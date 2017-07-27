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 Очередной "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на Донбасс

конвой гуманитарный

МЧС России направило на Донбасс 67-ю автоколонну с так называемой гуманитарной помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Так, по словам собеседника российского агентства, из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с "гуманитарными грузами" для Донецкой и Луганской областей.

В МЧС РФ утверждают, что грузовые автомобили везут более 600 тонн "гуманитарной помощи", которая включает детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественную и учебную литературу для подготовки к новому учебному году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС

"Гумконвой" проследует на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - отметили в МЧС РФ.

Напомним также, что представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.
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Ну и к чему тут Порошенко с женой ? В теме написано про гумконвой из россии .
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Да пусть хоть на голову в своей семье друг другу гадят . Ты тему почитай . В теме написано про гумконвой .При чём тут порошенки ?
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Олег Петрович, есть по этому поводу хорошая поговорка: "Что у кого болит, то о том и говорит...". "Молодой рабочий" переживает, что Порошенко с женой его в постель третьим не берут...". Опыта постельного мало, боится облажаться со своей женой... А Порошенко - "монстр", раз добился внимания "пани президентовой" и с ней в одной постели спит...
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Чё то даунбас никак прокормить не могут. А ещё недавно даунбасы кричали что всю Украину кормят .
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, не , ну , то шо у кацапов завлись , отдают на съедения лугандонцам , , сало / пармазон / буки / искандэры ,,,
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Логистика такая.
Туда оружие, оттуда жмуров.
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Я уже писал как-то. Не возят в них не оружие, не бк. Для этого у них есть жд. Гумконвои это понты для собственного тв-быдла. Плюс завоз налички (в лугандоне ходят рубли 1998 года) и прочих ценных ништяков и вывоз предметов, которые по жд стрёмно отправлять - от 200-х до станков с ЧПУ.
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Знову своєю гівно-допомогою діточок потруять.
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які діточки. солдати кожень день хочуть їсти
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і будматеріали потрібні на війні а книги замість туалетного паперу
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щоб начхати на гімно потрібно лежати личем в ньому
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О, Полісся обізвалось... "Па Степ", вони вже, там, на Донбасі, не тільки "лич" в гімно вклали, але й самі в ньому вляглись, і рохкають... А нам "чхати" і стоячи можна..
. Хлопці написали - на Донбасі з"явилась цікава книга. Називається - "Факел Новороссии". Хтось із "верхніх" "лугандонів" написав, здається, Болотов. Чи то самі надрукували, чи то Сурков у Москві "розстарався" і передав з "гумконвоєм"...Так от, "опущенці" стали її "за призначенням" використовувати - зад витирать. Тиждень тому її, ще цілу, "сракою нецілованою", в руках тримав. Так я їх пожалів - папір хороший, глянцевий, поки ретельно не розімнеш, зад толком не витреш, тільки ще більше розмажеш... (а якщо пронос?!...).
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Останні рази кацапи і правда у тих "гівноконвоях" возять переважно дитяче харчування. Прострочене. І був не оди випадок, що їм труїлися.
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Показуха для дебилов в стиле октябрят. Чего надо они эшелонами гоняют.
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Проблема не в том, что везут, а в том, что % не дают на панамский счет отправить.
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а шо там лес уже не где не горит у кацапов все хорошо ?
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а в это время..
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Новоназначенный глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в 2016 году приобрел BMW X5 стоимостью 647 тыс. гривен. Об этом сообщают «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Зарплата военнослужащегоза год составила лишь 284 тыс. гривен. Согласно декларации Петра Цигикала, который до недавнего времени занимал должность директора департамента оперативной деятельности ГПСУ, из недвижимого имущества у его семьи - только гараж на 24 кв. метра, а из движимого - два автомобиля.
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Видели мы в 2014 году, как эту "гуманитарку" развозят ЗИЛами по Донецку в зеленых ящичках разного колибра на базы "Оплота" и рашистов. А потом - "перемирие" с салютами "Градов", "Пионов", "Гвоздик", "Висильков". Адский букет какой-то!
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значит снова будут жестокие обстрелы....
еврожопы, как там, спокойно жрут, срут и ратуют за отмену санкций против росо-фашистов?....
бабло газпромовское отрабатывают...
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В Липецке закрывается кондитерская фабрика Roshen («Рошен»). Порошенко оставил без работы сотни россиян. Генеральный директор предприятия Олег Казаков сообщил журналистам, что на фабрике к концу мая останется всего несколько человек: охранники и сотрудники бухгалтерии. Процесс увольнения продолжается третий день. Всего на фабрике трудились около 700 человек, в день увольняют от 80 до 100 рабочих.

16:05 26 апреля 2017
Дни.ру
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Лапша, у них около Липецка есть филиал этой фабрики, только с другим названием, который работает на полную, и не думает закрываться.
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Очередная 67 колонна российских фашистов захватчиков доставит российским оккупантам и своим холуям кровавым бандитам террористам на оккупированный Донбасса 600 тонн якобы "гуманитарных грузов"
Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2014 года кровавым нелюдям бандитам сепаратистам оккупированной бандитской резервации было доставлено уже десятки тысяч тонн российской кровавой"гуманитарной помощи". В основном, это взрывчатка, снаряды, мины, патроны.... В грузовиках оккупационного российского так называемого"гуманитарного конвоя", что ранее заезжали на оккупированную территорию Украины, также не было ничего, только одно оружие и боеприпасы. А если в нём и был мизер продовольствия, медикаментов так они только для российских фашистов -оккупантов и их холуёв кровавым нелюдям бандитам - террористам лугандонии - длнр. А для украинских жителей на временно оккупированной территории Донбасса в фашистской резервации бандитских ордло -"лугандония ", российскими фашистами захватчиками, заезжие пьяные в вдрызг гадкие матёрые кацапы, фашисты - артисты лапотники так они вместо реальной помощи продовольствием, очень шибко и прытко отплясывали и ядрёно выли под балалайку " Во садули ль в огороде ль бегала кацапка, " Лапти, да лапти, да лапти мои" и " Во поле террористка ох стояла" да "Широка страна моя род...! Лапотная кацапская "Это чтобы украинские граждане оккупированной бандитской резервации длнр не хотели жрать, да очень крепко любили проклятую фашистскую лапотную педерацию - злобную паРАШУ, и её руцький но не славянский а ордынский фашистский мир.
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Заява РУХУ НОВИХ СИЛ щодо позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства

РУХ НОВИХ СИЛ вважає, що операція з позбавленням Михайла Саакашвілі громадянства була заздалегідь спланована владою і втілюється саме в той момент, коли Михайла немає в країні.
РУХ НОВИХ СИЛ вважає, що Петро Порошенко навмисно здійснив візит в Грузію, для того, щоб домовитися щодо екстрадиції Саакашвілі та навмисно два дні тому змінив склад Комісії з питань громадянства. Це його відповідь на заклик Михайла Саакашвілі щодо створення Штабів спільних дій, завданням яких є мобілізація людей на осінь та вимагання дострокових виборів, а також консолідація демократичних сил довкола плану «70 днів нового Парламенту».
24 липня Порошенко ввів до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства кількох людей, вивівши «незгодних». Хто ці люди? Серед них держсекретар МВС Олексій Тахтай (протеже Авакова, який співпрацював ще з Льовочкіним) та керівник Департаменту з питань громадянства Адміністрації Президента - Максим Моісєєв - (прямий підлеглий Порошенка). Повністю маріонеткова комісія здатна піти на будь-яку забаганку Порошенка.
Крім того, президент держави довзоляє собі відверто брехати. Під час нещодавнього візиту президента України до Грузії Порошенко заявив, що не отримував вимоги про екстрадицію Михайла Саакашвілі. Проте у Державній міграційній службі посилаються на інформацію, отриману Генпрокуратурою саме від грузинської сторони.
Брехнею є й заява про те, що начебто Генеральній прокуратурі стали відомі нові обствини, які не були раніше відомі. Всі штучно інспіровані справи проти Михайла Саакашвілі в Грузії є давно та добре відомі.
Петро Порошенко - боягуз та нікчема, який скочується в тоталітаризм та перестав адекватно оцінювати ситуацію в країні. Рішення про те, щоб позбавити громадянства Саакашвілі залежить виключно від Порошенка і не потрібно прикриватися Державною міграційної службою чи Комісією з питань громадянства при Президентові.
Ми ще досі не маємо офіційної підтвердженої відповіді, чи дійсно Михайла Саакашвілі позбавили громадянства. Проте заявляємо про незаконність таких дій та порушення як законодавства України, так і норм міжнародного законодавства.
Михайло Саакашвілі має єдине громадянство - українське.
Конституція України прямо забороняє позбавлення громадянства (ст. 25 Конституції України). Крім того, це є порушенням ст. 4 Європейської конвенції про громадянство щодо неможливості позбавлення громадянства.
Також відсутні будь-які рішення українських судових установ про визнання будь-яких рішень компетентних судів Грузії (згідно Розділу 8 ЦПК України).
РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі розцінює дії влади як страх та реакцію на позицію активістів, зокрема біля Парламенту щодо скасування депутатської недоторканності, а також заклик Саакашвілі про необхідність створення Штабів спільних дій по всій Україні та активну мобілізацію на осінь.
Рішення Порошенка про позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства означатиме кінець демократії в Україні та лише пришвидшить кінець цієї влади, яка діє диктаторськими методами Януковича.
Історія повторюється. Під час Революції Гідності режим Януковича вже забороняв Саакашвілі в'їзд до України. Порошенко наступає на ті ж самі історичні граблі, які є передвісниками повалення режиму.
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"художественную и учебную литературу для подготовки к новому учебному году."
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я себе представляю эту " литературу "
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Питання до СБУ: Чому якісь невідомі сили не заминують дорогу по якій має проїзати цей путлеровський конвой? Шоб шандорахнуло добряче... може водіїв охочих буде меньш лізти в Україну...
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Того що в Україні ще не перевелись любителі "русского мира", яким те ж саме у нас виставить - "за іграшки...". Ви хочете подібного на вільній території? Міна не вибирає, хто на неї наступає чи наїжджає...
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я знову ж, в 1627-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Московия обеднела еще на один конвой.

И ничего он не изменит.
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,,,художественную и учебную литературу для подготовки к новому учебному году.- Донбасс после Минска ,территория,которая уже не украинская,но и расейской не стала..,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередной "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на Донбасс
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