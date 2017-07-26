 После лишения гражданства Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину, - Лещенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко на Facebook.
"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину: его задержат в "Борисполе" по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - пишет он.
"Все это специально сделали летом, пока активность граждан крайне низкая. Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей", - добавил политик.
Напомним, ранее Государственная миграционная служба сообщила, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства главы партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.
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порох поступил подло.
мне стыдно за такого гаранта!
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Вы против мыролюбной безальтернативности, с элементами гешефтмайстерства с мордвой!!!!
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Нехорошего вредителя Саакашвилли гражданства лишили. А вот истинные украинцы плотницкий, захарченко и остальные = достойные украинцы с украинским паспортом и сволочь шоколадная их лишать украинского гражданства не собирается.
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Витя-лайт...
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1Тони Эбботт2Радослав Сикорский3Майкл Игнатьев4Джон Кеннеди5Уоррен Гардинг6Адам Михник
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Об этом вчера вечером написал в Фейсбуке Михеил Саакашвили.
«Как это так получается, что все коррупционеры, вымогатели и уличные бандиты боятся нас, как черти ладана?», - задал риторический вопрос он.
Затем Саакашвили пояснил, чем на самом деле он и его союзники намерены заняться в скором времени.
«Осенью мы не дестабилизацию будем делать, Штабы Общих действий будут заканчивать бардак и наводить порядок. Давно пора!», - сообщил он в конце поста
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НО будь готов, что тебя вместе с твоим порошенко гомном забросают...
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нет,они его прославлять за минские договоренности будут...
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Здається, мармеладна ¢ракa може не витримати
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12 хв ·
Порошенко решил выстрелить себе в голову. Прямо в лоб. Встал утром. Помолился в своей церкви, где он же- Бог, нарисовал у себя на лбу мишень и выстрелил в прямо в десяточку. Потом очухался и сделал контрольный выстрел.
Это я о том, что он лишил Михаила Саакашвили гражданства и запретил ему въезд в страну.
Думаю, стало совершенно очевидным ( об этом я писала с самого начала), что он ездил в Грузию отнюдь не за тем, чтобы прогуляться по вечернему Батуми, пока его жена в ресторане высмеивала роль Михаила в Украине как телеведущего. Вроде она не ногами машет, а в госпитале за ранеными убирает. Кстати говоря, Михаил, хотя бы на ЗИКе. А Марина у сепара- террориста служит телезвездой.
Да. Ну и не за тем, конечно, главноторгующий поехал, чтобы пожать руку деду через колючую проволку.
А поехал он совсем за простой вещью: совершить ченч, предварительно договорившись с Луценко.
Итак, Луцик возбуждает дело против Черновецкого, просит его экстрадиции,- в обмен на то, что Грузия забирает Саакашвили. Типа, обмен "уголовниками".
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Думаю, что это последнее, что мог соорудить в своей черепной коробке побитый алкогольной деменцией мозг.
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Теперь у меня вопрос к будочнику.
А куда он смотрел, когда назначал Михаила в свои советники, а потом губернатором Одесской области? Он что, не проверял, что Саакашвили- грузинский уголовник и на нем есть пару десятков незакрытых дел? Он не знал, что бывший президент Грузии- Чикатило?
Если наш, не побоюсь этого слова, президент, назначает себе в советники уголовников, а потом их ставит руководить областями, то у меня претензии к гаранту!!!
У меня, правда, к нему и так претензии. Но для меня теперь очевидно одно.
Порошенко уже выброшен на свалку истории, как самый отвратительный, брехливый и циничный президент Украины.
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Я даже уже не говорю о том, что порошенко- первый из президентов Украины, назвавший себя "президентом мира". И только при этом "президенте мира" Украина захлебывается в крови, находясь всю каденцию гаранта в изнурительной войне.
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Я даже не буду говорить о том, что он, нарушив Конституцию, лжесвидетельствовал на инаугурации о том, что не ведет никакого бизнеса и не совмещает свою деятельность на посту президента с другой, которая приносит ему доход.
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Я просто хочу отметить, что либо гарант решил умереть с музыкой, либо просто сошел с ума.
И его надо в палату. К прокурору. И Наполеону.
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1) Сделали Саакашвили отличный пиар.
2) Выстрелили себе в ногу, так как ЕС и США очень не любят тех, кто преследует оппозицию, плюс в очередной раз взбесили народ.
3) Выгнать Саакашвили из Фейсбука, где у него миллион подписчиков они не могут.
4) Партия Рух Нових Сил живет и здравствует, Саакашвили по прежнему ее руководитель.
5) Идти в президенты он все равно не мог, Конституция не позволяет а личное участие в парламентских выборах не критично.
6) Руководить партией можно и из-за границы. Теоретически, если есть хорошее спутниковое оборудование, то можно даже встречи с избирателями проводить по всей стране, вплоть до глухих сел, в режиме онлайн.
Короче, совковые барыги забыли в каком веке живут, и что их главный враг пожалуй даже не Саакашвили а прогресс, который не остановить.
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