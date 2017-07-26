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 Политика Украины
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Все про:наука (540) Порошенко (13483) стипендии (124) ученые (247)

 Порошенко назначил двухлетние стипендии 13 ученым

закон порошенко законопроект указ подпись подписание одобрение утверждение

13 украинских ученых получили двухлетние государственные стипендии. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Стипендиатами стали ученые из разных областей наук, в частности, физики, математики, биологии, экономики. Ежемесячно они будут получать 1 968 гривен. Подробнее ознакомиться с перечнем стипендиатов можно по ссылке.

Кандидатов на присвоение стипендий определяла конкурсная комиссия Минобразования, учитывалось наличие научных публикаций, учебников, государственных наград, почетных званий и др.

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Сейчас государственные стипендии в Украине получают 129 ученых, из них: 85 - пожизненные и 44 - двухлетние.
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не, просто Цензор решил, что слишком много, для одного дня, правды про шоколадного написали. Решил позитив найти...
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я вирішив відмовитися від порохла-барахла,рошена і бпп
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Я знав одного чувака, так він в зв'язку з тим що Порошенко - Президент України вирішив відмовитися від України і тепер сібіряк.
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Науку угробил, но публично раздает милостыню...
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Ну шо за пруха(!!!!

только ж сегодня за тренерство добавили!!!
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нам наука и стипендия ненужны, вернити нам миху, а то всем ценором на майдан пойдем, с лещенком и йулей
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Порох прочитал новость на ЦН (о потере сознания Патоном и Назаренком Порошенко назначил двухлетние стипендии 13 ученым - Цензор.НЕТ 7987 и потихоньку решил закопать Патона. а хуле, Патон науку не развивал, просто не давал продавать активы АН и требовал бабло. но и не "развалил" НАНУ. но ресурсов там привлекательных очень много...
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Патон упал в обморок когда увидел как живет президент.
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Ну? Шо опять не так? Люди всю жизнь посвятили науке. Вы готовы их поддержать из собственных карманов? (не начинайте про налоги) Хорошо , хоть что-то дали...
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По 65 евриков...
Но для этого надо быть выдающимся ученым приглянувшимся Пете.
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Почему это "приглянувшимся Пете". Просто внесли в списки.
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Шо за учёные!?Мабуть выдающееся перегаром!?
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Петя сворачивай свой банкет.Пока он для тебя плохо не закончился.Я уверен,шо жена Михо-голландка,даёт ему теж самые советы.Но у тебя кацапка пля,на Интере
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Стипендии!!?
Четырем ученым 79 лет, одному 80 ... Как говорится "Спасибо за доверие". Но не лучше ли просто предоставить единоразовую помощь этим людям.
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Главное - государственные награды и почетные звания...
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а кое-кто сто лямов залога "за так" заплатил. это по тысяче на нос на год для 10000 человек.
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Был ролик на ютюбе где на перекрестке стоит в натуральном виде обосравшийся кацап, прям без штанов и трет свое очко от своих испражнений ........ну короче обычная ситуация для кацапов..... так вот не знаю почему, но в момент просмотра этой гыдоты мне почему то на ум пришел наш Пэця. Не знаю почему, ну вот как то так......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил двухлетние стипендии 13 ученым
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