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Все про:гражданство (623) Саакашвили (1851) Геращенко_Антон (939)

 Саакашвили лишили гражданства после новых материалов, переданных Украине прокуратурой Грузии, - Геращенко

геращенко

Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал информацию о том, почему Михеил Саакашвили был лишен украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Михеил Саакашвили действительно лишен статуса гражданина Украины. Это сделано в строгом соответствии с Законом на основании ст. 21 ЗУ "О гражданстве".

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Недавно, Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о предоставлении Михеилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михеил Саакашвили умышленно скрыл.

Решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

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Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михеилу Саакашвили. Думаю, что Михеил этот статус не очень то и ценил.

Скорое использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию. Надежде, которая оказалась позорно разрушена им самим в ходе парламентских выборов осенью 2016-го.

Сегодня эта ошибка была исправлена.

Теперь у Михеила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США. Но боюсь, там нет так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем - все, уже сейчас и бесплатно".

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Бандюки при власти, которые сейчас насилуют Украину и её Народ "во все дыры", решили, что могут творить всё, что "душа пожелает"! Антошка, свои "умозаключения" запихни себе в анус по самое "небалуй"!!! Все ваши "отмазки" и "факты", - чистой воды подлог и инсинуации!!! Ну а на счёт Саакашвили... После того, как будет опубликован указ "шоколадного барыги" в официальной прессе, то... Готовьтесь, рОбяты, уже на следующий день к массовым протестам людей по всей стране с самыми непредсказуемыми (в первую очередь для вас, "переторкані") последствиями!!! Ну что же, вы "посеяли ветер" - теперь "пожнёте бурю"!!! "Дебилы, бля..."
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Абрамовичус,Яресько, Саакашвили,Квиташвили,Деканоидзе,Эка Зуладзе,Гия Гецадзе,Давид Сакварелидзе,у нас что Украина или Грузия...,хватит Гастарбайтеров...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили лишили гражданства после новых материалов, переданных Украине прокуратурой Грузии, - Геращенко
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