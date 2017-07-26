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 Европейская промышленность не должна становиться целью американских санкций, - правительство Германии

германия фрг

В правительстве Германии заявили, что односторонние санкции США не должны наносить ущерб европейским компаниям.

Об этом сказала в среду журналистам заместитель официального представителя федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы по-прежнему считаем, что европейская промышленность не должна становиться целью американских санкций", - заявила Деммер.

По ее словам, ФРГ выступает против принципа "санкций с экстерриториальным эффектом". Она добавила, что Германия "будет детально изучать" принятый палатой представителей пакет мер, а пока ФРГ и Еврокомиссия высказали Вашингтону свою обеспокоенность в связи с тем, что европейские компании могут оказаться в невыгодном положении в результате этого закона.

Деммер также отметила, что важным является продолжение тесной координации между США и ЕС в вопросах санкционной политики в отношении России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер со своей стороны заявил, что США не должны диктовать европейским компаниям, как им вести бизнес с третьими странами. Вместе с тем, он назвал "большим шагом вперед" то, что американская сторона внесла изменения в законопроект. По его мнению, Берлину "удалось убедить партнеров в Вашингтоне действовать сообща". "Мы будем рады сотрудничать с американцами, в том числе по санкциям против Северной Кореи, против России, возможно, даже против Ирана, но, пожалуйста, вместе и согласованно", - сказал дипломат.

Также читайте: "Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ

Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.
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Это вы себя так успокоить пытаетесь. ЕС побухтит и будет адаптироваться, но не станет кусать руку дающую. Они ж не такие дегенераты, как вы.
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та ні, хтось хоче мати кеш з кацапів, як шредер, і вони живуть, судячи з заяв, в Німетчині!
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Сейчас запоёт хор во главе со Шрёдером и Штаймаером, все кто близки к Газпрому в Германии, караул! Американцы лезут в наши карманы!
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а що німців піндосівськи)) санкції сильно притиснуть?!
чи від копійки втрат для німців йде западло?!
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Немцы хотели совместно с паРашей править планетой (испокон века у них эта хотелка) - так на пути у них Украина чё то не захотела ложится под вонючих кацо-фашистов, и американцам почему то это не понравилось.
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все вірно), але зваж), що піндоси))) гегемон)) на планеті Земля, і вони не не тільки доляри рахують!
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я ж про те - що нацики з кацапами хотіли нишком трохи посунути амерів.
Та й заодно Північним потоком 2 нагнути Європу під себе...
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я знову ж, в 1617-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!

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А сколько раз требуется для окончательной ясности? Лично мне всего нескольких хватило бы.
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а нефиг перепечатывать новости с лживых российских сайтов
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Германия существует на деньги США и благодаря доброй воле американцев.Может кто помнит уровень жизни в ГДР и ФРГ?Но говорят:в каждом народе существуют свои Иуды Искариоты...
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Где траву берёшь,адрес черкани,и на будущее,не кормится Германия от сша а кормит большинство европейских стран как прибалтикабрумыниябболгария и вы уже тоже на подходе с протянутой рукой
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Хм. Як дійшло до справжніх санкцій, то виявилося що не так вже й потрібно Німеччині жити у цивілізованому світі де дотримуються міжнародного права, бо права правами, а гроші вони того, миліші.
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Европейская промышленность не должна становиться целью содействия российскому терроризму и нарушения РФ мирового порядка если конечно правительство Германии не заодно сними


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Аренеть, вот вам стороны минского меморандума и заговорили по-правде матке.
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да-вот вам правда Европы...глобализация,мать их...
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Бажаєте їх кормити, поки вони до вас на танках не приїдуть???
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По ходу,Рыжий таки агент Пуйла!
-С чего б це куме?
-Розделяй та влавствуй
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Значить німецькі компаніям шкодить, бо сидять на потоках мафії злодіїв разом з кацапами. Сцут пипку корупційну кацапську і обривається і плачуть,а позакону повинні підтримати США і не бути залежними від Путіна. І тому кацапи тримають европу, на гачку якому путін керує. І тому мінських домовленостями керує Путін а не европа і решта око замилювання.
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шо тут сказать...пока мы воюем на Донбасе, выпрашиваем "безвиз"-европа высказывает "глубокую обеспокоенность" и: -Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер со своей стороны заявил, что США не должны диктовать европейским компаниям, как им вести бизнес с третьими странами....вот вам и ответы на вопросы...выходит.только США понастоящему на нашей стороне...а Порошенко нам пудрит мозги...))) Европе нужен "Северный поток-2" ,Украина ей побоку...))) глубоко...чем-то эта ситуация напоминает 1939г,Судеты...Источник:https://censor.net.ua/n449320
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропейская промышленность не должна становиться целью американских санкций, - правительство Германии
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