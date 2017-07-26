 Продолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в среду представитель Пентагона Джефф Дэвис
"Изменений в политике, о которых мы могли бы сообщить, нет. Но мы регулярно обсуждаем это (этот вопрос)", - сказал он.
Ранее британский телеканал Би-би-си сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.
"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - заявлял он.
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у кацапов повадки не меняются где бы они не жили
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А парламент/конгресс/рада/дума/курултай - не вибір пересічних громадян? Вони не перетворюють, так би мовити, в букву закону думку громадян?
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Про газ еще не забудь.
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у нас же 2 года безальтернативное перемирие.
может потому они обсуждают бесконечно.
отказывать не комильфо, а давать смысла нету...
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