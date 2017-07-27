 Сенатор США Клобучар о российской пропаганде: "RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила сенатор от Демократической партии Эми Клобучар в ходе слушаний в комитете по юридическим делам, посвященным попыткам российских властей повлиять на выборы в США.
"Наши спецслужбы обнаружили, что Россия пыталась вмешаться в наши выборы. В январе 2017 года Управление директора Национальной разведки опубликовало отчет, в котором описываются некоторые из этих попыток, в том числе через новостные каналы. Говорят, что российская организация RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов, поскольку она зарегистрирована была как некоммерческая, а не как государственная организация".
Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Эх, правда, что сытый кот -не охотник.
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они сами виновати что пускают свиней за свой стол
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Повтор "холодной войны" 2.0
Результат тот же будет, что и ранее. Устранение угрозы миру со стороны пуйла и его недоимперии зла, путём распада.
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в европе, которая уже верещит от штатовских санкций, как будто санкции против них вводятся?
или рыжий, который все стрелки по выборам слил на Украину?
тут же ж проблема в том, что сытая европа думает за свой кошелек, а в штатах засланый козачек в презах сидит...
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Захарченко: - Ты биометрический уже получил?
Плотницкий: - Та на днях... Прикинь, а Саакашвили уже не дадут!
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Президент Порошенко подписал указ о лишении сына футболки Russia
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