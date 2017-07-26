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 4 приговора "антимайдановцам" вынесено на Харьковщине, - прокурор Данильченко

данильченко

В Харьковской области вынесено 4 приговора за преступления в отношении сторонников Майдана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 057, об этом заявил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"Вопрос рассмотрения майдановских дел сдвинулся с мертвой точки. На текущий момент было вынесено 4 приговора, по которым четверо подозреваемых получили сроки", - сказал он.

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Также, по его информации, "антимайдановец" Роман Добрянский был задержан в Грузии и находится сейчас в следственном изоляторе. В 2016 году украинские правоохранители отправили пакет документов грузинским оперативникам. Сейчас прокуратура ждет передачи Добрянского украинским властям. Он подозревается в организации разгона Евромайдана возле Академии внутренних войск в Харькове "титушками".

Кроме того, как рассказал Данильченко, был получен приговор в отношении Юрия Апухтина, который подозревался в организации референдума за создание "ХНР". Он получил срок в виде 6 лет лишения свободы, но прокуратура требует лишить его свободы на 8 лет.

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Звучит на четвертый год обнадеживающе,"дело сдвинулось с мертвой точки"
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