 Террористы активизировали разведывательную деятельность в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
Так, по данным штаба, только за прошедшие сутки, наши военнослужащие зафиксировали полет 4 беспилотников противника.
Кроме того, за минувшие сутки около 3 ночи, украинские защитники, с помощью тепловизора, обнаружили разведгруппу противника, которая изучала позиции сил АТО в районе поселка Николаевка.
"После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой отошли", - отметили в штабе.
Напомним, 24 июля российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Докучаевск
Звонил друг по службе , говорит, что люди из Докучаевска начали выезжать в Донецк. Укры в любой день могут штурмануть город. Ситуация там неважная. Город уже в полукольце.
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