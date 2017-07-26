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 Политика Украины
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 Президент Литвы Грибаускайте о санкциях США против РФ: Попустительства энергетическим проектам Кремля не будет

грибаускайте даля

Президент Литвы Даля Грибаускайте приветствует новые санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в отношении России.

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательства во внутреннюю политику других стран не будет", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия

Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.
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А говорят географическое положение не влияет на мозговую активность... еще как влияет!
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Я в Далю верю. Будет так, как она скажет. Эра анжелы меркель заканчивается, наступает эра Дали Грибаускайте..
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У нашего , видимо, тоже есть яйца. Только они шоколадные. При напряге тают.
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при липецке, вообще, в жидкость превращаются!
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Больше бы в вечно озабоченной Европе таких политиков к Даля Грибаускайте... Вы молодец!!
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и начинать надо было с 1992 года,а не 25 лет спустя
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У Вас уже были: Саакашвили, Яресько, Квиташвили, Абромавичус, Даканоидзе... Зачем ещё Далю? Чтоб и её с позором, через годик выгнать?
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Мы еще в поиске... Так Шо у нас еще все впереди...
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Возьмите нашего "не спящего" НЕДимона!
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Тимошенко с Грибоускайте ещё устроят торжественные похороны "недоимператора". Людям на радость, себе на забаву.
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не только краде, как шоколадные...
даже людям дает украсть...вот такая ужастная популистка!
но люди помнят ее тысячу ...
которую она вернула...
что зделали ее опоненты?
кроме того, что охаяли ее?
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ти злодійку з Президентом країни ставиш врівню ?
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И Я О ТОМ же..
чего только сумочка самочки стоит...
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Ну, кому Грибаускайте, а кому вообще Штайнмайера....
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Да, эта бабца многим мужикам даст сто очей вперёд.... молодца. Да прибалты вообще красавцы - оторвались в момент от параши, несмотря на всякие потери
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только не прибалты, а страны Балтии.
прибалты - это как "на" Украине, Белоруссия и Молдавия
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Вот чем и отличается Настоящий президент от чеколатного...
Разум и барыжничество в данном конспекте несовместимы...
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Всегда приятно видеть умную и без компромиссную Госпожу Далю (верную союзницу народа Украины)..., поздравление братьям латышам за правильный выбор...
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Кто не в курсе. Средняя зарплата в Литве 800 долл. И у них построен современный завод по выпуску лазеров. Вот что значит грамотное руководство.
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интересно...
и ротендамм+ они платить не будут?
єто наш українский єксклюззив?
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Вот женщина с честью ,достоинством и пониманием настоящих человеческих ценностей
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Плохо что не все новости о санкциях пишут...
========
От 18 июля
в 3 раза

В то же время для некоторых стран цена на ископаемое топливо снизилась

США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в отчете Минэнерго США
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После выходки по отношению к Михо, у меня последние 2% доверия исчезло к нашему Херанту...
Как-то в шутку предлагал (когда Даля к нам приезжала) - давайте поменяемся на год президентами...
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Президент без своєї команди та виборців- ніщо як політик.
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А німці, здається, догралися зі своєю любов'ю до грошей хУЙЛА...
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Заздрю литовцям за такого президента. Витримана, гарна, без будь-якого прояву моветону і патріот. Даля - молодець.
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Когда Грибаускайте говорит, мне кажется, что у нее есть стальные яйца.
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немцы хотят быть хозяевами газового сбыта в европе,турки то же долго думать не стали
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Сша на пару с Европой играет доброво и плохого копов,в итоге Рашка скинет цену на газ
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Спасибо, Даля!
Спасибо, Литва!
Спасибо литовский народ за вашу Далю!
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Даля прекрасно понимает (распишусь не имея права), что на повестке дня - нейтрализация говна (клановых интересов родом из совка). а где-то в далёком будущем уже можно будет говорить о нехорошей гегемонии США в плане корпоративных проектов. но это тоже нужно иметь в виду. но уже солнце погаснет )
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я знову ж, в 1619-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!

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Захоплююсь цією жінкою - красива, мудра, критично мислить, а головне - ненавидить кремлівських вбивць.
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...яка гарна жінка,політично розумна,добре знає на що здатний хитродупий мордор...навіть франція та німетчина заскиглили від санкцій США до мордору...як нам не вистачає таких людей у політиці України...
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Вчися Ангела у Далі.....як треба правильні посили давати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Литвы Грибаускайте о санкциях США против РФ: Попустительства энергетическим проектам Кремля не будет
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