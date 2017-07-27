 Двух лесников застрелили на Киевщине, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович.
По его словам, тела погибших с огнестрельными ранениями нашел в лесу их коллега. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
По информации СМИ, трое лесников занимались профилактическими работами в лесу, когда услышали звуки выстрелов. Двое работников сели в автомобиль и выехали в район предполагаемой стрельбы. Спустя некоторое время третий лесник вновь услышал выстрелы, отправился пешком на их звук и вскоре нашел тела убитых коллег.
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А почему не лишают гражданства сепаров???!!! Петя попух там по ходу уже!!!
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Ердоган не соромиться садовити опозицію тисячами і Європа каже, що для Турції двері ще не зачинені, а тут за корупцію і слова б не сказали, якби пєця видав якийсь диктаторский указ, щоб пошерстити суддів, ментуру і т.п.
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А спорим, что немецкая полиция нашла бы убийц в течение недели?.. А вам слабо?!
Убийство - это вам не расхищение социалистической собственности, в нормальных странах за него сразу пожизненное дают...
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