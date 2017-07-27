 Отравление детей в бердянском санатории: обнаружены патогенные микроорганизмы, зафиксированы нарушения санитарного режима

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр, каша была в меню 18 июля на ужин и 20 июля на завтрак. В ней найдены условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые кишечные инфекции, - клебсиела пневмония, клебсиела окситока. Эти же возбудители были обнаружены у 14 заболевших детей.
Кроме того, клебсиела пневмония была обнаружена у повара, на столовой посуде, руках персонала, кухонном инвентаре.
В ходе эпидрасследования на объекте были выявлены грубые нарушения санитарного режима. На пищеблоке часть санитарно-технического оборудования и принадлежностей для мытья рук была в неисправном состоянии, зафиксировано недостаточное количество моечных ванн и обрабатывающего инвентаря. Кухонный инвентарь использовался не в соответствии с маркировкой, нарушались правила хранения пищевых продуктов, режим мытья столовой и кухонной посуды.
Документы по расследованию переданы в прокуратуру.
Напомним, среди отдыхающих детского учреждения санаторного типа "Лазурный" в Бердянске была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 46 человек - дети в возрасте от 7 до 15 лет.
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А: безопастность своих:
- бананы жарим
- руки моем щелочным раствором, pH 0.33 (по привычке, на статистику не влияет)
- разделяем инфекцию на паразитов/микроорганизмы/бактерии/вирусы/облучение
- категоризируем, выводим решение в виде преперата либо плацебо и парим на ЦН ))
Б: заражение чужих
- отправляем бесконтактно обратно
- определяем / изолируем
- прививаем себя, страдаем / создаём флаг уже пораженности
- модифицируем, мутируем, (используем их знания в этой области и дописываем свои)
- распространяем
в итоге регуляция популяции работает
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такое ощущение, что сегодняшние "досягнення" власти никогда не закончатся...
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