 ОБСЕ зафиксировала похоронные фургоны, въезжавшие из РФ на Донбасс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, которые пересекали границу через пограничный пункт пропуска "Донецк". Первый фургон проехал в Украину 19 июля в 11:55", - говорится в отчете Наблюдательной миссии ОБСЕ
Второй похоронный фургон проехал в Украину 25 июля в 6:30 и вернулся обратно в Российскую Федерацию в тот же день. На фургоне была надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке).
Кроме этого, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 53 человека в военной форме, которые пересекали украинско-российскую границу в обоих направлениях. Из них 20 человек переходили линию разграничения в направлении Российской Федерации, а 30 - в направлении Украины.
Также миссия заметила 62 бензовоза, с надписями на украинском и русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".
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не припомню, чтобы к обычным зажмуренным ихтамнетам целые похоронные процессии из кацапии приезжали.
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