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 Новые санкции США против РФ противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата, - МИД Франции

франция мид

В Министерстве иностранных дел Франции считают новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи вступают в противоречие с международным правом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата", - говорится в сообщении МИД Франции, которое цитирует Reuters.

В заявлении МИД отмечается, что в связи с данными санкциями будет необходимо проведение обсуждений на уровне Европейского союза из-за потенциального воздействия на граждан и фирмы в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская промышленность не должна становиться целью американских санкций, - правительство Германии

Как известно, во вторник, 25 июля, Конгресс США проголосовал за новые ограничительные меры против Ирана, России и КНДР. Для вступления санкций в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Еврокомиссия выразила обеспокоенность санкциями, в том числе из-за возможного влияния законопроекта на энергетическую независимость ЕС.

Также читайте: МИД РФ о решении Конгресса США по санкциям: "Метать бисер мы больше не будем"



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Ja umeju delat 1000 grimass v sekundu,no tak ja ne umeju..........(((((((....................nu tak,ja iscsjo molodoi,vsevota 65..................(............nicjo,dogonju...................))))))))))).................
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Спаскудился весь этот гребаный мир. Надежды только на себя и на Маккейна с раком. Вот он настоящий МУЖИК!
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"воздействия на граждан и фирмы в Европе"

граждане и фирмы в Европе не долны поддеоживать бесчеловечные режимы, поддерживать тем самым нарушение прав человека этими режимами, что противоречит международному праву.
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просто гидко читати. На словах всі прихильники міжнародних конвенцій які гарантують Україні територіальну цілісність. А як тільки запахло втратою грошенят, то плювати хотіли на міжнародні норми, на українських військових, що гинуть від куль їхнього спонсора пуйла...
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===новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи вступают в противоречие с международным правом.===

А ничего что ж-3 - ПИЛЮВАЛИ на ваше ПРАВО???
ГИБРИДНАЯ война - ГИБРИДНЫЕ САНКЦИИ....
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Франция из-за каких-то дельцов с их интересами к раше, теряет лидерство в ЕС.
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Навзаєм!
В Харкові на дощик заходиться - спека задовбала!
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Меркель говорит(якобы) Макрону: а давай так врежем Путину, чтобы он не обижался. и чтобы не навредить общему бизнесу.
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росія проіснувала стільки тільки завдяки підтримки США з часів царів і до нещодавно. Задється, що США вирішили виправити цю помилку.
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Сьогодні, навіть без об'яви війни, Франція та Германія капітулювали...
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Европа повинна би підтримати санкції США ,а то спливають гамня..ки наверх, хто европа фарасеї кацапські і маріонетки. Які сидять на мафіозних потоках разом з кацапами.
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Жабоеды, ваш Наполеон в гробу уже не один раз перевернулся.
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Так, то був достойний француз, а не те що ці слимаки. Може тому що він був не зовсім француз?
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Каждый день пацанов по 20-22 года русня снарядами убивает и калечит, танков больше уже чем в европе нагнали а этим уб..лю.кам только бизнес подавай.
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Теперь мне полностью ясно почему резидент Парашенко отказывался опираться на Будапештский меморандум и втюхивал вместе с сосисочниками и жабоедами "минский мир".
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И лидеры этих стран пытались решить конфликт на Донбассе и помочь вернуть Крым в Украину??? Пора уже президента Литвы и Великобритании назначать разруливать эту ситуацию.
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Так там же ж и резидент Парашенко - одна кодла.
И переговорщиков он знатных назначил - Медведчука с Шуфричем.
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Гы-гы! Преситент Великобритании с супругам Новые санкции США против РФ противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 2701 , прошу любить и жаловать, гип-гип-ура! Боже!, прости королеву!
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Ага, пториворечат - особенно пункт про "Северный Поток 2", в котором участвуют франзуские и немецкие компании, а теперь участвовать будет очень-очень проблематично; поэтому, да - сразу "международные права" вспомнили...
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В заявлении МИД отмечается, что в связи с данными санкциями будет необходимо проведение обсуждений на уровне Европейского союза из-за потенциального воздействия на граждан и фирмы в Европе. Источник: https://censor.net.ua/n449324

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Во как! Та вы, французы, не смущайтесь, шо Штаты ввели ещё немного санкции. Барыжте себе с паРашей, инвестируйте её и не обращайте внимания на какие-то санкции - вон они расеюшке тока на пользу. "Заработаете немеренно капусты" откроете себе счета в "Мухосранскбанке" на зло пиндосам и будете "ржать" с них вместе с искандерами
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Гребаные лягушатники перед Гитлером обосрались,теперь перед пуйлом!Хотят увидеть русские танки в Париже.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции США против РФ противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата, - МИД Франции
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