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 Политика Украины
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 Конфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер

волкер

Власти США хотят помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, для США очень важно разрешить этот "активный конфликт". "США пытаются быть более вовлеченными в этот вопрос, потому секретарь Тиллерсон попросил меня встретиться со всеми и собрать мнения, где мы находимся и что мы должны делать. Я буду докладывать и работать над дальнейшими шагами, как США может приобщиться к этому", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может быть никакого признания действий РФ на Донбассе и в Крыму, - спецпредставитель США Волкер

Волкер считает, что существующий конфликт становится для России "дорогой проблемой".

"Мы должны изменить статус-кво. На встрече президента Трампа с президентом Путиным Трамп сказал, что решение украинского вопроса важно для США, так как это является препятствием для улучшения отношений США и России. И секретарь Тиллерсон на встрече в Киеве четко указал, какие цели США. США (и это общая позиция с ЕС и союзниками по НАТО) и Россия подписалась под этим через Минский процесс. Наша цель - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности и охраны всех граждан Украины, независимо от национальности или религии", - заявил он.
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Ничего,сейчас Гыг с Филипычем на смене,расскажут,что к чему ...
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Ты не расскажешь поподробнее как ты избивал военкомов которые тебе говорили что не посылали тебя в Афганистан? Люблю слушать увлекательные конфабуляции. Во ВКонтактик свой ФСБшный заходишь регулярно, поцриот николаевский?
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Оооо,ну в десятку я влупил в яблочко .... Где второй персонаж ?
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Влепил в десятку? Военкому? Обоим? Ты уже принял свой самохвальный самогон?
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Это ты на впечатлениях о своей бабе страшной про анусы вспомнил?
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Ну после того,как тебя твоя маманя выметнула тебя в бетонный пол общественной уборной,для тебя все бабы страшные ...
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Я же фотки твои во ВК видел. Именно такой получается харя от встречи с бетонным полом при рождении. Кстати, а что давно нет твоих новых фоток с губами-гузочками?
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Фотки мои видел? Немудрено,что после такого появления на свет ,ты видишь то,чего другие не видят ,если ещё чего интересного увидишь не забудь сообщить
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Не. Всё ещё хуже. Это никогда не закончится. По крайней мере- для меня. Не успею увидеть концовку. А можэ оно и к лучшему.
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Нет вонючей фашистской мрази россии - нет проблем в Мире..Гнилую тварь россию - нужно умножить на ноль...
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В першу чергу, це наша проблема. Ми в безмежному боргу перед тими, хто боронить Україну на передку. І щоденні втрати - нестерпно болять. Хлопцям - вистоять, нам - не здаватись.
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тЄму соцліфта нихто не відміняв. дурість напишу, але це так по моїм мірк. : офіційно десь 50% пішли за убд/преференціями/примусово "добровільно". навіть "ідейні" скурвілись, дивлячись на "бомонд". але у нас є діти, що вірять в казки і своєму я говно це поки що не розкажу, нехай у дупі романтика гуляє. всім бобра.
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Ну за вашою статистикою 50 % таки не скурвились. А це і є показник. А дітям розказуйте про козаків. Тих і теперішніх.
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ä как насчет соцлифта 20 млн наиболее квалифицированных украинцев что эмигрировали
в этом тоже хйлопутин виноват
или шакал адный подхйляшник таким образом уничтожает ВПК Украины
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(по секрету) - через 100 лет будет либо апокалипсис, либо корп.мир - Проктер, Хлопром, Биомяс и Константин Хєви индастриз )
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)) Кацапам не звикати. Давай ящО санкції і буде кацапам щастя. Скоро кацапи рєпу почнуть вирощувати, лапті вязать. ВрьошЬ! Нє вазьмошЬ ядрьона вошЬ!
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это то и пугает.
нафига кацапия столько танков и военной техники нагнала в лугандон?
уж точно, не для того, чтобы перемирие поддерживать.
если учесть, что техники они нагнали еще и у крым, и начали нагонять в беларусь, то становится совсем неуютно.
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что тебя пугает,малыш? думаешь от безнадеги пуйло попрет в последний бой?
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хпуйло всего лишь агент ЦРУ. Таким весьма простым методом ослабляет РФосран и очень серьезно. для рфосранцев виноват не путин а США Украина и ктото еще. А сильная Украина в ЕС им тоже не нужна.
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Американцы и европейцы работают , заявления какие то делают , а украинские ублюдки твари депутаты уже третий раз в этом году в отпуск ушли . И чхали они что люди гибнут на войне .Гнвать тварей и не просто гнать а в тюрягу ублюдков весь созыв .
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а вы им шоколадных зайчиков подбрасывайте, шоп не ощущали проблем... но не много.. обо Обнаруженное в почках Чуркина шокировало даже американцев!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер
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