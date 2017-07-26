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 "Динамо" в первом матче квалификации Лиги чемпионов побеждает швейцарский "Янг Бойз"

динамо

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло на своем поле швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы забили Ярмоленко (15), Мбокани (34), Гармаш (90+3) у "Динамо", и Фасснахт (90+1) у "Янг Бойз".

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Составы команд:

"Динамо":
35.Коваль, 8.Шепелев, 9.Морозюк, 10.Ярмоленко (К), 16.Сидорчук (18.Корзун, 65), 19.Гармаш (29.Буяльский, 90+4), 24.Вида, 25.Гонсалес (15.Цыганков, 81), 34.Хачериди, 44.Кадар, 70.Мбокани. Запасные: 72.Рудько, 4.Пантич, 41.Беседин, 94.Кендзера.

"Янг Бойз":
26.фон Балльмоос, 5.фон Берген (К), 8.Соу, 10.Раве, 16.Фасснахт, 20.Эбишер (6.Бертоне, 62), 23.Бенито (29.Лотомба, 76), 24.Нуху, 35.Саного (17.Ассале, 52), 43.Мбабу, 99.Оаро.

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Иду покупать ещё флакон корвалола....вот суки
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