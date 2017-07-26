 Главарь "ДНР" Захарченко о "Малороссии": "Окончательные решения еще не приняты"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.
По его словам, он не создавал нового "государства", а лишь предложил дискуссию. "Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена", - заявил он.
Как пояснил Захарченко, идея создания "Малороссии" получила неоднозначные отзывы. В частности, возникли споры относительно расположения "столицы", "государственного флага" и т. д.
Напомним, 18 июля Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство" "Малороссия". По его словам, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе". В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "Малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.
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Чем еще возбудоражить
Мировую атмосферу?
И показал огромный кукиш
США и СССеру...
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не мучте курощупа - плесните ему хоть сколько...
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А от зрада та маніпуляція не виходить.
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2. Приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.
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Куда податься?
Кого найти?
Кому отдаться?
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Малоотсосия.
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Cьогодні о 20:06 Час Пик
Пользователи социальной сети Твиттер сообщают, что местные жители временно оккупированной Горловки обвиняют Украину в затоплении шахт.
Эту новость Донбасса передает Час Пик.
"Горловка у жителей моего города"малоросия головного мозга с прогрессирующей тупостью",говорят:"Шахты затопила Украина,чтобы не было работы", - написал горловчанин.
"Неудивительно, что они у затопленных шахт не видели Бандеру и Шухевича с ведрами",
"Плохо, когда со здоровьем плохо.
А когда плохо с головой -хуже быть не может",
"Мда, наверно лично видели как Зорян и Шкиряк шахту заливали.
Это диагноз!",
"Уникальное достижение ученых хунты! Телепортация воды из реки Днепр в горловские шахты!!! Автор открытия получил Героя Украины!!!", - комментируют в соцсети.
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https://bbcccnn.com.ua/suspilstvo/ynternet-shokyrovalo-obshhenye-babushky-svoym-4-h-letnym-vnukom-v-rossyy-bez-tsenzury/
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НОВОМАЛОСОСУ ЗАХАРАСТУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
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- Доктор, чего я на этот раз натворил?
- Да-а-а…, нажрались вы с Эдиком Басуриным «на пару», славно… Басурину привиделось кровавое жертвоприношение Перуну, совершённое «укропами», а вас на державотворчество потянуло, как Ленина в 1917м. Тот забрался на броневик и начал какую-то «хрень» нести про мировую революцию, а Вы - о создании какой-то «Малороссии»…
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наверное занят проектами захвата англо-саксов и энергетического уничтожения Украины за 60 дней.... Нанороссия пока ожидает ВЕЛИКОГО решения Самого.... захерова!
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