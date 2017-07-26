 Американский сенатор Уорнер призывает Трампа немедленно подписать законопроект о санкциях против России

"На данном этапе президенту Трампу надлежит немедленно ввести в действие этот законопроект или рискнуть одобрением будущего вмешательства Москвы в наши выборы", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сильная двухпартийная поддержка расширения санкций в отношении России со стороны Конгресса дает Кремлю понять, что мы не будем терпеть атаки в сторону нашей демократии", - добавил сенатор.
Как известно, во вторник, 25 июля, Конгресс США проголосовал за новые ограничительные меры против Ирана, России и КНДР. Для вступления санкций в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.
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нашуРашу , что-бы в ней остались только Рафшан и Джамшут
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от и посмотрим, насколько он свое слово держит.
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