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 Политика Украины
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Все про:гражданство (623) Лещенко (541) Порошенко (13482) Саакашвили (1851)

 После лишения гражданства Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину, - Лещенко

лещенко

Президент Украины Петр Порошенко лишил главу партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили украинского гражданства, чтобы тот не мог вернуться в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко на Facebook.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину: его задержат в "Борисполе" по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - пишет он.

"Все это специально сделали летом, пока активность граждан крайне низкая. Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства

Напомним, ранее Государственная миграционная служба сообщила, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства главы партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.
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та никто и не сомневался.
порох поступил подло.
мне стыдно за такого гаранта!
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прямо в ольгино стыдно?
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С чего ты взял ,что он гарант...все кличут его не иначе ,как барыга
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ШТО!!!!!
Вы против мыролюбной безальтернативности, с элементами гешефтмайстерства с мордвой!!!!
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Почему стыдно? Все правильно.
Нехорошего вредителя Саакашвилли гражданства лишили. А вот истинные украинцы плотницкий, захарченко и остальные = достойные украинцы с украинским паспортом и сволочь шоколадная их лишать украинского гражданства не собирается.
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По лезвию бритвы пошли Барыги..и чего их так тянет в Ростов?
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Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей", - добавил политик.

Витя-лайт...
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Все ресурсы Ахметова брошены в бой! Мосийчук (радикально продажный нардеп - Пророк) по 112 каналу заявляет, что «грузинский передвижной цирк» собирается осенью делать дестабилизацию в Киеве.
Об этом вчера вечером написал в Фейсбуке Михеил Саакашвили.
«Как это так получается, что все коррупционеры, вымогатели и уличные бандиты боятся нас, как черти ладана?», - задал риторический вопрос он.
Затем Саакашвили пояснил, чем на самом деле он и его союзники намерены заняться в скором времени.
«Осенью мы не дестабилизацию будем делать, Штабы Общих действий будут заканчивать бардак и наводить порядок. Давно пора!», - сообщил он в конце поста
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Август, я так понимаю, будет очень "жарким".
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С рейтингом гидрантика для него и Тягныбок теперь конкурент.
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Да не может такого быть - пецодрочер и не специалист по воровским понятиям.
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Не на выборах президента, а на выборах в парламент партия Михо может попортить жизнь Барыгам Пэти Порошенко.
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Вони самі вже собі зіпсували все, що могли і не могли.
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рошенковские леденцы порошенко не отменял!
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в тебя еще никто ничем не кидал!
НО будь готов, что тебя вместе с твоим порошенко гомном забросают...

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Ну якщо ви з кацапами одним "видом спорту" займаєтеся...
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ты надеешься, что гомном кацапы бросать на пороха будут?
нет,они его прославлять за минские договоренности будут...
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Маю надію, що тобі подібні не будуть вчити дітей в Україні.
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Так не пойму сырожу:михо сам анкету заполнял,или это за него делал Порох(соя,шоколад,и тд)?Или это типа:он залез мне в штаны ,и насрал?
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А другой фотки Лещенки,где он в носу не ковыряется,не нашлось?Уже свою гёрлу,за которую его склоняли по падежам,забыл?
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может все проще, миша спрятался в сша, а чтоб не спросили че он не возвращается, попросил лишить его гражданства. а то че-то как-то не слышно от него возмущения
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Первым убрали Корбана а теперь по накатанной дорожке убрали и Михо. Подлость почему то во властных украинских кабинетах всегда была в цене.
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Если Михо придет к власти, то вся эта толпа сядет
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Журнашлюхи не бариги, в них інший, не менше гидкий спосіб "заробітку".
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Яка ж гидка мерзота цей барига! А ще мерзенніші гакаючі тут порохоботи
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Барыга, себе любимому, ещё лет сто намерял? Ну-ну, поглядим...
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Сер-гей, А ти не думаєш що якщо борець з"баригами" Саака буде президентом то він запроторить тебе за грати за темні обрутки?
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А вы чего думали порошенко так просто отдаст власть? Да он перестреляет пол страны если надо будет. Вы еще не знаете кто такой порошенко. Асад отдыхает
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Краще Тимошенко ніж Саакашвілі! Як відомо у людини не може і не повинно бути дві батьківщини! Саакашвілі привів би до влади грузинів і все!
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Ну а самого Леща Порох где изолировал? У себя во фракции в депутатском кресле от БПП?
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((( Миша в Кливленде - картина маслом - ну как ленин в Лондоне)))
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И все делают вид, что с США это не согласовано. Улёт просто.
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Вот Лещенко бы для начала чего-нибудь лишить...Может яиц,чтобы после себя ублюдочное потомство не оставил!
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Картина Репина. Импотент Порошенко лишает яиц питараса Лещенко.
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Непонятно чем вы недовольны? Разве Лещенко не понимал кого он ташит в президенты на своем гнойном языке? Разве Михо не понимал кому он накручивает рейтинг своими "антикорупционными форумами" ? Все они прекрасно понимали. Так жрите суки, заслужили.
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Кого Лещь куда может тащить? Та если бионегатив Лещь каким то чудом попал в ВР то только под крышечкой БПП в которой сейчас и сидит боясь простится с мандатом. И так во всём Серожа пасив, согласно его слов даже в квартиру его притащили "кохана людына", Притула, Фирташ и Сбер.банк РФ.
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Наши "еврооптимисты" под вывеской "Саакашвили" хотели в следующую ВР пролезть.
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Еврооптимист у нас теперь слово ругательное, я вас правильно понял?
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Хер их знает с либерастичными европоцерами, но что запецюреных кононенок и грановских, воров патентованных, в следующей ВРУ не будет, так это точно. Ну и за кумом Югой Луценго с его вислоносой тварью аж лозняки загудут, так это точно.
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Менять барыгу ПП на шавок Григоришина нет смысла. Кстати, Лещенко войну на Донбассе называет "затянувшийся конфликт", к тому же имел счёт в Сбербанке. Россия -- агрессор? Не слышали.
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Міхо Трампу ще не розповів ?
Здається, мармеладна ¢ракa може не витримати
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Сірожа ти депутат якої фракціїї? Слабо вийти? Фірсов -мужик, Томенко -мужик
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Саша Крещатик це ж не Саша Крест, ні?)) Мабуть примарилося)
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ну дужэ вжэ хочэ однотуровый брехун второй срок харантом быть!
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Алла Темченкоhttps://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1545819675468104 Liza Bogutskaya
12 хв ·
Порошенко решил выстрелить себе в голову. Прямо в лоб. Встал утром. Помолился в своей церкви, где он же- Бог, нарисовал у себя на лбу мишень и выстрелил в прямо в десяточку. Потом очухался и сделал контрольный выстрел.
Это я о том, что он лишил Михаила Саакашвили гражданства и запретил ему въезд в страну.
Думаю, стало совершенно очевидным ( об этом я писала с самого начала), что он ездил в Грузию отнюдь не за тем, чтобы прогуляться по вечернему Батуми, пока его жена в ресторане высмеивала роль Михаила в Украине как телеведущего. Вроде она не ногами машет, а в госпитале за ранеными убирает. Кстати говоря, Михаил, хотя бы на ЗИКе. А Марина у сепара- террориста служит телезвездой.
Да. Ну и не за тем, конечно, главноторгующий поехал, чтобы пожать руку деду через колючую проволку.
А поехал он совсем за простой вещью: совершить ченч, предварительно договорившись с Луценко.
Итак, Луцик возбуждает дело против Черновецкого, просит его экстрадиции,- в обмен на то, что Грузия забирает Саакашвили. Типа, обмен "уголовниками".
..........................
Думаю, что это последнее, что мог соорудить в своей черепной коробке побитый алкогольной деменцией мозг.
..........................
Теперь у меня вопрос к будочнику.
А куда он смотрел, когда назначал Михаила в свои советники, а потом губернатором Одесской области? Он что, не проверял, что Саакашвили- грузинский уголовник и на нем есть пару десятков незакрытых дел? Он не знал, что бывший президент Грузии- Чикатило?
Если наш, не побоюсь этого слова, президент, назначает себе в советники уголовников, а потом их ставит руководить областями, то у меня претензии к гаранту!!!
У меня, правда, к нему и так претензии. Но для меня теперь очевидно одно.
Порошенко уже выброшен на свалку истории, как самый отвратительный, брехливый и циничный президент Украины.
...........................
Я даже уже не говорю о том, что порошенко- первый из президентов Украины, назвавший себя "президентом мира". И только при этом "президенте мира" Украина захлебывается в крови, находясь всю каденцию гаранта в изнурительной войне.
...........................
Я даже не буду говорить о том, что он, нарушив Конституцию, лжесвидетельствовал на инаугурации о том, что не ведет никакого бизнеса и не совмещает свою деятельность на посту президента с другой, которая приносит ему доход.
............................
Я просто хочу отметить, что либо гарант решил умереть с музыкой, либо просто сошел с ума.
И его надо в палату. К прокурору. И Наполеону.
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а что там с сережиной квартирой ? как дела обстоят ?
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а откуда деньги взял, уже окончательно разобрались, или замяли как обычно ?
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Никто и не разбирался. Сытник сказал, что неточности в декларации -- админнарушение, дело не открывали, никого не допрашивали. НАБУ поверило, что у мамы-пенсионерки Лещенко из центра занятости есть 2 млн. грн. на квартиру сыну...
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После визгов и воплей " Зрада ! " , один вопрос -- нам шо с этого ?
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Саакашвилли надо в суд подавать и сделать это нарушение Конституции Украины проблемой всей Украины.
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А собственно чего они этим добились?
1) Сделали Саакашвили отличный пиар.
2) Выстрелили себе в ногу, так как ЕС и США очень не любят тех, кто преследует оппозицию, плюс в очередной раз взбесили народ.
3) Выгнать Саакашвили из Фейсбука, где у него миллион подписчиков они не могут.
4) Партия Рух Нових Сил живет и здравствует, Саакашвили по прежнему ее руководитель.
5) Идти в президенты он все равно не мог, Конституция не позволяет а личное участие в парламентских выборах не критично.
6) Руководить партией можно и из-за границы. Теоретически, если есть хорошее спутниковое оборудование, то можно даже встречи с избирателями проводить по всей стране, вплоть до глухих сел, в режиме онлайн.
Короче, совковые барыги забыли в каком веке живут, и что их главный враг пожалуй даже не Саакашвили а прогресс, который не остановить.
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Так он уже руководит своей партией в Грузии из за границы, какими еще партиями будет руководить этот многостаночник?
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Петручио совершил очередную политическую ошибку. Очень вероятно и на международном уровне.
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К слову сказать, если гидрант признает ошибки, лишая Саакашвили гражданства, то кто мешает гаранту признать ошибку в отношении сявченко? Если даже не лишать ее гражданства, то хотя бы отобрать у нее Героя Украины было бы крайне справедливо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле лишения гражданства Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину, - Лещенко
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