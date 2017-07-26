 Матч Премьер-лиги из Мариуполя переносить не будут, - глава федерации футбола Павелко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Павелко отметил: " Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что МВД обеспечит безопасность матчей Премьер-лиги в Мариуполе. Гарантии на самом высоком государственном уровне снимают все вопросы о том, можно ли играть в этом мирном украинском городе. Приятно, что наши с министром позиции в этом вопросе полностью совпадают.
Мы уже вернули международные матчи в Харьков и Одессу, теперь большой футбол будет и в Мариуполе. Благодарен истинному патриоту Украины Арсену Авакову и готов вместе с ним делать всё необходимое для того, чтобы украинский футбол радовал болельщиков по всей стране!"
583 6
"Динамо" в первом матче квалификации Лиги чемпионов побеждает швейцарский "Янг Бойз"(21)
Полиция Киева усиливает режим несения службы в связи с футболом и церковными мероприятиями по случаю Дня Крещения Руси(41)
"Динамо" на выезде побеждает "Шахтер"(30)
Вице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию(54)
У нічній аварії під Києвом загинув футболіст(0)
"Шахтер" победил "Динамо" и стал обладателем Суперкубка Украины(81)
Футбольные фанаты из Харькова извинились за беспорядки на "Олимпийском"(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить