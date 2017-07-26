 Порошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили, - официальное заявление Госмиграции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы.
Ведомство напоминает, что основания для потери гражданства перечислены в ст. 19 закона "О гражданстве Украины". К таковым относится добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на тот момент он достиг совершеннолетия, или приобретение лицом гражданства вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.
Материалы по Саакашвили были получены от грузинской стороны. Они предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины.
Напомним, Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу Президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
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только слова, .... что может лишить....
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Теперь никаких инвестиций, запад окончательно забьёт на Украину. И это очень плохо...
Ну как можно теперь западу обьяснить, что у нас какие то реформы, какая то борьба с коррупцией, итд?
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Попередники разбежались, а эти успеют? - сомневаюсь.
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ГДЕ УКАЗ??? http://www.president.gov.ua/ru/
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