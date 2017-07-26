 Конфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
По его словам, для США очень важно разрешить этот "активный конфликт". "США пытаются быть более вовлеченными в этот вопрос, потому секретарь Тиллерсон попросил меня встретиться со всеми и собрать мнения, где мы находимся и что мы должны делать. Я буду докладывать и работать над дальнейшими шагами, как США может приобщиться к этому", - сказал он.
Волкер считает, что существующий конфликт становится для России "дорогой проблемой".
"Мы должны изменить статус-кво. На встрече президента Трампа с президентом Путиным Трамп сказал, что решение украинского вопроса важно для США, так как это является препятствием для улучшения отношений США и России. И секретарь Тиллерсон на встрече в Киеве четко указал, какие цели США. США (и это общая позиция с ЕС и союзниками по НАТО) и Россия подписалась под этим через Минский процесс. Наша цель - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности и охраны всех граждан Украины, независимо от национальности или религии", - заявил он.
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в этом тоже хйлопутин виноват
или шакал адный подхйляшник таким образом уничтожает ВПК Украины
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нафига кацапия столько танков и военной техники нагнала в лугандон?
уж точно, не для того, чтобы перемирие поддерживать.
если учесть, что техники они нагнали еще и у крым, и начали нагонять в беларусь, то становится совсем неуютно.
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