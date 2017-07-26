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 Киевские новости, Общество, Авто
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Все про:велосипед (111) Киев (17710) Киевавтодор (66) велосипедисты (103)

 "Киевавтодор" предлагает разрешить велосипедистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта

велосипед

КП "Киевавтодор" в качестве эксперимента намерена предоставить велосипедистам право пользования полосами для общественного транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Общественный транспорт по городу Киеву движется со средней скоростью 20 км/ч, поэтому делить с ними полосу менее рискованно, чем ехать на велосипеде в потоке автомобилей, средняя скорость которого составляет около 60 км/ч. Такая практика существует в США, Франции, Англии, Бельгии, Румынии, отмечают в компании.

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"На сегодняшний день Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины по запросу КП "Киевавтодор", согласовал в качестве эксперимента обустройство велосипедных дорожек по выделенной полосе для общественного транспорта на следующих улицах: ул. Дружбы Народов, ул. Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, ул. Вадима Гетьмана, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, просп. Степана Бандеры, Московском мосту, просп. Генерала Ватутина, ул. Перова, ул. Освободителей, ул. Строителей и просп. Мира", - говорится в сообщении.

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Велосипедисты смогут двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта после установки соответствующих технических средств организации дорожного движения.
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Куме,а знаєте-наш сусід виявився вампіром!
А як це ви кеме,виянили?
-Я йому осикового кілка у серце встромив,а він взяв і вмер !!
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Нелогично-надо бы с дамбаса в магадан организовать ход.
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Не забыть разрешить переходить пенсионерам на красный цвет.
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Тогда АМКУ будет подозревать в сговоре автодор и пенсионный фонд и оштрафует обеих.
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Київавтодор запропонував забити хєр на Правила Дорожнього Руху...
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раньше всем было похуй, а теперь решили озаботиться этим вопросом
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ну тогда надо сначала запретить, а потом разрешить сколько работы впереди
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да пусть ездят. лижбы ПДД хотя бы прочитали и научились повороты показывать и переходить с велосипедом по переходному ПЕРЕХОДУ, а не переезжать дорогу поперек.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил на личной facebook-странице о том, что вчера авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) подала в суд ряд исков, которые требуют отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова, запретить Мининфраструктуры предоставлять содействие этому лоукостеру в Украине и компенсировать МАУ десятки миллионов гривен потерь за акционные билеты.
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Омеляна проверить на работу в пользу Коломойского.
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...щоб без варіантів, раз і на завжди...моторошний експеримент...
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Такая практика существует в США, Франции, Англии, Бельгии, Румынии

В США, Франції, Англії і Бельгії НЕМАЄ МАРШРУТОК!
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Так и "Англии" не бывает. Бывает Великобритания. Но откуда винницким заочникам знать географию?
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Мало хрустиков оказывается,ну одни хоть по собственной глупости под колеса попадают,а этих невинных то зачем давить,у половины права купленные,они в разметке и в знаках не шарят и твердо знают,шо на велике должны ездить по тротуару,а на дороге их можно шугать
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Можно туда же скутеры и мото втулить, уж лучше чем тетрис между рядов мочить.
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надо не велосипедистам разрешать,а гужевому транспорту
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На кацапах ездим, вот такие как тьі лезут, а мьі их впрягаем.
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"Общественный транспорт по городу Киеву движется со средней скоростью 20 км/ч, поэтому делить с ними полосу менее рискованно, чем ехать на велосипеде в потоке автомобилей, средняя скорость которого составляет около 60 км/ч."
Без сомнений Виталик может ехать на лисапеде 60 и более, но нельзя же из-за него арифметику ломать.
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А почему нельзя там ехать на гироборде, самокате, лошади, осле, ишаке, слоне и верблюде?
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Велосипед єто обман - попа едет, а ноги идут. Другими словами єто попа на колесах.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевавтодор" предлагает разрешить велосипедистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта
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