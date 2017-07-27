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 Политика Украины
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Все про:выборы (21807) США (13060) Чалый (357) Трамп (1281)

 Мы больше всех заинтересованы в расследовании информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - посол Украины Чалый

чалый

Посольство Украины в США заинтересовано в расследовании относительно информации о вмешательстве Украины в президентские выборы США 2016 года.

Об этом в эфире радио "Эра FM" заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"На сегодня пока нет такого расследования. Но на то, что звучало, очень серьезно, мы отреагировали очень кратко, не входя в информационную дискуссию, - сказал Чалый. - Посольство Украины в США больше всех заинтересовано в этом расследовании, ведь имеет надежду, что станет понятно, каким образом появились фейковые статьи в отдельных изданиях по информационной кампании о вмешательстве Украины в предвыборную кампанию США", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон", - президент США

По его словам, информация в СМИ о том, что украинская делегация была лишь в избирательном штабе Хиллари Клинтон, являются абсолютно фейковыми. Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".

"Америка важна, но все разговоры о кампании могут отвлекать от стратегического видения общих целей в будущем", - подчеркнул Чалый.

А относительно будущей и прошлой уже предвыборной кампании, именно посольство, по его словам, отслеживало ситуацию в обоих штабах и выходило на контакт на съездах двух партий (республиканцев и демократов), чтобы в будущем иметь взаимодействие с этой или другой администрацией Соединенных Штатов.

Также читайте: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства

"В результате мы имеем двухпартийную поддержку США", - подчеркнул посол Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношение украинских властей к его предвыборной кампании являлось работой в пользу его оппонентки Хиллари Клинтон.
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Неужели не понятно? Трамп хочет с больной головы (раиси) перевести стрелки на здоровую - на нашу ...
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так нам в самую кассу, вот так с колен вставать ннада..........
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Дурака дядька валяет... слышали мы тебя во время выборов...
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Трам перевел стрелки на Украину, чтобы немного сбить интерес сми от обсуждения россиийского вмешательства.
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Сказали о вмешательстве Украиньі, то давайте фактьі именно вмешательства руководства Украиньі.
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Авакян с Антониной как пели в унисон!! рыжий,клоун и много других мерзостей,а ети гопники не имели права ,вот ето и есть уже не значительное ,но вмешательство чиновника высокого ранга в чужие дела....
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Да,хреновенько для пети карта ложится,ох хреновенько ....
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не сците ублюдки, ЦРУ расследует в лучшем виде
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Чалого скоро на выход за вмешательство - это и ежу уже понятно... Сейчас у Порошенко трудная ситуация - уберет он Чалого, значит признается, что вмешивался...., не уберет - США вышлют, да еще вздуют за наглость... Мы то помним как вся тусовка нашего генералиссимуса поддерживала Клинтон и обсерали Трампушку.... а тут такое попадалово, кто же знал, что такой результат будет - Климкин-бездарь ввел в заблуждение.. Трамп понятное дело это запомнил, скоро нашему гаранту офшорных денег будет не сладко... Лишь бы нас не зацепило...
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Если так то, допустим Лещенка жопа. Так как он сам в твиттере во время президентской гонки в США вместе с НАБУ пиарили компромат на Манафорта, вследствии чего Трамп его убрал из штаба
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А я подумал, что Вас интересует именно єта часть тела Лещенка. Ведь так многозначительно бьл написан комментарий. С другой стороньі Твиттер Лещенка не есть вмешательство Украиньі.
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В посольство Украины за материалами на Манафорта обратились представители дем.партии.Но ни один из них не работал в предвыборном штабе хиллари. В отличие от родственников Орангутана с Манафортом( высших руководителей его штаба),поскакавшим,ломая копыта на встречу с гэбней. Так шо у Украины железный аргумент - моя хата с краю,они попросили - мы по-честному предоставили,но не штабу хиллари,а каким-то левым демократам.
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Переобуваемся в воздухе,мастер-класс от политзаглота
Мы больше всех заинтересованы в расследовании информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - посол Украины Чалый - Цензор.НЕТ 8606

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мало, мало конспирологии в обсуждении. И побольше креатива - записи разговоров Манафорта с Порошенко, например .....
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Теперь Чалый отмазывает гопников парашенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы больше всех заинтересованы в расследовании информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - посол Украины Чалый
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