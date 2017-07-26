 Европейская промышленность не должна становиться целью американских санкций, - правительство Германии

Об этом сказала в среду журналистам заместитель официального представителя федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы по-прежнему считаем, что европейская промышленность не должна становиться целью американских санкций", - заявила Деммер.
По ее словам, ФРГ выступает против принципа "санкций с экстерриториальным эффектом". Она добавила, что Германия "будет детально изучать" принятый палатой представителей пакет мер, а пока ФРГ и Еврокомиссия высказали Вашингтону свою обеспокоенность в связи с тем, что европейские компании могут оказаться в невыгодном положении в результате этого закона.
Деммер также отметила, что важным является продолжение тесной координации между США и ЕС в вопросах санкционной политики в отношении России.
Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер со своей стороны заявил, что США не должны диктовать европейским компаниям, как им вести бизнес с третьими странами. Вместе с тем, он назвал "большим шагом вперед" то, что американская сторона внесла изменения в законопроект. По его мнению, Берлину "удалось убедить партнеров в Вашингтоне действовать сообща". "Мы будем рады сотрудничать с американцами, в том числе по санкциям против Северной Кореи, против России, возможно, даже против Ирана, но, пожалуйста, вместе и согласованно", - сказал дипломат.
Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.
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чи від копійки втрат для німців йде западло?!
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Та й заодно Північним потоком 2 нагнути Європу під себе...
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-С чего б це куме?
-Розделяй та влавствуй
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