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 Происшествия, Общество
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 Апелляционный суд отклонил требование прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в координации беспорядков 9 мая в Днепре

днепр титушки

В Днепре суд оставил на свободе подозреваемого в координации беспорядков 9 мая у памятника Славы Виталия Григорьева, оставив в силе меру пресечения в виде домашнего ареста.

Соответствующее решение в среду принял Днепропетровский апелляционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По решению суда, мера пресечения подозреваемому оставлено в силе - домашний арест. Прокуратура, подавая апелляцию, требовала 60 дней содержания под стражей, ссылаясь, на то, что подозреваемый может влиять на других подозреваемых и свидетелей.

Ранее, 7 июля, суд первой инстанции - Октябрьский райсуд Днепра - изменил меру пресечения подозреваемому с содержания под стражей на домашний арест. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие установило троих организаторов стычек 9 мая в Днепре, - прокуратура

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.

Также читайте: Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, - Луценко

По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек").
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А у мертвейчука, під час Майдана, халупа горіла.
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та пиздец какой - то Титушкам спину кроет Суд ...
Старна проф непригодных ...
все не на своем месте ...
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слава загоровский - Вилкул друг Филатова там рулит... - кстати, что то все заглохло по нему... Наверное на Саакашвили отвлеклись....- заняты были..
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Та мрак какой то - ставленик кремля возглавил страну , а всем похер ...
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Терміново потрібно вимагати реформу судової системи.... хочя так як вони реформують діла не буде... спочатку потрібен Лідер Українець і Патріот!
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вымогать ? - седня гражданства лешишил Саакашвили - У шеколадной барыги крыша поехала - что ты вымогать хочешь у этого шизойда ...
Порохоботы засрали весь фейсбук под новостями про Саакашвили ...

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Вот еще новость об "улучшении криминогенной ситуации по Украине в целом."
В Киеве неизвестные расстреляли окна трех троллейбусов коммунального предприятия "Киевпастранс". мишенью стрелков мог быть водитель одного из троллейбусов - ветеран АТО,

несмотря на обвал звонков на линию "102", доблестные полицейские прибыли на место происшествия лишь спустя час и пятнадцать минут.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/97243-tselili-v-okna-v-kieve-rasstrelyali-tri-trollejbusa.htm
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ну правильно - нохшону бойцы нужны взамен выбывших.....
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Ну короче,отстрел,так отстрел.Хули думать,коли власть,отказываеться в монополию на силу!
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а ты попробуй завтра к Банковой прорваться с протестом против лишения Саакашвили гражданства и узнаешь отказалась она или нет
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краще бути взагалі без суддів, ніж з такими...
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Давно пора новый Майдан в Украине начинать для полной чистки,учитывая ошибки
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что-то друзей у тебя маловато чтобы "начинать"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд отклонил требование прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в координации беспорядков 9 мая в Днепре
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