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 Сенатор США Клобучар о российской пропаганде: "RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов"

rt

Телекомпания RT America - подразделение российского государственного холдинга RT - зарегистрирована в США в обход требований закона о регистрации иностранных агентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила сенатор от Демократической партии Эми Клобучар в ходе слушаний в комитете по юридическим делам, посвященным попыткам российских властей повлиять на выборы в США.

"Наши спецслужбы обнаружили, что Россия пыталась вмешаться в наши выборы. В январе 2017 года Управление директора Национальной разведки опубликовало отчет, в котором описываются некоторые из этих попыток, в том числе через новостные каналы. Говорят, что российская организация RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов, поскольку она зарегистрирована была как некоммерческая, а не как государственная организация".

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Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".

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Врет,"либерастка",не иначе. На цензоре поклонники Рыжего с пеной у рта рашатудей копипастят,аж лапти теряют
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пока они там разберутся казламордые все концы позачищают.
Эх, правда, что сытый кот -не охотник.
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Моему Мойше это расскажите,будь ласочка. А то каждое утро под дверью - пара задавленных мышек, и птичек с оторванными бошками с ярда не успеваем убирать.
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А и нечего рассказывать Мойше, это Вам надо рассказать , назвали Мойшей, а запасы в прок не воспринимаете.
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Да я почитал о нем уже....Знаешь,тяжело разочаровываться в артисте, с юмора которого ржал с детства.Почему-то думал,шо он останется как бы в стороне от политики....видимо заработки на московии все же пересилили.
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пока американци хлопают ушами, козломордие тащат капусту с их огорода
они сами виновати что пускают свиней за свой стол
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Думаю принципиальное решение, по уничтожению рашки, на западе уже принято.
Повтор "холодной войны" 2.0
Результат тот же будет, что и ранее. Устранение угрозы миру со стороны пуйла и его недоимперии зла, путём распада.
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на каком западе?
в европе, которая уже верещит от штатовских санкций, как будто санкции против них вводятся?
или рыжий, который все стрелки по выборам слил на Украину?

тут же ж проблема в том, что сытая европа думает за свой кошелек, а в штатах засланый козачек в презах сидит...
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Никуда не денется Европа. Никуда. Будет вынуждена присоединиться к штатовским санкциям. Просто немного повыделывается, что бы показать как бы свою независимость от штатов. Но все знают и понимают в европе, что без штатов не было бы нынешнего ЕС. Рашисты стёрли бы с лица земли её. Только благодаря мощи штатов, их трансатлантической солидарности и существует Европа.
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Андрій Шумило

Захарченко: - Ты биометрический уже получил?
Плотницкий: - Та на днях... Прикинь, а Саакашвили уже не дадут!
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Громадяни України Янукович, Азаров, Табачник, Медведчук, Захарченко та Плотницький вітають указ президента України про втрату громадянства гастролером Саакашвілі.
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Буддист-Террорист

Президент Порошенко подписал указ о лишении сына футболки Russia
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Зелёная рашен бутылка RT уже и в СшА под видом стеклотары просочилась) где была инфа что пуйло до 1 млрд $ в год тратит на пропаганду за пределами рашки.
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Зелёная рашен бутылка RT уже и в СшА под видом стеклотары просочилась) где была инфа что пуйло до 1 млрд $ в год тратит на пропаганду за пределами рашки.
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А где слова Трампа об вмешательстве Украины, ведь украинского канала в США нет.
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Вы короче там в Америке окуклись!Та не признаёте Рашкин мир!Этого достаточно,шоб превратить вас в ядерную пыль!Що вам ще не зрозумiло,звиртайтесь до мене
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Все американцы должны говорить по русски, ведь россияне не могут в основном учить языки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенатор США Клобучар о российской пропаганде: "RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов"
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