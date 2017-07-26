 Жители 19 квартир, поврежденных из-за взрыва в киевской многоэтажке, попросили временное жилье, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.
"По предварительным выводам экспертов, необходимо будет полностью отселить второй подъезд: это 36 квартир. Сейчас жители 19 квартир обратились с просьбой предоставить им временное жилье. С другими жителями ведется работа", - сказал он.
По его словам, период отселения станет окончательно известен после экспертизы. "Тогда мы будем понимать, в какой реконструкции нуждается здание. Сейчас мы по очереди пускаем людей в квартиры, чтобы они в сопровождении спасателей забрали все необходимые вещи и документы", - заявил чиновник.
Он заверил, что до завершения реконструкции все желающие жители будут обеспечены временным жильем. На месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц в опасные помещения и защитить квартиры от мародеров.
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Напомним, 26 июля в жилом доме на ул. Бурмистенко, 12 произошел взрыв.
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