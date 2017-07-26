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Все про:Нацполиция (8162) ЧАЭС (349) Зона отчуждения (80)

 В Зоне отчуждения ЧАЭС задержан очередной сталкер, -Нацполиция

чаэс

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с военизированной охраной "Чернобыльского спецкомбината" задержали в городе Припять жителя Донецкой области, который незаконно проник в Зону отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Сообщается, что в Припяти задержали 24-летнего жителя Донецкой области, который вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проник на территорию Зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУоАП. Сталкеру грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы переданы в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер
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а по конкретнее?
если он с территории, контролируемой Украиной, то смысл в такой новости?

прям новость мирового масштаба...
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Вчера в Зоне отчуждения - москвич, сегодня - дончанин...ЧТО НЕ ПОНЯТНО? гЕРАЩЕНКО - Фас!!! хватит Саакашвили заниматься...
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Ему мало лугандонско аттракциона смерти, дебил пля.
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проник на территорию Зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Закиньте его под новый саркофаг и пусть отлавливается, экстремал.

Источник:https://censor.net.ua/n449316
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Зоне отчуждения ЧАЭС задержан очередной сталкер, -Нацполиция
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