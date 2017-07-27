EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  444  3
Материалы по теме:
Все про:ранение (1795) штаб (758) Донбасс (15574) Антитеррористическая операция (17189)

 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

иконка

Вчера, 26.07.2017 г., в результате обстрела позиций сил АТО один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

"Один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала похоронные фургоны, въезжавшие из РФ на Донбасс

Напомним, 24 июля российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За этого раненного?)) Может консерву открыл не удачно, царапнул себя.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти