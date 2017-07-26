 В Зоне отчуждения ЧАЭС задержан очередной сталкер, -Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
Сообщается, что в Припяти задержали 24-летнего жителя Донецкой области, который вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проник на территорию Зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУоАП. Сталкеру грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы переданы в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.
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если он с территории, контролируемой Украиной, то смысл в такой новости?
прям новость мирового масштаба...
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Закиньте его под новый саркофаг и пусть отлавливается, экстремал.
Источник:https://censor.net.ua/n449316
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