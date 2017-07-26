 "Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - Черновецкий о разрешении на его задержание

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Я никогда не прятался от следственных органов, тем более, что являюсь "почетным прокурором Украины" и очень дорожу этой государственной наградой, а также своей многолетней добросовестной службой в органах прокуратуры Украины. В Украине я не проживаю уже 6 лет, а данные о настоящем месте моего проживания, в том числе и адрес, давно находятся в Генеральной прокуратуре", - пишет он.
"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют. Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск - очередное грубейшее нарушение украинского законодательства, за что обязательно ответят в уголовно-правовом порядке все те, кто причастны к моему политическому преследованию", - подчеркнул экс-мэр.
Напомним, следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.
724 27
ГПУ получила разрешение на задержание Черновецкого, - Сарган(82)
"Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения(92)
"Руки на виду! Прокуратура города Киева! Это обыск!", - правоохранители проводят следственные действия касательно незаконных решений Киевсовета времен Черновецкого. ВИДЕО(49)
Суд вернул в собственность Киева сквер Небесной сотни(10)
Прокуратура подозревает экс-чиновников команды Черновецкого в земельных махинациях. ВИДЕО(0)
Экс-мэр Киева Черновецкий не прошел в парламент Грузии, - нардеп Черненко(107)
Черновецкий утверждает, что его сын отпущен из-под стражи(20)
Ответить
Это и было целью визита Порошенко...
А вы думали он ездит по миру защищать интересы Украины?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потім наш гуманний суд визнає Космоса неосудним)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Требуй переводчика с Нубиру
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Земля в иллюминаторе , Земля в иллюминаторе...
Ответить