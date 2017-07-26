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Все про:Мариуполь (4117) футбол (3154) ФФУ (134)

 Матч Премьер-лиги из Мариуполя переносить не будут, - глава федерации футбола Павелко

футбол

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что матч футбольной премьер-лиги из Мариуполя переносить не будут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Павелко отметил: " Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что МВД обеспечит безопасность матчей Премьер-лиги в Мариуполе. Гарантии на самом высоком государственном уровне снимают все вопросы о том, можно ли играть в этом мирном украинском городе. Приятно, что наши с министром позиции в этом вопросе полностью совпадают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе, - Аваков

Мы уже вернули международные матчи в Харьков и Одессу, теперь большой футбол будет и в Мариуполе. Благодарен истинному патриоту Украины Арсену Авакову и готов вместе с ним делать всё необходимое для того, чтобы украинский футбол радовал болельщиков по всей стране!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители рекомендуют "Динамо" не проводить матчи в Мариуполе. ДОКУМЕНТ
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Раз Аваков так сказал, значит так и будет
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Смело. Хотя, при нынешней власти, когда никто, не за что не отвечает... Посмотрим, что с этого получится.
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а шо по твоему при овощи отвечали или ты про сссерию вспомнил?)))
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Как-то сразу в глаза бросилось:"Благодарен истинному патриоту Украины Арсену Авакову"(с). А потому- далее и выше я читать не стал. Это при всем при том, что я- из Мариуполя... Вот не стал я читать!!! Имею право!
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