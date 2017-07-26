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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8799) уголовное дело (2312) Черновецкий (2905)

 "Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - Черновецкий о разрешении на его задержание

черновецкий

Бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий, которого намерена задержать Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), не скрывается от следствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Я никогда не прятался от следственных органов, тем более, что являюсь "почетным прокурором Украины" и очень дорожу этой государственной наградой, а также своей многолетней добросовестной службой в органах прокуратуры Украины. В Украине я не проживаю уже 6 лет, а данные о настоящем месте моего проживания, в том числе и адрес, давно находятся в Генеральной прокуратуре", - пишет он.

"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют. Обращение прокуратуры в Печерский суд с требованием объявить меня в розыск - очередное грубейшее нарушение украинского законодательства, за что обязательно ответят в уголовно-правовом порядке все те, кто причастны к моему политическому преследованию", - подчеркнул экс-мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбилиси не выдаст Украине экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство, - прокуратура Грузии

Напомним, следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.
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чтобы посадить Черновецкого - нужно найти стул. (с) Кличко.
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Петя в Грузии договорился об обмене. Грузины выдают лёню-космоса, а Порошенко в ответ выдаёт Саакашвали, предварительно сняв с него гражданство Украины.
Это и было целью визита Порошенко...
А вы думали он ездит по миру защищать интересы Украины?
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вряд ли - Михо щас в сша.Безвизовый брехун не может выдать его никак
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а если, вася, это и есть защита интересов - обменять балабола, который ничего не может делать, на циничного ублюдка, который, как раз много чего успел сделать?..
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Порошенко - реальный балабол, по сравнению с Саакашвили. Саакашвили увеличил ВВП Грузии в разы. Порошенко же опустил ВВП Украины.
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І толку?
Потім наш гуманний суд визнає Космоса неосудним)))
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за вертолетную площадку хотят привлечь... - выделил Януковичу (тогда Президенту Украины)... Бред какой то...
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леня, пора доставать израильский паспорт, и перебираться в Петах-Тикву....
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. В Украине я не проживаю уже 6 лет, а данные о настоящем месте моего проживания в Грузии, в том числе и адрес, давно находятся в Генеральной прокуратуре", ... у Сакашвили тоже не спрашивали. Вас дурней просто обменяли,в Украине это классно происходит :D Источник: https://censor.net.ua/n449335
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Да никто тебя ни в чём не обвиняет,это понты соевые ....
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Порох повел себя как барыга. Пусть в жопу себе Космоса засунет а не обмен, неконституционная и мелочная отмена гражданства Саакашвили это билет в Ростов.
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леня, не волнуйся: при соевом рефоматоре никого не садят, а если есть деньги, то даже в сизо не попадешь
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Лучший мэр Киева со времен Ярослава Мудрого. Чего это на него все набросились?
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раздался голос из-за бугра смельчака космоса с израильским паспортом
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...льоня,після звільнення з посади мера,ти не розрахувався за космічний скафандр...
"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - Черновецкий о разрешении на его задержание - Цензор.НЕТ 2172
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В ужасном исполнении песен, в чем тебя еще можно обвинять?
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да хотя бы за финансовые афёры этого типа, который призывал публично прихожан его секты голосовать за Черновецкого
"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - Черновецкий о разрешении на его задержание - Цензор.НЕТ 2778
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А то за ним,торговец пленными ?Адвокат чи як его.Забув его фамилию.Федор чи Фёдор?
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Куме,а як загнать суд,в глухий кут?
-Требуй переводчика с Нубиру
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Понимаете, это как в сериале Виталька - панду на переезде поездом сбило
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Тебя обвиняют в незаконной эмиграции с Марса.
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Небось он из обвинения косяк скрутил просто.
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- Где киевская земля , Леня ?
- Земля в иллюминаторе , Земля в иллюминаторе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мне до сих пор не предъявлено подозрение, поэтому я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - Черновецкий о разрешении на его задержание
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