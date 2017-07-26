 Россиянин, разыскиваемый США за отмывание $4 млрд, задержан в Греции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", американские правоохранители обвиняют мужчину в отмывании с 2011 года около 4 миллиардов долларов с помощью операций с биткойнами.
По словам правоохранителей, подозреваемый руководит преступной организацией, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью". С помощью сайта подозреваемый осуществил операции по биткойнам для получения выкупа в Интернете за хакерство, распространение наркотиков, кражу личных данных и нарушение налоговых обязательств.
Подозреваемый помещен под стражу до рассмотрения вопроса об экстрадиции в США. Он все обвинения отвергает.
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- Есть, есть... В греции фсё есть...
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щас сайт биржи лежит, а все деньги срочно выведены, тысячи людей воют в интернетах
вот транза шикарная, на сумму 165 миллионов баксов!!!
https://blockchain.info/address/19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay
куда там всяким киношным персонажам, грабящим банки!
инфы щас много, она неполная, вот что пока известно:
http://forklog.com/ustanovlena-svyaz-mezhdu-zaderzhannym-v-gretsii-rossiyaninom-i-birzhej-btc-e/
и тут
https://bits.media/news/arestovannyy-v-gretsii-aleksandr-vinnik-sovladelets-birzhi-btc-e/
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