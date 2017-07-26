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 Политика Украины
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Все про:гражданство (622) Саакашвили (1849)

 Буду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства

саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что в случае лишения украинского гражданства останется в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал он.

Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, выходящих к Майдану. Впрочем, по его словам, уже осенью он планирует съезжать.

"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии", - пояснил Саакашвили.

Данное заявление Саакашвили сделал до официального сообщения о лишении его гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили лишили украинского гражданства, - Мосийчук

Напомним, украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его было назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.

Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил Саакашвили объявил о создании собственной партии, с которой пойдет в Раду.

26 июля появилась противоречивая информация о том, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства

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КОММЕНТИРУЕТ ЧТО??? ГДЕ УКАЗ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ???
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Уже наверное ничего не будет.
Порошенко закинул замануху, мол какая будет реакция на его возможное лишение им гражданства Саакашвили...
Но реакция людей для Порошенко не имеет никакого значения, ибо народ для него это лайно.
Ему интересна реакция, скорее запада, по дипломатическим каналам.
Так вот после вброса инфы про лишение Саакашвили гражданаства, скорее всего позвонили из посольства США или Госдеп по своим каналам сообщил Порошенко - "а не охерел ли ты Петя?"
Петя всё правильно сразу понял и дал заднюю...
Хотя реакция штатов и так была очевидной, Саакашвили он ещё со времён Грузии считают реформатором и прозападным политиком. Да ещё и с ныненшним президентом США Трампом Саакашвили давно знаком.
А Петя никто для запада. Обычный мелкий пакостник и воришка, не более. За три года президенства ничего не достиг для людей, для страны..., только достиг совершенства в коррупции и воровстве.

Одно не могу понять, Поошенко не понимает что играет с огнём мелко пакостя таким образом штатам?
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А почему вы считаете что это ход и Порошенко проверяет? а не сам Михо? Вробос есть? есть. Комментирует его кто? Михо. И на русских СМИ. Так что еще надо думать кто сделал этот вброс.
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Слово "если" тут не уместно.
Давали гражданство через указ? Забрать тоже должны через указ. ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН!
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хотелось бы видеть как петя лишает краинского гражданства свою невестку за ее кацапский паспорт!!!!
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А я бы хотел его видеть президентом Украины.петя видимо нет.
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Видать вказивку от сюзерена Хуйла лишить Михо гражданства получил его липецкий вассал
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Петро Липецький в роздумах - обидва варіанти як серпом по офшорах...
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Будет как с абонплатой на газ. Не пролезло - значит надо включить заднюю
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Взаднюю перед усією країною - петро може постіснятися...
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МИХО, ДЕРЖИСЬ, СКОРО ЭТОТ КАГАЛ ВМЕСТЕ С ШИДОВСКОЙ БАРЫГОЙ БУДЕТ ИЛИ НА НАРАХ ИЛИ В БЕГАХ
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Я не уверен, что в Украине его вьіберут. Какой у него рейтинг?
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еще пару раз его лишат украинского гражданства и рейтинг поднимется...
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А какой был у соевого до Революции Достоинства?
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Буду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства - Цензор.НЕТ 8510Дональд Трамп‏ @DonaldJTrumpRF 2 ч.2 часа назад
Саакашвили уже лишили гражданства. Ожидается лишение гражданства Плотницкого, Захарченко. Шучу. Их-то за что?
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Лучше по Банковой гулять...туда-сюда, туда-сюда...
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Угу...Прям весь Юлькин рейтинг порубаю...Сидя...В Киеве...
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я думаю, ему нада ехать в какую-нить британию, и там просить полит. убежище.
без гражданства ему в Украине делать нефиг, а тем более рисковать, и покупать недвигу.
петя ему тут жизни не даст, а с вероятностью в 146% выдаст Грузии, т.к. от выдачи его гражданство уже не защищает...
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Как бы после этих слов Михо соевые навсегда б не перекрыли подходы к Майдану, как они это сделали на его третью годовщину
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В Грузию прибыли танки "Абрамс" и БМП "Брэдли"

Американские танки М1А2 "Абрамс" и боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли" в среду прибыли на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) для участия в международных учениях Noble Partner 2017 .

Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В учениях примут участие, помимо грузинских и американских военнослужащих, военнослужащие Великобритании, в частности, десантная рота, механизированный взвод и группа обеспечения из Германии, а также подразделения с Украины (один пехотный взвод), Армении (полевой лазарет, медицинская рота), Словении (пехотный взвод и группа обеспечения) и Турции (четыре офицера).

В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.
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В адміністрації президента президент ходить злий, як чорт через дурну авантюру, на яку він повівся. Не з тої ноги встав мабуть. Пару дзвінків з-за кордону вистачило ...
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100% гражданство не отберут! кисель тв передало, что саакашвили лишили гражданства.
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Да, расплавленный шоколад от г@вна не отличить...
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а Петро шо - царь? дал гражданство, забрал гражданство. Это тебе не траст слепой - зрячий.
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Что за БРЕД???Захотел -"дал" гражданство",захотел-"забрал" назад???Это что-игра в карты???Да у этого КАБАНА самого надо забрать гражданство,так как ОНО морда совершенно другой национальности, и депортировать вместе с его семьйой в Москву или в Тирасполь!!!...
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цензор,хорош троллить народ пост-фейковыми новостями
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Кто помнит эпизод из фильма "Отец солдата"
-Ты чего здесь, отец, ходишь?

- Я гуляю. Сейчас я гуляю туда, потом - гуляю обратно...


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБуду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства
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