 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
"Один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 июля российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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