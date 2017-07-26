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Все про:сахар (104) урожай (169) цены (2110) Мартынюк Максим (2)

 Цены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк

мартынюк

Сегодня в Украине нет предпосылок для роста цены на сахар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, погодные условия не отразились на состоянии посевов сахарной свеклы. "Свекла, которую мы видели в Тернополе (были вот в командировке), - она очень пристойно выглядит. Ее уже просто сейчас можно убирать. По размеру корня она выглядит уже зрелой. Думаю, что прогноз по свекле можно дать на уровне прошлого года, вряд ли у нас будет снижение. Также и производство сахара", - сказал он. Цены на сахар, согласно его прогнозу, будут стабильными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил минимальные цены на сахар

Ранее в Минагрополитики заявили, что за І квартал 2017 г. экспорт украинского сахара вырос в 8 раз - до 267,4 тыс. тонн.
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Угу. Ты запоминай сиди, а я за сахаром поскакал.
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Замовляй багато - до дому самі привезуть ... ))
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Спасибо тебе огромное барин!!!

Слаще нам не надо - лиш бы не неслаще!!!
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Надо срочно прикупить сахара.

ЗЫ Народу на пляже - валом, как в совеццкие времена.
Но початок кукурузы стОит 25 гривен... В сто раз дороже.
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Напомнило: "Криза до нас і в двері не постука"...
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за пару дней сахар с прилавков разметут..очень верят покращеным рыгам прямо сегодня..да, "по-новому"..
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" Цены на сахар повышаться не будут "

Надо сходить и прикупить . Сегодня же
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!…- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Со свеклой всё в порядке, и это вселяет нешуточный оптимизм. Благодаря свекле можно выкарабкаться даже в самый сложный переходный период.
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Значить разів в три ціна виросте!
Запасайся народ...
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Засунь себе в жопу жыд свй сахар и купи инсулин у супрун
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Я не знаю, как у Вас в Украине, а у нас во "Вьетнаме", как только чиновник говорит, что цены и тарифы повышаться не будут, то 100% поднимут и повысят!
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значит шоколад не подорожает
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хотелось бы посмотреть на этих терпил которые сейчас еще садят сахарные буряки в промышленных масштабах. Кукуруза, рапс, пшеница, соя, подсолнечник - хиты посадки по Украине. Часто мотаюсь по ждороге - составы зерновозы пошли во всю мотаться.
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-"вона пристойно виглядит"- визначив на око...запам"ятаємо це обличчя щоб потім плюнути в нього...бажано свінцем...

Цены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк - Цензор.НЕТ 1950
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Повна підтримка сказаному. Цим дибілам від влади інколи краще взагалі не відкривати рота. А тут, відкив рота, зморозив дурню зразу видно - валянок. Чому саме дурень у керівництві СГ? Думаю не випадково.
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Мда ! Успех ахренеть ! В аграрной стране не будет дорожать сахар ...Объява в стиле - воздух по прежнему бесплатен или дожди пока оплачивать не надо
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Він сам ідіот , чи народ за ідіотів тримає ?
Всі чудово знають , що ціну на цукор диктує змова кількох крупних монополістів - і врожай цукрового буряку , на це , жодним чином не впливає ... тим більше , що в Україні значна доля - тросникового цукру ...
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сколько можно давать не исполняемых обещаний (врать) народу?
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напарил миномёты по цене корейского внедорожника..?
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кстати, а почему ничего не слышно о деле по его стрельбе в гражданина Украины?
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Министр агрополитики: "Свекла, которую мы видели в Тернополе (были вот в командировке), - она очень пристойно выглядит. Ее уже просто сейчас можно убирать" - 26.07. на дворе!!!! Нет, я больше таки не выдержу!!! НЕТ У ЭТОГО ГОСУДАРСТВА БУДУЩЕГО!!! хотя страна Украина - да, хорошая...
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интересно у этого дебила ио министра есть образование агронома ? В июле собрать буряк это очень умно ))
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Он, по-моему, вообще далек от сельского хозяйства - ляпнуть такое. Впрочен, в нынешней Украине такие кадры - скорее норма, чем исключение. Живем же - "по-новому"...
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загуглил. Этот шестерка Гройсмана в ,, 1993-1998 роках навчався на економічному факультеті Вінницького державного сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Менеджмент організацій,, До буряка имеет очень отдаленное отношение.
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Пошел за сахаром . Оптовик до 22:00 . Шоб он здох , этот министр , с новостями своими
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Не хвилюйтеся - йдіть завтра , тільки з самого ранку ....
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а я хвилююсь...
дуже хочу, щоб усі міністри здохли...
це ж яка вигода Україні буде!
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стоимость проезда в метро, повышаться не будет ! проезд как стоил один жетон, так и будет стоить один жетон ! (С) кличко

)))
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сколько у Пороха в компании Рошен своих сахзаводов ? Ягоды пошлина спад, надо раскачать терпил чтобы гребли цукер мешками впрок. На благо бизнеса ПОПа. И так вместо ио станет мЫнистром.
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Да все просто - скоро новый урожай (министр аграрной плитику уже готов сах. свеклу собирать!!!), а старый сахар - не разобрали весь...вот народ и стимулируют покупать...успокойтесь...
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можно, но не там, где пенсионеры - у них от таких новостей аритмия или чего похуже...довели...
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а потом...это не сахар,а акцызы якись на него подорожали да монополисты гады цену лупят !
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Приобретай больше сахара Убей свою Поджелудочную Заработай Панкреонекроз поддержи блок БПП
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Значит будут и очень скоро.Послушать гандонов и всё будет наоборот.
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16 гривен кило в супермаркетах, центр Украины.
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Так кому верить? Этому или Гросе, который заявил, что цены на продтовары более не будут регулироваться?
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порошенко и его шобла только воровать и умеют, свёкла бля толстая выросла
в командироакнн
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Так у нас прямо благодать - ціни на все падають, мабуть Порошенко та Гройсман на графіки цін вниз головою дивляться.
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Вы Мрази так же и про газ говорили, сейчас на 20 % хотите поднять, Вам всё мало?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк
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