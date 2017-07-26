 Апелляционный суд отклонил требование прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в координации беспорядков 9 мая в Днепре

Соответствующее решение в среду принял Днепропетровский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По решению суда, мера пресечения подозреваемому оставлено в силе - домашний арест. Прокуратура, подавая апелляцию, требовала 60 дней содержания под стражей, ссылаясь, на то, что подозреваемый может влиять на других подозреваемых и свидетелей.
Ранее, 7 июля, суд первой инстанции - Октябрьский райсуд Днепра - изменил меру пресечения подозреваемому с содержания под стражей на домашний арест. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.
После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.
По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек").
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В Киеве неизвестные расстреляли окна трех троллейбусов коммунального предприятия "Киевпастранс". мишенью стрелков мог быть водитель одного из троллейбусов - ветеран АТО,
несмотря на обвал звонков на линию "102", доблестные полицейские прибыли на место происшествия лишь спустя час и пятнадцать минут.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/97243-tselili-v-okna-v-kieve-rasstrelyali-tri-trollejbusa.htm
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