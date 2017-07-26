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Все про:Греция (486) отмывание денег (158) Россия (71579) США (13060)

 Россиянин, разыскиваемый США за отмывание $4 млрд, задержан в Греции

доллары

В Греции задержан гражданин России, которого разыскивают США по подозрению в отмывании денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", американские правоохранители обвиняют мужчину в отмывании с 2011 года около 4 миллиардов долларов с помощью операций с биткойнами.

По словам правоохранителей, подозреваемый руководит преступной организацией, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью". С помощью сайта подозреваемый осуществил операции по биткойнам для получения выкупа в Интернете за хакерство, распространение наркотиков, кражу личных данных и нарушение налоговых обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО

Подозреваемый помещен под стражу до рассмотрения вопроса об экстрадиции в США. Он все обвинения отвергает.
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-Скажите, а кацапы в Греции есть ???
- Есть, есть... В греции фсё есть...
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дерьмо есть везде, даже в меде и то ложка найдется...
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Вы,видимо,великий знаток Права.Пока он не осужден,он - невиновен,следовательно,никто не имеет права разглашать его данные. ФИО заранее обьявляется только в помойках типа Сев.Кореи,Ирана и московии
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это частное мнение, к Праву отношение не имеющее. Осуждение и виновность - понятия совсем разные, как дурак и психушка. Пока врач его не осмотрел - значит не дурак. Очень украинское понятие, вернее беспонятие.
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В том-то и дело,шо "беспонятие" законов и правил поведения - как раз типово московитская черта.
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Его взяла полиция Греции. Вопрос об экстрадиции в США пока на рассмотрении.
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да это же Черновецкий, но у него ещё паспорт Грузии, так что мимо, греки отдадут его )
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биржа btc-e
щас сайт биржи лежит, а все деньги срочно выведены, тысячи людей воют в интернетах
вот транза шикарная, на сумму 165 миллионов баксов!!!
https://blockchain.info/address/19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay
куда там всяким киношным персонажам, грабящим банки!

инфы щас много, она неполная, вот что пока известно:
http://forklog.com/ustanovlena-svyaz-mezhdu-zaderzhannym-v-gretsii-rossiyaninom-i-birzhej-btc-e/
и тут
https://bits.media/news/arestovannyy-v-gretsii-aleksandr-vinnik-sovladelets-birzhi-btc-e/
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Идется речь про биржу BTC-E . сочувствую, тем кто потерял там деньги
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Очередной "Бут" на очереди на отсидку в США лет на 25.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссиянин, разыскиваемый США за отмывание $4 млрд, задержан в Греции
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