 Новые санкции США против РФ противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата, - МИД Франции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата", - говорится в сообщении МИД Франции, которое цитирует Reuters.
В заявлении МИД отмечается, что в связи с данными санкциями будет необходимо проведение обсуждений на уровне Европейского союза из-за потенциального воздействия на граждан и фирмы в Европе.
Как известно, во вторник, 25 июля, Конгресс США проголосовал за новые ограничительные меры против Ирана, России и КНДР. Для вступления санкций в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.
Еврокомиссия выразила обеспокоенность санкциями, в том числе из-за возможного влияния законопроекта на энергетическую независимость ЕС.
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граждане и фирмы в Европе не долны поддеоживать бесчеловечные режимы, поддерживать тем самым нарушение прав человека этими режимами, что противоречит международному праву.
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А ничего что ж-3 - ПИЛЮВАЛИ на ваше ПРАВО???
ГИБРИДНАЯ война - ГИБРИДНЫЕ САНКЦИИ....
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В Харкові на дощик заходиться - спека задовбала!
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И переговорщиков он знатных назначил - Медведчука с Шуфричем.
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Во как! Та вы, французы, не смущайтесь, шо Штаты ввели ещё немного санкции. Барыжте себе с паРашей, инвестируйте её и не обращайте внимания на какие-то санкции - вон они расеюшке тока на пользу. "Заработаете немеренно капусты" откроете себе счета в "Мухосранскбанке" на зло пиндосам и будете "ржать" с них вместе с искандерами
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