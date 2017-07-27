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 Украина на Всемирных играх: каратист Горуна завоевал пятую золотую медаль для сборной

игры всемирные

Каратист Станислав Горуна принес украинской сборной пятую золотую награду на Всемирных играх во Вроцлаве (Польша).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, он выиграл финальный бой против иранца Алишгара Ашабари.

Начало было за иранцем, который быстро заработал два балла. Но на последних секундах трехочковый прием ногой в голову принес победу львовянину.

"Последний бой был тяжелым. Соперник хорошо чувствовал дистанцию и читал мои действия. Была отмашка локтем: ничего страшного, это рабочий процесс. Главное - окончательный результат, который у меня есть! С такой поддержкой украинцев, которая была здесь, во Вроцлаве, все возможно. Я считаю, Всемирные игры являются пробными перед Олимпийскими, поэтому победа в Польше очень вдохновляет", - сказал чемпион.

Соревнования продлятся до 30 июля.

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Напомним, что в общекомандном зачете предыдущих Всемирных игр, проходивших в 2013 году в Кали (Колумбия), сборная Украины заняла 7-е место среди 98 стран-участниц, завоевав 28 медалей - 9 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.


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