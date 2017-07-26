 "Киевавтодор" предлагает разрешить велосипедистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
Общественный транспорт по городу Киеву движется со средней скоростью 20 км/ч, поэтому делить с ними полосу менее рискованно, чем ехать на велосипеде в потоке автомобилей, средняя скорость которого составляет около 60 км/ч. Такая практика существует в США, Франции, Англии, Бельгии, Румынии, отмечают в компании.
"На сегодняшний день Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины по запросу КП "Киевавтодор", согласовал в качестве эксперимента обустройство велосипедных дорожек по выделенной полосе для общественного транспорта на следующих улицах: ул. Дружбы Народов, ул. Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, ул. Вадима Гетьмана, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, просп. Степана Бандеры, Московском мосту, просп. Генерала Ватутина, ул. Перова, ул. Освободителей, ул. Строителей и просп. Мира", - говорится в сообщении.
Велосипедисты смогут двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта после установки соответствующих технических средств организации дорожного движения.
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А як це ви кеме,виянили?
-Я йому осикового кілка у серце встромив,а він взяв і вмер !!
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В США, Франції, Англії і Бельгії НЕМАЄ МАРШРУТОК!
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Без сомнений Виталик может ехать на лисапеде 60 и более, но нельзя же из-за него арифметику ломать.
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