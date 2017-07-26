 Президент Литвы Грибаускайте о санкциях США против РФ: Попустительства энергетическим проектам Кремля не будет

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательства во внутреннюю политику других стран не будет", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.
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учитесь, немчура.....
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ее учить нужно!
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даже людям дает украсть...вот такая ужастная популистка!
но люди помнят ее тысячу ...
которую она вернула...
что зделали ее опоненты?
кроме того, что охаяли ее?
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чего только сумочка самочки стоит...
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прибалты - это как "на" Украине, Белоруссия и Молдавия
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Разум и барыжничество в данном конспекте несовместимы...
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и ротендамм+ они платить не будут?
єто наш українский єксклюззив?
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От 18 июля
в 3 раза
В то же время для некоторых стран цена на ископаемое топливо снизилась
США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в отчете Минэнерго США
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Как-то в шутку предлагал (когда Даля к нам приезжала) - давайте поменяемся на год президентами...
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Спасибо, Литва!
Спасибо литовский народ за вашу Далю!
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