 Саакашвили лишили гражданства после новых материалов, переданных Украине прокуратурой Грузии, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Михеил Саакашвили действительно лишен статуса гражданина Украины. Это сделано в строгом соответствии с Законом на основании ст. 21 ЗУ "О гражданстве".
Недавно, Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о предоставлении Михеилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михеил Саакашвили умышленно скрыл.
Решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.
Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михеилу Саакашвили. Думаю, что Михеил этот статус не очень то и ценил.
Скорое использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию. Надежде, которая оказалась позорно разрушена им самим в ходе парламентских выборов осенью 2016-го.
Сегодня эта ошибка была исправлена.
Теперь у Михеила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США. Но боюсь, там нет так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем - все, уже сейчас и бесплатно".
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