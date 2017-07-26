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 Политика Украины
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Все про:терроризм (20454) Донецкая область (4513) Захарченко Александр (217)

 Главарь "ДНР" Захарченко о "Малороссии": "Окончательные решения еще не приняты"

захарченко "днр"

Окончательное решение о создании "Малороссии" на территории оккупированного Донбасса не принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.

По его словам, он не создавал нового "государства", а лишь предложил дискуссию. "Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена", - заявил он.

Как пояснил Захарченко, идея создания "Малороссии" получила неоднозначные отзывы. В частности, возникли споры относительно расположения "столицы", "государственного флага" и т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение", - Тымчук

Напомним, 18 июля Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство" "Малороссия". По его словам, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе". В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "Малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.
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ага, главное принять решение, выбрать место столицы и флаг
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видимо кукловоды этому клоуну прямую кишку прочистили
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Вот-те и на. Тут рядом в большом городе два хлопца один под Рузвельта корчит---ездит на двух колёсах, а другой не бреет псюрло, дабы на мачо-мучачо быто похожим( та и бабы млеют) хотели вступить тоже в те дела даунбасские. А оно вона как-как. Дисскусия сначала. Дык верно---демократы они. Подождём под дождём.
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о каких решения ты мычишь шестерка бандитская?
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Захар как Мао в песне В.Высоцкого -

Чем еще возбудоражить
Мировую атмосферу?
И показал огромный кукиш
США и СССеру...
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А у нас ВСЕ ТАК: гражданство дали- гражданство забрали; малороссию объявили - малороссию отменили... вот и скажи, что Донбасс - не Украина, а Донецк так уж сильно отличается от Киева...одно и то же...
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Обидно - но я не виноват, я - типа зеркало...
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Захарченко предложил дисскусию? Так пусть приедет в Киев, его ждут.
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Вот и закончился эффект от экспериментальных веществ.
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Кем и где?сашок ,а ты что,пустое место??? Да прими решение самолично.Ты же енерал цельный с погонами.И охрана у тебя есть.И пистолет настоящий.Ума правда маловато.Но иначе ты бы и не стал "руководителем" такой агромноскрепной "страны".
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Тобто причина лиш в столоиці? А не вотму що навіть луганда захарку нах.послала))))
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Захар, не сцы!!! Порох у Сааки забрал - тебе выдаст!
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кароче дорога раздвояется.
не мучте курощупа - плесните ему хоть сколько...
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гомики всех стран : соединяйтесь со своими братьями лугандонами
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Виходить, що тих він точно хоче засудити.
А от зрада та маніпуляція не виходить.
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Саша,а может ты манипулируешь и как всегда на стороне сепаров,тебе напомнить за днепровский суд,где судьи отказались судить плотницкого за сбитый ИЛ
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Лишить гражданства нельзя. Это журналисты неправильно подают информацию. Можно потерять его и отменить приобретение гражданства Украины. В частности к Саакашвили была применен п.2 ст.19 Закона о гражданстве:
2. Приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.
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Окончательное решение примет палачь в Гаагском требунале
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Как БАБА, то Хочу, то НЕХОЧУ. Ломется Захар аки ДЕВсТВЕННИЦА на выдане.
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ему уже давно кадыровские жидо-холуи целку на изнанку вывернули.
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Саме так в Кремлі вже і сказали- в чому новина?
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Куда пойти?
Куда податься?
Кого найти?
Кому отдаться?
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Не успеет петух прокукарекать в третий раз, как ты трижды отречешься от меня...
Малоотсосия.
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НЕ УСПЕЕТ МАЛОРОССИЯ ОТ НЕГО ОТРЕЧЬСЯ,КАК ОН В ТРЕТИЙ РАЗ ПЕТУХОМ СТАНЕТ
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захарченко не решил : то ли он отсосёт у меня , то ли я его 12-перстную кишку намотаю на свой член .
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Жители "ДНР" обвиняют Украину в затоплении шахт
Cьогодні о 20:06 Час Пик
Пользователи социальной сети Твиттер сообщают, что местные жители временно оккупированной Горловки обвиняют Украину в затоплении шахт.
Эту новость Донбасса передает Час Пик.
"Горловка у жителей моего города"малоросия головного мозга с прогрессирующей тупостью",говорят:"Шахты затопила Украина,чтобы не было работы", - написал горловчанин.
"Неудивительно, что они у затопленных шахт не видели Бандеру и Шухевича с ведрами",
"Плохо, когда со здоровьем плохо.
А когда плохо с головой -хуже быть не может",
"Мда, наверно лично видели как Зорян и Шкиряк шахту заливали.
Это диагноз!",
"Уникальное достижение ученых хунты! Телепортация воды из реки Днепр в горловские шахты!!! Автор открытия получил Героя Украины!!!", - комментируют в соцсети.
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Как ни странно, но я верю, что они так говорят. Именно поєтому на территории ордло будет сначало гетто, а потом пустая земля.
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не переживай, на рашке зреет новое поколение для заселения пустой земли. такие высокие отношения идут за рузьки мир
https://bbcccnn.com.ua/suspilstvo/ynternet-shokyrovalo-obshhenye-babushky-svoym-4-h-letnym-vnukom-v-rossyy-bez-tsenzury/
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чистая правда! крымский канал развернули на лугандон... и залили все шахты
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щас примет, и пойдет опять чесать про столицу в лондоне
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Выводят наркологи Захарченко в очередной раз из запоя. Более-менее «очухавшись», спрашивает врача:
- Доктор, чего я на этот раз натворил?
- Да-а-а…, нажрались вы с Эдиком Басуриным «на пару», славно… Басурину привиделось кровавое жертвоприношение Перуну, совершённое «укропами», а вас на державотворчество потянуло, как Ленина в 1917м. Тот забрался на броневик и начал какую-то «хрень» нести про мировую революцию, а Вы - о создании какой-то «Малороссии»…
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У него это регулярно после пьянки происходит - то на Киев идёт, то на Львов, то на Варшаву, а то и на Лондон замахивается... А опохмелится, тут же забывает, что он вчера завоёвывал.
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Е..аный ты поц! - сказал шахтёр дядя Ваня из Донецка, - Я токо, сука, сносно научился говорить на малоросском... Хернерал-губернатор недоделанный!
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ЁПэРэСэТэ!!! Молодая, еще не вставшая на ноги республика днр устарела. Нужна новая.
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Главарь "ДНР" Захарченко о "Малороссии": "Окончательные решения еще не приняты"
наверное занят проектами захвата англо-саксов и энергетического уничтожения Украины за 60 дней.... Нанороссия пока ожидает ВЕЛИКОГО решения Самого.... захерова!
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да какая новороссия? ему что сказали, то он и произнес. путин показал накануне тел.пер. что не будете слушать меня, будете разговаривать с ним.
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У захерченка раздвоение личности - то он за "малороссию", то он против. Это называется "шизофрения". Или последствия длительной алкоголизации - вероятнее всего, с младенчества (а может даже с момента зачатия или ещё раньше).
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Для чого за якогось дибіла писати ,невже він щось розумне може сказати ?
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Путиниты ещё обдумывают свой бред.донбасята в ожидании.
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Та до лампочки,какое поганяло курощуп лугагандону придумает,....что это говно может решать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь "ДНР" Захарченко о "Малороссии": "Окончательные решения еще не приняты"
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