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Все про:взрыв (4218) КГГА (1992) Киев (17712) Пантелеев (20)

 Жители 19 квартир, поврежденных из-за взрыва в киевской многоэтажке, попросили временное жилье, - КГГА

взрыв

Жители 19 квартир дома на ул. Бурмистенко, 12 в Киеве, где сегодня произошел взрыв, обратились к столичным властям с просьбой предоставить им временное жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"По предварительным выводам экспертов, необходимо будет полностью отселить второй подъезд: это 36 квартир. Сейчас жители 19 квартир обратились с просьбой предоставить им временное жилье. С другими жителями ведется работа", - сказал он.

По его словам, период отселения станет окончательно известен после экспертизы. "Тогда мы будем понимать, в какой реконструкции нуждается здание. Сейчас мы по очереди пускаем людей в квартиры, чтобы они в сопровождении спасателей забрали все необходимые вещи и документы", - заявил чиновник.

Он заверил, что до завершения реконструкции все желающие жители будут обеспечены временным жильем. На месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц в опасные помещения и защитить квартиры от мародеров.

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Напомним, 26 июля в жилом доме на ул. Бурмистенко, 12 произошел взрыв.
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а чё там юристы скажут? коммунальное, затем приватизированное жильё нигде же не застраховано, читай компенсации на усмотрение Кличко? т.е. если бабушка в многоэтажке варит с4 - всем купить дачу/палатку срочно )
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Вообще, общемировая практика говорит, если жилплощадь не застрахована, Саша Крещатик не обязан помогать своими налогами потерпевшим гражданам. Правильно я понимаю?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители 19 квартир, поврежденных из-за взрыва в киевской многоэтажке, попросили временное жилье, - КГГА
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