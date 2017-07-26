 Прокуратура подозревает харьковского судью Ежова в содействии террористам

Об этом рассказал на пресс-конференции прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проводится досудебное расследование по факту содействия деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - отметил прокурор. По его словам, ст. 222 УК Украины "не допускает разглашения сведений досудебного расследования".
"Считаю это дело очень перспективным, причем одним эпизодом оно не ограничится. Надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки расследовано и направлено в суд", - добавил прокурор. По его словам, официальное подозрение в этом деле Ежову пока не объявлялось.
Напоминаем, в Червонозаводском райсуде Харькова сменились две коллегии судей, которые слушали дело Штепы. Первая коллегия, которую возглавлял судья Денис Чудовский, была изменена в связи с увольнением председательствующего из-за нарушения присяги (неправомерные аресты активистов Евромайдана в феврале 2014 года).
Вторую коллегию возглавил судья Виктор Ежов. Прокуроры заявили ему отвод из-за того, что в отношении судьи 25 января в ЕРДР была внесена информация об уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины по факту содействия судьей террористической организации.
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