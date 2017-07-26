 По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В сообщении отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в милицию в 15:50. По указанному адресу, на улицу Бурмистенко, немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, руководство полиции Киева, спасатели, взрывотехническая лаборатория, газовая служба и медики.
Правоохранители на месте происшествия провели опрос свидетелей и вероятных свидетелей, жителей дома.
Работники киевской милиции обеспечивают охрану места происшествия. Причины взрыва устанавливаются.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции собраны сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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