 Соратника Скорика исключили из фракции "Оппоблока" в одесском горсовете

Соответствующее письмо от фракции политсилы зачитал секретарь горсовета Алексей Потапский, сообщает "Думская".
По словам руководителя депутатской фракции "Оппоблока" Оксаны Гончарук, фракция продолжает свою работу и самораспускаться не намерена.
"По закону, для подобных действий необходимо желание самих депутатов. А его нет и не будет. Нет другого механизма роспуска фракции, кроме подачи личных заявлений о выходе. А мы писать их не намерены. Нет оснований", - сообщила Гончарук.
Она также отметила, что без бывших коллег по фракции (8 человек) Александр Орлов новую не создаст. "Нет законного кворума, который предусматривает минимум пять депутатов, а их остается четыре. К чему эти разговоры?", - подчеркнула депутат.
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но интересно другое: что такого страшного должен сделать соратник, если его даже из жопоблока исключили, где и так одни нелюди тусуются?
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