 Цены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
По его словам, погодные условия не отразились на состоянии посевов сахарной свеклы. "Свекла, которую мы видели в Тернополе (были вот в командировке), - она очень пристойно выглядит. Ее уже просто сейчас можно убирать. По размеру корня она выглядит уже зрелой. Думаю, что прогноз по свекле можно дать на уровне прошлого года, вряд ли у нас будет снижение. Также и производство сахара", - сказал он. Цены на сахар, согласно его прогнозу, будут стабильными.
Ранее в Минагрополитики заявили, что за І квартал 2017 г. экспорт украинского сахара вырос в 8 раз - до 267,4 тыс. тонн.
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Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет(23)
Цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится, - Минэнергетики(20)
За полгода подорожала 21 позиция из 23 в списке социальных продуктов питания, - Госстат(47)
Панические прогнозы касательно урожая зерновых являются нецелесообразными, - замминистра Мартынюк(99)
С сегодняшнего дня Кабмин "отпустил" цены на основные продукты питания(730)
На Волыни производитель сахара не заплатил почти 16,3 миллиона гривен налогов(8)
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Слаще нам не надо - лиш бы не неслаще!!!
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ЗЫ Народу на пляже - валом, как в совеццкие времена.
Но початок кукурузы стОит 25 гривен... В сто раз дороже.
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Надо сходить и прикупить . Сегодня же
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!…- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Запасайся народ...
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Всі чудово знають , що ціну на цукор диктує змова кількох крупних монополістів - і врожай цукрового буряку , на це , жодним чином не впливає ... тим більше , що в Україні значна доля - тросникового цукру ...
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дуже хочу, щоб усі міністри здохли...
це ж яка вигода Україні буде!
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)))
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в командироакнн
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