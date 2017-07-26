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 Политика Украины
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Все про:гражданство (622) Порошенко (13480) Саакашвили (1849) Госмиграция (129)

 Порошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили, - официальное заявление Госмиграции

саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства главы партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы.

Ведомство напоминает, что основания для потери гражданства перечислены в ст. 19 закона "О гражданстве Украины". К таковым относится добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на тот момент он достиг совершеннолетия, или приобретение лицом гражданства вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

Материалы по Саакашвили были получены от грузинской стороны. Они предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства

Напомним, Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу Президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
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А почему - "они"? Там инициатор и главная трусливая сука - одна.
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ну нет же лишения!!!!
только слова, .... что может лишить....
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Терпеть не могу Саакашвили, ибо он сам подлизывал пороху, гнал на Колому и т.д. Но шоколадный вообще понимает, какой он клоун? типа раньше он про уголовное дело в Грузии не знал?
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Ви думаєте, що такі рішення Україна та Грузія приймають самостійно? Ой, не смішіть. Все було погоджено з Білою хатою . Я так розумію, що Конгрес США все робить в пику Трампу. А останній - і не пікне.
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Эта новость плоха и прежде всего для Порошенко((((
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Господи, прости им, они не ведают, что творят. Гидрант семимильными шагами рвется к собственной посадке. Идиет и только.
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Всё таки подписал себе приговор... Вот дибил так дибил...
Теперь никаких инвестиций, запад окончательно забьёт на Украину. И это очень плохо...
Ну как можно теперь западу обьяснить, что у нас какие то реформы, какая то борьба с коррупцией, итд?
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від підписав приговор НАМ, і не зараз, а коли підмахував свідоцтво припіздєнта. Саме тоді Хуйло плясало від радості - воно таки втулило українцям чергового агента і зрадника.
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как бы кто не относился к Саакашвили, но будьте уверенны, сейчас в Кремле и орде ехидно смеются и пьют шампанское... - Вот это просто бесит...
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В Кремле и так весело и каждый день пьют шампанское. И новости про Саакашвили тут не при чем!
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Расплавленный шоколад от г@вна не отличить!!!
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Порося дал ,порося забрал...диктат проявляется только так
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Нет слов.... (один мат) .
Попередники разбежались, а эти успеют? - сомневаюсь.
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Горе то какое? Как теперь уркам из Грузии харчеватся
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Адресок скинь,к тебе отправим и не только грузинских.
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не, как то это подленько. тем более после того, как он партию свою зарегистрировал.
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Кабан "заигрался"!!!Жирная тварь не "понимает",что Очень Скоро и с ним будет точно так же???если не хуже...
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- Сиди, как сидишь! - сказал Акула. - Ты отсюда не двинешься Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести. (c)
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конченное говно брехливое а не президент! ..брехун однотуровый!
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ЦЕНЗОР ВЫ ЧТО ВБРОСАМИ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
ГДЕ УКАЗ??? http://www.president.gov.ua/ru/
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Порох уже бизнес продал, коррупцию одолел, оккупированные территории освободил, кацапов прогнал.....И вот теперь добрался до Михо...
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Петя,давай ВСЕХ лишай гражданства ,тогда ни кто против тебя не проголосует ...
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Йоптыть...А забрать у Сцавченко "Героя" слабо?
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Фуууу..Підле і брудне....Петрушка,а потягатись справедливо з конкурентом вже ніяк?
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ГДЕ ТАКОЕ НАПИСАНО??? Долбаные провокаторы и фейкомёты!!!
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Теперь, по логике - НАДО НАКАЗАТЬ ТОГО, КТО СААКАШВИЛИ ДАЛ ГРАЖДАНСТВО - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей!!! "нтер-офицерская вдова сама себя высекла" - актуально не только для россии, я так вижу...
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может лучше лишить гражданства Овоща, Азирова, кума хуйла и т.д.?
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.... таки да, он так и не слез с трактора-бульдозера (пусть что-бы что не говорил, но Революшн последняя полетела в гумус, как и Цитрусовая революшн..., а той Сотне , вернее их родственикам соболезнования...)
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Педро - гражданин Панамы. В Украине проездом.
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мощно наш през подыгрывает кацапам. как будто на службе у залупенфюрера состоит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили, - официальное заявление Госмиграции
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