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Все про:Бердянск (112) дети (3251) отравление (856) санаторий (97)

 Отравление детей в бердянском санатории: обнаружены патогенные микроорганизмы, зафиксированы нарушения санитарного режима

дети отравление

Причиной массового отравления детей в санатории "Лазурный" в Бердянске (Запорожская область) могла стать гречневая каша.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр, каша была в меню 18 июля на ужин и 20 июля на завтрак. В ней найдены условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые кишечные инфекции, - клебсиела пневмония, клебсиела окситока. Эти же возбудители были обнаружены у 14 заболевших детей.

Кроме того, клебсиела пневмония была обнаружена у повара, на столовой посуде, руках персонала, кухонном инвентаре.

В ходе эпидрасследования на объекте были выявлены грубые нарушения санитарного режима. На пищеблоке часть санитарно-технического оборудования и принадлежностей для мытья рук была в неисправном состоянии, зафиксировано недостаточное количество моечных ванн и обрабатывающего инвентаря. Кухонный инвентарь использовался не в соответствии с маркировкой, нарушались правила хранения пищевых продуктов, режим мытья столовой и кухонной посуды.

Документы по расследованию переданы в прокуратуру.

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Напомним, среди отдыхающих детского учреждения санаторного типа "Лазурный" в Бердянске была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 46 человек - дети в возрасте от 7 до 15 лет.
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Ну так бардак В Украине ,власть ворует,народ выживает,так что ничего удивительного ...
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это всего лишь говорит о хаосе и о том, что доверять можно только самому себе и близким, которые моют руки и прожаривают вьетнамские сухие бананы ) но паниковать не нужно, ибо я, будь супергероем, занес бы руками бычий цепень в нижний тагил. короче, булки не расслабляйте.
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Пардон,но вы говорите глупости ,как бы вы себе не доверяли и как бы вы не мыли руки,но если вы купите в магазине продукт поражённый инфекцией а это может быть совершенно любой продукт,вам мытьё рук поможет так-же,как мёртвому припарки...
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Вы немного не поняли мысль:
А: безопастность своих:
- бананы жарим
- руки моем щелочным раствором, pH 0.33 (по привычке, на статистику не влияет)
- разделяем инфекцию на паразитов/микроорганизмы/бактерии/вирусы/облучение
- категоризируем, выводим решение в виде преперата либо плацебо и парим на ЦН ))

Б: заражение чужих
- отправляем бесконтактно обратно
- определяем / изолируем
- прививаем себя, страдаем / создаём флаг уже пораженности

- модифицируем, мутируем, (используем их знания в этой области и дописываем свои)
- распространяем
в итоге регуляция популяции работает
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Так то оно так ,но поверьте мне ,что человек строго соблюдающий все правила,может откинуть ласты от какой-нибудь инфекционной болезни,быстрей последнего бомжа питающегося исключительно с помойки ...
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очередная перемога!
такое ощущение, что сегодняшние "досягнення" власти никогда не закончатся...
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Виноваты не патогенные организмы, и не гречневая каша. Виноват Педро, Гройсман и другие клоуны, которые развели парашу тут не дома - проездом.
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Зато теперь санстанция не "мешает бизнесу"...травить людей. И это только начало, холеру и чуму никто не отменял, кто будет в очагах работать, кто будет во время, не дай Бог, вспышки этих смертельных болезней (что вполне вероятно при теперешней антисанитарии и отсутствии всякого контроля) рисковать своим здоровьем, блокирируя очаги и источники инфекции????
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