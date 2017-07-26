 Все экс-"беркутовцы" в деле Майдана и избиении журналистов "Громадського ТБ" не явились на суд в Харькове, - адвокат Закревская

Закревская написала: "Сегодня на заседании по делу харьковских беркутовцев (Гончаренко, Белов, Рияко, Костюк по эпизоду убийства и избиения на Крепостном 18.02.2014 а также о нападении на журналистов Громадського в Песочине в январе 2015 года) не появились обвиняемые. Никто. То, что Гончаренко и Костюк бежали еще в апреле 2017 года известно давно. Но Белов и Рияко также не явились уже второй раз. В прошлом заседании судьи вынесли постановление о их принудительном приводе. Но выполнить повод не смогли. Их нет по месту жительства.
Заседание перенесли аж на 19.09.
При этом судьи не стали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения и разрешение на задержание Гончаренко и Костюка, которые уже 2,5 месяца как пересекли границу с РФ из-за отсутствия в заседании Белова и Рияко ... Странная позиция ...
PS: завтра в Днепровском суде по ул. Сергиенко на 14-00 будет заседание по другому делу о харьковском беркуте по пыткам на колоннаде стадиона Динамо 19-го января. Там похожая ситуация - двое обвиняемых Мастега Войлоков скрылись. Хандрыкин - не является".
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Нах нам ТАКИЕ судьи???!!!!
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А саме головніше, что до його складу пройде одіозний суддя ніби-то-снайпер Мамалуй Олексій, що під час подій 2014 року у Харкові позбавив приміщень Правий сектор, що розташовувся у приміщеннях Просвітина Римарській, а потім переховувався "на передовій".
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теперь больны...
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