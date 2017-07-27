 Мы больше всех заинтересованы в расследовании информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - посол Украины Чалый

Об этом в эфире радио "Эра FM" заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"На сегодня пока нет такого расследования. Но на то, что звучало, очень серьезно, мы отреагировали очень кратко, не входя в информационную дискуссию, - сказал Чалый. - Посольство Украины в США больше всех заинтересовано в этом расследовании, ведь имеет надежду, что станет понятно, каким образом появились фейковые статьи в отдельных изданиях по информационной кампании о вмешательстве Украины в предвыборную кампанию США", - добавил он.
По его словам, информация в СМИ о том, что украинская делегация была лишь в избирательном штабе Хиллари Клинтон, являются абсолютно фейковыми. Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".
"Америка важна, но все разговоры о кампании могут отвлекать от стратегического видения общих целей в будущем", - подчеркнул Чалый.
А относительно будущей и прошлой уже предвыборной кампании, именно посольство, по его словам, отслеживало ситуацию в обоих штабах и выходило на контакт на съездах двух партий (республиканцев и демократов), чтобы в будущем иметь взаимодействие с этой или другой администрацией Соединенных Штатов.
"В результате мы имеем двухпартийную поддержку США", - подчеркнул посол Украины.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношение украинских властей к его предвыборной кампании являлось работой в пользу его оппонентки Хиллари Клинтон.
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