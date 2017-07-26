 Порошенко назначил двухлетние стипендии 13 ученым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Стипендиатами стали ученые из разных областей наук, в частности, физики, математики, биологии, экономики. Ежемесячно они будут получать 1 968 гривен. Подробнее ознакомиться с перечнем стипендиатов можно по ссылке.
Кандидатов на присвоение стипендий определяла конкурсная комиссия Минобразования, учитывалось наличие научных публикаций, учебников, государственных наград, почетных званий и др.
Сейчас государственные стипендии в Украине получают 129 ученых, из них: 85 - пожизненные и 44 - двухлетние.
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только ж сегодня за тренерство добавили!!!
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Но для этого надо быть выдающимся ученым приглянувшимся Пете.
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Четырем ученым 79 лет, одному 80 ... Как говорится "Спасибо за доверие". Но не лучше ли просто предоставить единоразовую помощь этим людям.
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