EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, За рубежом
  1386  50
Все про:вооружение (3436) Пентагон (432)

 Продолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис

пентагон

Между США и Украиной продолжается обсуждение возможности поставок оборонительного оружия Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в среду представитель Пентагона Джефф Дэвис

"Изменений в политике, о которых мы могли бы сообщить, нет. Но мы регулярно обсуждаем это (этот вопрос)", - сказал он.

Ранее британский телеканал Би-би-си сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.

"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - заявлял он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І вірно роблять- вони не раз обпеклися, тепер і на холодне дмухають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы знаете, почему в Антарктиде давеча такой огроменный айсберг откололся? На россосии выбросы парниковых газов увеличились в разы и ежедневно всё усиливаются. Вот вам и результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакого оружия нам не дадут при этой власти.Это уже всем понятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при московской власти в луагндонии дают оружия сколько угодно, или там не московская власть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так она сейчас как раз и промосковская)))), у нас за 27 лет другой пока не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
любимая уловка кацапни.на черное говорить белое и наоборот.зрада-хорошие ученики,враз переняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гыга, у тебя все вокруг кацапы. Страшно жить среди кацапов в Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не то чтобы страшно...гыдко,и жаль их...и родины своей лишились,и другую принять не в состоянии.они в любой стране такие-ностальгируют и спиваются.но назад к бярезкам не едут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что за муть ты пишешь? Ну зачем ты оскорбляешь украинцев? Тебе легче от этого становится? Хочешь защитить свой выбор президента, зачем оскорблять своих оппонентов. Ты же сам ведешь себя как кацап.
Продолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис - Цензор.НЕТ 3951
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты все буквы прочитываешь?я про кацапов пишу,в украине.а не про украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кругом враги!
у кацапов повадки не меняются где бы они не жили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот посмотришь на поклонников Петра и понимаешь почему за хуйла 86%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я со свом котом регулярно что-то обсуждаю... ему как бы все по...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пентагон стал наоминать Китай с его последним 5000 китайским предупреждением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю, что власть Украины хочет договориться о бесплатной поставке, т.к. с нового года идут намёки о Будапештском меморандуме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені одного жаль- що стільки часу за Обами втрачено. Часу та життів українців!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не парься. Единственный ресурс, безграничный для дурака, это его личное время
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ти глянь на проблему з точку зору пересічного американця (німця/поляка/француза): посольства працюють, поїзди ходять, товари ходять. Яка війна, що там "меле" преса?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А рішення про надання зброї пересічні громадяни приймають? Якщо ні- то на біса мені їх точка зору?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю.
А парламент/конгресс/рада/дума/курултай - не вибір пересічних громадян? Вони не перетворюють, так би мовити, в букву закону думку громадян?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошая новость. Даже самые безнадёжные усилия могут привести к благополучному результату. Достаточно вспомнить басню про лягушку, угодившую в кувшин с молоком. Благодаря тому, что она не сдалась, а усердно работала лапками, она сбила масло, и не только выбралась из кувшина, но ещё и поела при этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Вас єто прозвучало на правах рекламьі беларуской молочки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С таким ссыкливым презом и его задроченным АТО ни какое оружие не поможет. Торгаш он и в Африке торгаш
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не верят они нашим енералам...А мы сами им полностью доверяем? У еас конечно выбора нет...а у амеров он есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сериал "Санта Барбара" - обсуждение поставки вооружения - 256-я серия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После последних новостей из Украины - обсуждение...усилится, я так думаю...хрен этой власти что дадут из серьезного...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обсуждать,Осуждать,Выражать,Озабоченность ,Обеспокоенность,Требование,Немедленно...Стали неизбежно повторяться,но,дай бог,пополнят коллекцию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеюсь, что оружие Украине всё же дадут, и тогда рашкинские "ихтамнеты" по-настоящему кровью умоются. Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы, я так скажу. Помощь и от США и от ЕС может быть гораздо сильнее, включая поставку вооружений. Но для этого нужна планомерная и массовая борьба с коррупцией на всех уровнях. Да она идет, периодически кого то ловят на взятке, но это не тот уровень коррупционеров. А пока коррупция в том виде как сейчас, никто не хочет поставлять оружие, потому что его не хотят давать в ненадежные руки. Речь не о руках бойцов, а о тысяче чиновников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я читаю что вот например пойман на взятке комиссар военкомата. Да это мерзко, его надо судить, вот только перед ним надо судить того военного кто в минобороны занимается военкоматами. Он не может не знать что в военкоматах процветает взяточничество, эта система работала так много лет, и этот военный из минобороны получал деньги с этих комиссаров военкоматов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё в рамках полномочий Гаранта согласно Будапештского меморандума, йомть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстате! В рекомом Меморандуме нет ни слова о дополнительных условиях гарантирования безопасности и суверенитета Украине - токо отказ от ЯО. Шо, не так?!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, дадут пару резиновых лодок и полтора кило джавелиноа, да дрюньке именной
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
кушай уши и сушеную рыбу
 показать весь комментарий
Ответить
 
о, очередной певец "Украина сдохнет с голоду!" появилси....
Про газ еще не забудь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
голод тута ни при чем, на украине делают лучшие в мире суши и сушеную рыбу
 показать весь комментарий
Ответить
 
В росиянии у депутаток новые идеи. Предлагают запретить Макдональдс и ПепсиКолу в ответ на санкции США. Вот гении правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да все надо запретить. Забавно только что ни у одной депутатки нет никакой программы как же развивать сельское хозяйство и промышленность. Вот запретить макдональдс это подвиг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с таким гарантом не уверен, что нам оно чем-то поможет.
у нас же 2 года безальтернативное перемирие.
может потому они обсуждают бесконечно.
отказывать не комильфо, а давать смысла нету...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Продолжается регулярное обсуждение......" Это уже как процесс какой-то, при котором за 4 года как-то все забыли про результат. Главное, наверное, процесс.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
В штатах не могут выбрать :как бы лучше начать истреблять кацапское свино-быдло?Может начнут с 5-й колонны?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти