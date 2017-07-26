 В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений (в законопроект). Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение", - заявила она на брифинге в Белом доме.
"Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - в то же время добавила она.
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Стало "Раша на ...й"
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- даже обсуждать не хочется...
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Отэта Трампушка насыпал вам печенек, да, коцабы ??? Бггг
Безвредный подъездный сцыкунец Абама, паходу, был самым луччим вашим президентом, не ???
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Или подпишет закон, или себе "смертный приговор"
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