 Очередной "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на Донбасс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Так, по словам собеседника российского агентства, из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с "гуманитарными грузами" для Донецкой и Луганской областей.
В МЧС РФ утверждают, что грузовые автомобили везут более 600 тонн "гуманитарной помощи", которая включает детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественную и учебную литературу для подготовки к новому учебному году.
"Гумконвой" проследует на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
"В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - отметили в МЧС РФ.
Напомним также, что представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.
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и для тебя, идиота
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Туда оружие, оттуда жмуров.
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. Хлопці написали - на Донбасі з"явилась цікава книга. Називається - "Факел Новороссии". Хтось із "верхніх" "лугандонів" написав, здається, Болотов. Чи то самі надрукували, чи то Сурков у Москві "розстарався" і передав з "гумконвоєм"...Так от, "опущенці" стали її "за призначенням" використовувати - зад витирать. Тиждень тому її, ще цілу, "сракою нецілованою", в руках тримав. Так я їх пожалів - папір хороший, глянцевий, поки ретельно не розімнеш, зад толком не витреш, тільки ще більше розмажеш... (а якщо пронос?!...).
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Новоназначенный глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в 2016 году приобрел BMW X5 стоимостью 647 тыс. гривен. Об этом сообщают «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Зарплата военнослужащегоза год составила лишь 284 тыс. гривен. Согласно декларации Петра Цигикала, который до недавнего времени занимал должность директора департамента оперативной деятельности ГПСУ, из недвижимого имущества у его семьи - только гараж на 24 кв. метра, а из движимого - два автомобиля.
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еврожопы, как там, спокойно жрут, срут и ратуют за отмену санкций против росо-фашистов?....
бабло газпромовское отрабатывают...
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16:05 26 апреля 2017
Дни.ру
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Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2014 года кровавым нелюдям бандитам сепаратистам оккупированной бандитской резервации было доставлено уже десятки тысяч тонн российской кровавой"гуманитарной помощи". В основном, это взрывчатка, снаряды, мины, патроны.... В грузовиках оккупационного российского так называемого"гуманитарного конвоя", что ранее заезжали на оккупированную территорию Украины, также не было ничего, только одно оружие и боеприпасы. А если в нём и был мизер продовольствия, медикаментов так они только для российских фашистов -оккупантов и их холуёв кровавым нелюдям бандитам - террористам лугандонии - длнр. А для украинских жителей на временно оккупированной территории Донбасса в фашистской резервации бандитских ордло -"лугандония ", российскими фашистами захватчиками, заезжие пьяные в вдрызг гадкие матёрые кацапы, фашисты - артисты лапотники так они вместо реальной помощи продовольствием, очень шибко и прытко отплясывали и ядрёно выли под балалайку " Во садули ль в огороде ль бегала кацапка, " Лапти, да лапти, да лапти мои" и " Во поле террористка ох стояла" да "Широка страна моя род...! Лапотная кацапская "Это чтобы украинские граждане оккупированной бандитской резервации длнр не хотели жрать, да очень крепко любили проклятую фашистскую лапотную педерацию - злобную паРАШУ, и её руцький но не славянский а ордынский фашистский мир.
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РУХ НОВИХ СИЛ вважає, що операція з позбавленням Михайла Саакашвілі громадянства була заздалегідь спланована владою і втілюється саме в той момент, коли Михайла немає в країні.
РУХ НОВИХ СИЛ вважає, що Петро Порошенко навмисно здійснив візит в Грузію, для того, щоб домовитися щодо екстрадиції Саакашвілі та навмисно два дні тому змінив склад Комісії з питань громадянства. Це його відповідь на заклик Михайла Саакашвілі щодо створення Штабів спільних дій, завданням яких є мобілізація людей на осінь та вимагання дострокових виборів, а також консолідація демократичних сил довкола плану «70 днів нового Парламенту».
24 липня Порошенко ввів до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства кількох людей, вивівши «незгодних». Хто ці люди? Серед них держсекретар МВС Олексій Тахтай (протеже Авакова, який співпрацював ще з Льовочкіним) та керівник Департаменту з питань громадянства Адміністрації Президента - Максим Моісєєв - (прямий підлеглий Порошенка). Повністю маріонеткова комісія здатна піти на будь-яку забаганку Порошенка.
Крім того, президент держави довзоляє собі відверто брехати. Під час нещодавнього візиту президента України до Грузії Порошенко заявив, що не отримував вимоги про екстрадицію Михайла Саакашвілі. Проте у Державній міграційній службі посилаються на інформацію, отриману Генпрокуратурою саме від грузинської сторони.
Брехнею є й заява про те, що начебто Генеральній прокуратурі стали відомі нові обствини, які не були раніше відомі. Всі штучно інспіровані справи проти Михайла Саакашвілі в Грузії є давно та добре відомі.
Петро Порошенко - боягуз та нікчема, який скочується в тоталітаризм та перестав адекватно оцінювати ситуацію в країні. Рішення про те, щоб позбавити громадянства Саакашвілі залежить виключно від Порошенка і не потрібно прикриватися Державною міграційної службою чи Комісією з питань громадянства при Президентові.
Ми ще досі не маємо офіційної підтвердженої відповіді, чи дійсно Михайла Саакашвілі позбавили громадянства. Проте заявляємо про незаконність таких дій та порушення як законодавства України, так і норм міжнародного законодавства.
Михайло Саакашвілі має єдине громадянство - українське.
Конституція України прямо забороняє позбавлення громадянства (ст. 25 Конституції України). Крім того, це є порушенням ст. 4 Європейської конвенції про громадянство щодо неможливості позбавлення громадянства.
Також відсутні будь-які рішення українських судових установ про визнання будь-яких рішень компетентних судів Грузії (згідно Розділу 8 ЦПК України).
РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі розцінює дії влади як страх та реакцію на позицію активістів, зокрема біля Парламенту щодо скасування депутатської недоторканності, а також заклик Саакашвілі про необхідність створення Штабів спільних дій по всій Україні та активну мобілізацію на осінь.
Рішення Порошенка про позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства означатиме кінець демократії в Україні та лише пришвидшить кінець цієї влади, яка діє диктаторськими методами Януковича.
Історія повторюється. Під час Революції Гідності режим Януковича вже забороняв Саакашвілі в'їзд до України. Порошенко наступає на ті ж самі історичні граблі, які є передвісниками повалення режиму.
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я себе представляю эту " литературу "
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И ничего он не изменит.
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