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 Террористы активизировали разведывательную деятельность в зоне АТО, - штаб

штаб ато

В последнее время в противовес уменьшению количества обстрелов противник активизирует разведывательную деятельность в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

Так, по данным штаба, только за прошедшие сутки, наши военнослужащие зафиксировали полет 4 беспилотников противника.

Кроме того, за минувшие сутки около 3 ночи, украинские защитники, с помощью тепловизора, обнаружили разведгруппу противника, которая изучала позиции сил АТО в районе поселка Николаевка.

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"После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой отошли", - отметили в штабе.

Напомним, 24 июля российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Пора уже быть политически грамотными - это же наши торговые партнеры!
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Ну разведка всегда работает , а там где война тем более .
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Вони завжди активні.Затишшя там не буває.
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Сводки противника
Докучаевск
Звонил друг по службе , говорит, что люди из Докучаевска начали выезжать в Донецк. Укры в любой день могут штурмануть город. Ситуация там неважная. Город уже в полукольце.
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Если постоянно кричать: "Волки!!!", поневоле начнёшь в них верить...
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Ждут рашенский гавноконвой и готовятся его разбрасывать, для этого и усилили разведку.
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я знову ж, в 1626-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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