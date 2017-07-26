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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5770) Скорик (44) оппозиционный блок (341)

 Соратника Скорика исключили из фракции "Оппоблока" в одесском горсовете

Из фракции "Оппозиционного блока" в одесском горсовете исключили соратника лидера региональной ячейки политсилы Николая Скорика - депутата Александра Орлова.

Соответствующее письмо от фракции политсилы зачитал секретарь горсовета Алексей Потапский, сообщает "Думская".

По словам руководителя депутатской фракции "Оппоблока" Оксаны Гончарук, фракция продолжает свою работу и самораспускаться не намерена.

"По закону, для подобных действий необходимо желание самих депутатов. А его нет и не будет. Нет другого механизма роспуска фракции, кроме подачи личных заявлений о выходе. А мы писать их не намерены. Нет оснований", - сообщила Гончарук.

Она также отметила, что без бывших коллег по фракции (8 человек) Александр Орлов новую не создаст. "Нет законного кворума, который предусматривает минимум пять депутатов, а их остается четыре. К чему эти разговоры?", - подчеркнула депутат.


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нифига не понял, что там происходит.
но интересно другое: что такого страшного должен сделать соратник, если его даже из жопоблока исключили, где и так одни нелюди тусуются?
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НЕ ИСКЛЮЧАТЬ ИХ НАДО- А ДАВИТЬ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ-ВСЕХ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратника Скорика исключили из фракции "Оппоблока" в одесском горсовете
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