 Оккупированная часть Донецкой области отключена от электричества из-за долгов террористов, - Тука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "ОстроВу" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Этот вопрос обсуждался в Минске многократно. Украина требовала от противоположной стороны предоставить механизм проведения расчетов или выйти на нулевое сальдо - переток. Несмотря на все настойчивые просьбы, пожелания и требования Украины, противоположная сторона никаких действий не совершала. Поэтому и было принято решение прекратить подачу электроэнергии на неподконтрольную территорию. В результате из-за долгов, из-за того, что противоположная сторона отказывается предоставлять какой-либо приемлемый механизм расчетов, было принято такое решение", - сказал он.
"Энергетики говорят, что в результате не совсем разумных действий наших блокировщиков мы потеряли контроль над Зуевской и Старобешевской станциями. Плюс те потоки электроэнергии, которые получают террористы со стороны РФ, - этих объемов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить мирное население электроэнергией", - отметил чиновник.
Напомним, Украина с 26 июля прекратила поставлять электричество на оккупированную территорию Донецкой области.
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Москаль на работу ходил пешком. Один.
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Вот эта фраза цирком шапито попахивает.
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Да вас розстріляти мало за допомогу катам!
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одну методичку читали с захаром ?
тот про малососию эти про долги тех кто отбирает... бляха.. долго нам еще выхаркивать эту гниль из общества.
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просто США дали понять Рошену, что игра в поддавки с кацапами закончится для него очень печально
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млрд грн, - Жебривский -А свет отключим нашим военным https:/
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теперь понятно почему политика и бизнес должны жить отдельно
так же как политика и спецслужбы,
так же как политика и армия -
всех в результате ждет крах, если лезут не в свое дело.
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Что
это было - «Авторы блокады перенаправили миллиарды
из украинского бюджета в российский…»?... Очередная демонстрация,
что всех нас считают неисправимыми лохами, которым можно «навешать на уши любую
хуцпу??... Или - попытка в будущем избежать ответственности за прямое и
откровенное
финансирование террористов ОРДЛО???... А
ведь отвечать придётся! (Хотя
до этого - пока ещё далеко) Предлагаю
вспомнить:03.01.17 Террористы "ЛНР" получают в качестве
"налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для
"Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ http://censor.net.ua/news/422047/;
02.02.17 Поставки электроэнергии на неподконтрольные
территории в 2016 году выросли в 2 разаhttp://biz.censor.net.ua/events/3019977/;02.02.17.
Глава
"Укртрансгазу": Мені
сказали, що це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися" (Про те,
що поставки газу на окуповану частину
Донецької та Луганської областей здійснюються фактично безкоштовно)http://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/2/619498/;05.02.17.
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання
залізничників http://antikor.com.ua/articles/150247-zbroju_v_obmin_na_polonenih.._shokujuchi_ziznannja_zaliznichnikiv;
08.02.17.
"Я представить не мог, о каких
объемах идет речь", - нардеп Костенко о торговле Украины с ОРДЛО (По его
словам, на территории Украины
фактически создан офшор, который украинская власть не контролирует.
"Поэтому туда провезти можно все, что угодно, включая незаконное оружие и
наркотики") http://censor.net.ua/news/426979/;
08.02.17 "Лес-кругляк идет в "ДНР" и
"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко http://censor.net.ua/news/426992/;
09.02.17 СБУ крышует торговлю с оккупированным
Донбассом, - Егор Соболев http://censor.net.ua/news/427305/;28.02.17.
«
"ЛНР" і комунізм: чому за електрику для сепаратистів платять
українці» http://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/28/622105
(или - 02.03.17. Кабмин
обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории
Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединенияhttp://censor.net.ua/news/430298/)01.03.17.
Сделка с бандитами. Как украинская власть
торгует с ОРДЛО
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українці» http://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/28/622105
(или - 02.03.17. Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединенияhttp://censor.net.ua/news/430298/)01.03.17
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