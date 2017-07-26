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 Политика Украины
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 Американский сенатор Уорнер призывает Трампа немедленно подписать законопроект о санкциях против России

санкции

Сенатор США, заместитель главы комитета по разведке Марк Уорнер призывает президента США Дональда Трампа немедленно подписать принятый законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана.

"На данном этапе президенту Трампу надлежит немедленно ввести в действие этот законопроект или рискнуть одобрением будущего вмешательства Москвы в наши выборы", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сильная двухпартийная поддержка расширения санкций в отношении России со стороны Конгресса дает Кремлю понять, что мы не будем терпеть атаки в сторону нашей демократии", - добавил сенатор.

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Как известно, во вторник, 25 июля, Конгресс США проголосовал за новые ограничительные меры против Ирана, России и КНДР. Для вступления санкций в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.
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Це коли вона великою державою була? Хіба що за розмірами...
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кажись американцы хотят "закрыть" нашуРашу , что-бы в ней остались только Рафшан и Джамшут
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да, пусть не тянет. А то там уже Германия и Франция укак*лись...
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а трампушка обещалась сразу же санкции подписать, как только они к нему на стол лягут.
от и посмотрим, насколько он свое слово держит.
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Трамп не может подписать, ему овощ ручку сломал, сучара!
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Ну шо, репоеды: у себя, раз за разом выбираете хрен зннает кого (ну, это, правда, и мы тоже), но как вас угораздило в Америке накосячить? Хлебайте теперь говно полной ложкой..
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Так и будет - США их посыпает приправой и они сами себя скоро сожрут.
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Если смотреть чуть дальше заголовка-то новой рашкой станет США.Абсолютная монополия на ресурсы В МИРЕ.Вот Европа понимает.А в Украине даже после поднятия цены на уголь в 3 раза,думают,что штаты делают что то для кого то.
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кацап! когда кацапня развалится ,то будет много маленьких государств которые будут торговать ресурсами по рыначным ценам! только ты ни кому не говори.
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На кацапах уже кукушка съехала?Ни слова о кацапах не писал.
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Эти санкции - это могила для рашки. путин переиграл усех кацапов
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Там даже рассматривать особо не будут, проголосуют. Они уже голосовали за проект, в этот документ просто внесены несколько поправок Конгрессом. Это простая формальность.
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Началась открытая война.Даже не прячутся уже.Сенат против Трампа.
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такого тупого и обоссцаного Президента в Штатах еще никогда не было что-бы его купила на корню с потрохами питерская шпана ..
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Санкции очень полезны и нужны для фашистской мрази россии - сам бесноватый фашистский фюрер-педофил гей педрила путин Шеломов-)(уйло гавкал..Значит нужно для блага гнилой твари россии - еще больше санкций ввести - эмбарго на поставку из россии - газа и нефти, отключение вонючки россии от СВИФТ и другие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский сенатор Уорнер призывает Трампа немедленно подписать законопроект о санкциях против России
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