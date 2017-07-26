 Все экс-"беркутовцы" в деле Майдана и избиении журналистов "Громадського ТБ" не явились на суд в Харькове, - адвокат Закревская





Закревская написала: " Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.Закревская написала: "

Сегодня на заседании по делу харьковских беркутовцев (Гончаренко, Белов, Рияко, Костюк по эпизоду убийства и избиения на Крепостном 18.02.2014 а также о нападении на журналистов Громадського в Песочине в январе 2015 года) не появились обвиняемые. Никто. То, что Гончаренко и Костюк бежали еще в апреле 2017 года известно давно. Но Белов и Рияко также не явились уже второй раз. В прошлом заседании судьи вынесли постановление о их принудительном приводе. Но выполнить повод не смогли. Их нет по месту жительства.

Заседание перенесли аж на 19.09.

При этом судьи не стали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения и разрешение на задержание Гончаренко и Костюка, которые уже 2,5 месяца как пересекли границу с РФ из-за отсутствия в заседании Белова и Рияко ... Странная позиция ...