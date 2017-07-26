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 Политика Украины
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 Оккупированная часть Донецкой области отключена от электричества из-за долгов террористов, - Тука

тука

Украина прекратила поставлять электричество на оккупированную территорию Донецкой области из-за долгов "противоположной стороны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "ОстроВу" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Этот вопрос обсуждался в Минске многократно. Украина требовала от противоположной стороны предоставить механизм проведения расчетов или выйти на нулевое сальдо - переток. Несмотря на все настойчивые просьбы, пожелания и требования Украины, противоположная сторона никаких действий не совершала. Поэтому и было принято решение прекратить подачу электроэнергии на неподконтрольную территорию. В результате из-за долгов, из-за того, что противоположная сторона отказывается предоставлять какой-либо приемлемый механизм расчетов, было принято такое решение", - сказал он.

"Энергетики говорят, что в результате не совсем разумных действий наших блокировщиков мы потеряли контроль над Зуевской и Старобешевской станциями. Плюс те потоки электроэнергии, которые получают террористы со стороны РФ, - этих объемов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить мирное население электроэнергией", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обнародовали график отключений света в Крыму

Напомним, Украина с 26 июля прекратила поставлять электричество на оккупированную территорию Донецкой области.



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подонок трусливый на понтах и пафосе. В Северодонецке ездил на броневике, вооруженная охрана на каждом этаже и в приемной, а совещаниях в двух углах стояли охранники с автоматами.
Москаль на работу ходил пешком. Один.
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из-за долгов террористов

Вот эта фраза цирком шапито попахивает.
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Если бы я не знал что при власти голимые клоуны То я бы сказал что ето дурдомом попахивает А так знаю что ето всенго лишь клоунада и нажива Нажива и клоунада
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отключили не потому что там террористы,а потому что террористы не платят)))
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Тоже зацепила фразочка. Торговля с террористами - это так мило.
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ви терористам-убивцям 3 роки постачали ел.енергію а тепер робите із себе святих?
Да вас розстріляти мало за допомогу катам!
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долги терористов ! СЮР!
одну методичку читали с захаром ?
тот про малососию эти про долги тех кто отбирает... бляха.. долго нам еще выхаркивать эту гниль из общества.
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Народ какое отношение имеет к террористам?Или всех под одну гребенку?
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Тука брешет как всегда
просто США дали понять Рошену, что игра в поддавки с кацапами закончится для него очень печально
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есть тут кто оттуда? это правда? никогда не поверю, что они им полностью вырубили ЭЭ.
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ждём воплей гройсмана о нецелесообразности этого действа ибо тамженашипредприятия..хоть и ремонтировали танки да грады расеянские но тамжешьнашилюди работали и теперь оставшись без работы возмут оружие и станут боевиками!
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за сутки на форуме стало на 100 форумчан больше, троляк выгнали из отпуска замыливать санкции против мацковии
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Долги ОРДЛО за электроэнергию достигли почти 4
млрд грн, - Жебривский -А свет отключим нашим военным https:/
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"долги террористов" - это новое слово ... кажется всех барыг у власти в самом конце ожидает сюрприз за невыполнение элементарных действий, которые наверное расскажет "любая кухарка".
теперь понятно почему политика и бизнес должны жить отдельно
так же как политика и спецслужбы,
так же как политика и армия -
всех в результате ждет крах, если лезут не в свое дело.
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Так я не понял ДНР это "террористы" или "торговые партнеры"?
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Ольга Луцив Сидорова



Что
это было - «Авторы блокады перенаправили миллиарды

из украинского бюджета в российский…»?... Очередная демонстрация,

что всех нас считают неисправимыми лохами, которым можно «навешать на уши любую

хуцпу??... Или - попытка в будущем избежать ответственности за прямое и
откровенное

финансирование террористов ОРДЛО???... А

ведь отвечать придётся! (Хотя
до этого - пока ещё далеко) Предлагаю

вспомнить:03.01.17 Террористы "ЛНР" получают в качестве

"налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для

"Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ http://censor.net.ua/news/422047/;
02.02.17 Поставки электроэнергии на неподконтрольные

территории в 2016 году выросли в 2 разаhttp://biz.censor.net.ua/events/3019977/;02.02.17.
Глава

"Укртрансгазу": Мені

сказали, що це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися" (Про те,
що поставки газу на окуповану частину

Донецької та Луганської областей здійснюються фактично безкоштовно)http://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/2/619498/;05.02.17.
Зброю в обмін на полонених?.. Шокуючі зізнання

залізничників http://antikor.com.ua/articles/150247-zbroju_v_obmin_na_polonenih.._shokujuchi_ziznannja_zaliznichnikiv;

08.02.17.

"Я представить не мог, о каких

объемах идет речь", - нардеп Костенко о торговле Украины с ОРДЛО (По его
словам, на территории Украины

фактически создан офшор, который украинская власть не контролирует.

"Поэтому туда провезти можно все, что угодно, включая незаконное оружие и

наркотики") http://censor.net.ua/news/426979/;

08.02.17 "Лес-кругляк идет в "ДНР" и

"ЛНР" полными эшелонами", - нардеп Костенко http://censor.net.ua/news/426992/;

09.02.17 СБУ крышует торговлю с оккупированным

Донбассом, - Егор Соболев http://censor.net.ua/news/427305/;28.02.17.
«

"ЛНР" і комунізм: чому за електрику для сепаратистів платять

українці» http://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/28/622105

(или - 02.03.17. Кабмин

обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории

Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединенияhttp://censor.net.ua/news/430298/)01.03.17.
Сделка с бандитами. Как украинская власть

торгует с ОРДЛО
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"ЛНР" і комунізм: чому за електрику для сепаратистів платять

українці» http://www.epravda.com.ua/columns/2017/02/28/622105

(или - 02.03.17. Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории Луганщины, - гендиректор Луганского энергетического объединенияhttp://censor.net.ua/news/430298/)01.03.17
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торговые партнеры Ахметке не платят?... раньше роттердамом рассчитывались с офшорной бандой?
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Так чего в фанфары дуть, если отключение не влияет ни на что? Пусть рашка из них долги аыкалачивает. А с кабмина надо спросить "где гроши и какого зера поставляли ?"
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уустроили тёмную, а сейчас подушками по голове... по голове
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если есть возможность снабжать Мариуполь и Волноваху, то можно отключаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупированная часть Донецкой области отключена от электричества из-за долгов террористов, - Тука
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