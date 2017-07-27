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 ОБСЕ зафиксировала похоронные фургоны, въезжавшие из РФ на Донбасс

обсе

Наблюдатели ОБСЕ, которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области зафиксировали пересечение украинско-российской границы похоронными фургонами, которые направлялись на Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, которые пересекали границу через пограничный пункт пропуска "Донецк". Первый фургон проехал в Украину 19 июля в 11:55", - говорится в отчете Наблюдательной миссии ОБСЕ

Второй похоронный фургон проехал в Украину 25 июля в 6:30 и вернулся обратно в Российскую Федерацию в тот же день. На фургоне была надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке).

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Кроме этого, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 53 человека в военной форме, которые пересекали украинско-российскую границу в обоих направлениях. Из них 20 человек переходили линию разграничения в направлении Российской Федерации, а 30 - в направлении Украины.

Также миссия заметила 62 бензовоза, с надписями на украинском и русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".

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Забирают утилизированную вату в экспортном варианте ....
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Шоб, блин, эта кавалькада похоронных фургонов никогда не заканчивалась...
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Та целый ансамбль имени Александрова был. Исполнял что-то бравурно-ватное.
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Ансамбль песни и тряски имени Александрова
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Что б єта песня никогда не кончалась, что б вином наполнялся бокал...
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так, если написанно по руски (и если номерные знаки рассеики - хотя это не сказанно в тексте) то хочетса думать - приехали за ихтамуженетами и повезёт обратно к мамочкам, а представте как там всем селом бухать будет.
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щота новенькое.
не припомню, чтобы к обычным зажмуренным ихтамнетам целые похоронные процессии из кацапии приезжали.
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