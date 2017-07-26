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 Террористы разместили ГРАДы вблизи линии разграничения на Донбассе, нарушив минские соглашения, - ОБСЕ

танк град вооружение оккупанты армия_рф

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет о нарушении минских соглашений контролируемыми Россией боевиками из-за размещения реактивных систем залпового огня "Град" в запрещенных местах на Донбассе. РСЗО были обнаружены в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 июля до 19:30 25 июля.

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"В нарушение определенных координат отвода, в неподконтрольных правительству Украины районах 23 июля на основе данных воздушного наблюдения выявлено размещение двух реактивных систем залпового огня (122-мм БМ-21 "Град") в Кальмиусском (прежнее название Комсомольское, в 42 км к юго-востоку от Донецка)", - говорится в отчете. РСЗО были обнаружены в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

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Также в миссии отметили, что в неподконтрольных правительству Украины районах 23 июля беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия заметил боевую машину пехоты недалеко от Петровского.

Кроме того, данные воздушной разведки от 23 июля показали наличие 12 боевых бронированных машин и более 50 военных грузовиков возле Кальмиусского, и еще две боевые бронированные машины возле Бойковского (прежнее название Тельманово, в 67 км к юго-востоку от Донецка).

Вместе с тем, 20 июля беспилотник среднего радиуса действия зафиксировал 19 противотанковых мин (класса ТМ-62), которые находились вдоль дороги M-14/E-58 к востоку от Широкино в том же месте, где ранее СММ видела 21 противотанковую мину ТМ-62.

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Летняя распродажа "Градов" в военторге, вот и затарились, что тут не понятного.
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Так уничтожьте их, вражеская техника на территории Украины, че ждете.
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A potom skazite-sami vsorvalis,traktoristy ne na tu knopku nazali,.....................))......................
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Вот сейчас "наши" союзнички насыпят озабоченностей вперемешку с обеспокоенностью. Но торговать с гитлером-хуйлом не перестанут впрочем как и наша влада.
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повод зменшити поголівя іхтамєтів, але ГШ оголосить мирні ініціативи
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Давайте координаты колорадских градов, украинские РСЗО Ольха и баллистические ракеты Гром 2 заждались...
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Ой, блин! Секрет Полишинеля. Это они им просто показали. Дозировано. Шо захотели, то и показали.
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