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Все про:Киев (17711) происшествие (2050) дома (351)

 По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство, - Нацполиция

нацполиция

По факту взрыва в жилом доме в Голосеевском районе города Киева столичная полиция начала уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в милицию в 15:50. По указанному адресу, на улицу Бурмистенко, немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, руководство полиции Киева, спасатели, взрывотехническая лаборатория, газовая служба и медики.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в многоэтажке в Голосеево - погибла пожилая женщина. ВИДЕО (обновлено)

Правоохранители на месте происшествия провели опрос свидетелей и вероятных свидетелей, жителей дома.

Работники киевской милиции обеспечивают охрану места происшествия. Причины взрыва устанавливаются.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции собраны сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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странная какая-то муйна как будто нападение с космоса было.. так все загадочно..
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Что там загадочного? Козе понятно - Саакашвили гражданства лишили, надо же куда-то внимание народа переключить.
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цей другий підрив) в Голосієвському р-ні випадковість/роз-здяйство, чи спланована акція?!
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Саша Крест я з тобою спілкуватися не буду, тому що знаю що ти є, так що тобі туди
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"В зв'язку з тим, що правопорушення вчинено невстановленою особою, в порушенні кримінального впровадження відмовити"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство, - Нацполиция
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