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Все про:прокуратура (3074) судья (1873) Харьков (4336) Штепа (83)

 Прокуратура подозревает харьковского судью Ежова в содействии террористам

суд правосудие судебная

Проводится досудебное расследование по подозрению судьи Червонозаводского райсуда Харькова Виктора Ежова, который ранее слушал дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, в содействии террористической организации.

Об этом рассказал на пресс-конференции прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проводится досудебное расследование по факту содействия деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - отметил прокурор. По его словам, ст. 222 УК Украины "не допускает разглашения сведений досудебного расследования".

"Считаю это дело очень перспективным, причем одним эпизодом оно не ограничится. Надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки расследовано и направлено в суд", - добавил прокурор. По его словам, официальное подозрение в этом деле Ежову пока не объявлялось.

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Напоминаем, в Червонозаводском райсуде Харькова сменились две коллегии судей, которые слушали дело Штепы. Первая коллегия, которую возглавлял судья Денис Чудовский, была изменена в связи с увольнением председательствующего из-за нарушения присяги (неправомерные аресты активистов Евромайдана в феврале 2014 года).

Вторую коллегию возглавил судья Виктор Ежов. Прокуроры заявили ему отвод из-за того, что в отношении судьи 25 января в ЕРДР была внесена информация об уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины по факту содействия судьей террористической организации.

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Харьковсим судьям - дать пинок под жопу... Нехер народные деньги воровать - пусть в подземных переходах стоят, и поют жалобным голосом.. Поменять - на Львовских или Ивано-Франковских.. Это - конечно, - не предохранитель,, - ну хоть так... Есть надежда..
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Сепарні в Україні, як лайна, особливо в вселяких держконторках !!!)))
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Судівська система України,це на 100% корумпована структура!!! Розплідник сепарської гидоти !!)))
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С таким фамильём только и остаётся содействовать террористам.
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