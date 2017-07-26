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 За рубежом
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 В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения, - Белый дом

санкции

В Белом доме ожидают, что в законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана будут внесены изменения, и только тогда президент США Дональд Трамп сможет принять окончательное решение на этот счет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений (в законопроект). Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение", - заявила она на брифинге в Белом доме.

"Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - в то же время добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский сенатор Уорнер призывает Трампа немедленно подписать законопроект о санкциях против России
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Было "Раша в ...опу", подумали и...
Стало "Раша на ...й"
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Новости от мокшанского интерфакса
- даже обсуждать не хочется...
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В Госдуме новые санкции назвали самыми масштабными с 2014-го года. "Историческое рукопожатие заиграло новыми красками ))))

В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8184
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По факту, Россия ничегошеньки абсолютно не может противопоставить Западу. То есть НИЧЕГО от слова СОВСЕМ. Раньше еще как-то грозила свой ржавый вентиль с газом перекрыть. А тут оказалось, что США только этого и ждут со своими танкерами, под завязку наполненнными сжеженным газом. Последний кулачок, которым грозила Россия западу - засунули ей же в одно место!
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Трам намагаяться пропетляти з підписаням закону, от лиш на пряму цього сказати боїться. Судячи з того шуму який піднімає рашка, а також її європейські партнери, цейпакет санкцій нуууу дуже «корисний» для ксзламорих.
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шотта трампуша уже решил смухлевать в пользу параши...
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Трамп, нигадяй, прикрати, што ты тваришь, гггадюка !?!?!?
Отэта Трампушка насыпал вам печенек, да, коцабы ??? Бггг
Безвредный подъездный сцыкунец Абама, паходу, был самым луччим вашим президентом, не ???
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_Дислексия? Осознавать смысл написанного способен? Рыжий всячески старается саботировать этот закон о санкциях. Доступно изложил?
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Вернемся к этому разговору через пару недель.
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Не вернёмся... Ты будешь избегать этого разговора...
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...будь ласка,робіть на сільки широко щоб невлізло але розірвало...
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хуйло лихорадочно потчует баблом и шантажом западных друзей в преддверии подписания...
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пшик, не пшик, НО хитрожопый компромисс (выпиливание самых болезненных санкций, да и европа застонала)- лЁгко
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і знову ті санкції будуть для Росії як голо дупа для їжака
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не все так просто. Можно хитрожопо прокрутить юридические проволочки
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Трамп може тут лише на чомусь іншому "крутанутися".
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ожидают чуда? Хуйло же не начнёт завтра удочки сматывать...
Или подпишет закон, или себе "смертный приговор"
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Непревзойдённый актёр, восхитительно исполнявший свою роль
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По мне,так це!А ты выкинул,фотку,когда ему,пришла в голову,первая мысль о руссофобии!У меня же, националист украинский,пляшущий под дудку Киева

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Це я к тому,що Киев,определяет выбор народа США,сегодня.И це також правда,як що,розобрать на молекулы.Хто вы США?!Гаранты,чи нам свою бомбу будувати?
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ирония изначально была в задумчивости на фото Рональда и теоретической возможности усиления санкций (абстрактное понятие, почти как и Будапештский меморандум). народу США глубоко по, шо там в Украине, многие на Мексику с трудом покажут пальцем. о чем я: поправки привели к конкретным преференциям американских компаний, вместо изначального варианта (без пруфа, по памяти), но тем не менее ситуационно они на пользу Украине. как-то так. поправьте, если в теме.
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Это надо от нас исходить,а не от амеров.Бо гибнуть наши люди.Каждый уважающий себя президент,начал бы разработку ядерного оружия.Але только не Петя!Он всё витает в мороке бизнесовых договорняков
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не вижу, чем нам поможет ЯО, вот допустим, 1 боеголовка 20/50кт , которую забыли распилить. если мы планируем запускать/использовать - тогда да, нужно, если блефовать - у кцп банк намного больше, нет смысла пытаться даже, они нас вскрыть могут в любой момент (нормальный пример). от Пиндосов нужно просто решение предоставления оружия, даже не само оружие, а решение. это важно. тогда Польша, допустим, сможет нам скинуть натовское вооружение не боясь рф. предполагаю, что это в таком срезе видят все.
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Вы короче все,якись иллюзионисты сетевые.Да мне достачно базы данных,мордовской психушки,шоб у них дома начали взрываться
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дело в том, что в финале Вавилон-5 президент ООН Земли направляет ПРО Земли на Землю и запускает отсчёт, пишет финальную записку "Катись всё к куям". это тоже нужно иметь в виду и чтобы такой кухни не было и есть превентивные удары (которые потом тяжело оправдать).
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как прикольно статьи переводить гугл переводчиком....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения, - Белый дом
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