у Рекса Тиллерсона есть множество разногласий с Белым домом, включая политику в отношении Ирана.
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Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США(113)
США и Украина намерены начать переговоры по кибербезопасности, - Тиллерсон(9)
Порошенко: Министры обороны и энергетики США посетят Украину в августе-сентябре(121)
Новый спецпредставитель США Волкер останется в Украине еще на несколько дней, - Порошенко(38)
"Триумфатор Путин" уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним(0)
США обещают не допустить строительства "Северного потока 2", - Порошенко(126)
США ждут от Украины эффективных антикоррупционных реформ, - Тиллерсон(91)
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Завжди казав- ЗМІ брешуть! Хоч і з різних причин, та все одно брешуть!
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CNN збрехало?
Завжди казав- ЗМІ брешуть! Хоч і з різних причин, та все одно брешуть!
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Цензор бреше?
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Все что обозначено на главной странице новостей буквами ЦН...это новости от Цензора...а не репост новостей с других сайтов....
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Хватит ныть! В зраде с Саакашвили есть и пэрэмога! Освободилось место для очередного российского депутата, голосовавшего за захват Крыма.
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"Путин подписал указ о лишении Саакашвили гражданства". Целый вечер путаю
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http://www.president.gov.ua/documents/decrees
может действительно стоит на сайте у хуйла посмотреть.....а..??
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Він репостить чужу брехню- як і всі інші.
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Александр,а почему беспробудно сидишь на Цензоре....нахрена тебе эти брехуны и плагиаторы? А попробуй на корреспондент,....забывный сайт....я там оказался забанен ещё до того,как попытался первый коммент написать
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А если Тиллерсона гражданства лишить?
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Его праффесор под Ростовом ждёт....будут вместе по пенькам скакать
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Konstantin Kukuškin
"Путин подписал указ о лишении Саакашвили гражданства". Целый вечер путаю
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Та кто его знает,может подписал указ о присвоении очередного звания или гражданства эрэфии.....дядя,который воспитывал племянника,полковник КГБ
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