 Буду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".
"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал он.
Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, выходящих к Майдану. Впрочем, по его словам, уже осенью он планирует съезжать.
"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии", - пояснил Саакашвили.
Данное заявление Саакашвили сделал до официального сообщения о лишении его гражданства.
Напомним, украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его было назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.
Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил Саакашвили объявил о создании собственной партии, с которой пойдет в Раду.
26 июля появилась противоречивая информация о том, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства.
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Порошенко закинул замануху, мол какая будет реакция на его возможное лишение им гражданства Саакашвили...
Но реакция людей для Порошенко не имеет никакого значения, ибо народ для него это лайно.
Ему интересна реакция, скорее запада, по дипломатическим каналам.
Так вот после вброса инфы про лишение Саакашвили гражданаства, скорее всего позвонили из посольства США или Госдеп по своим каналам сообщил Порошенко - "а не охерел ли ты Петя?"
Петя всё правильно сразу понял и дал заднюю...
Хотя реакция штатов и так была очевидной, Саакашвили он ещё со времён Грузии считают реформатором и прозападным политиком. Да ещё и с ныненшним президентом США Трампом Саакашвили давно знаком.
А Петя никто для запада. Обычный мелкий пакостник и воришка, не более. За три года президенства ничего не достиг для людей, для страны..., только достиг совершенства в коррупции и воровстве.
Одно не могу понять, Поошенко не понимает что играет с огнём мелко пакостя таким образом штатам?
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Давали гражданство через указ? Забрать тоже должны через указ. ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН!
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Саакашвили уже лишили гражданства. Ожидается лишение гражданства Плотницкого, Захарченко. Шучу. Их-то за что?
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мордор тебе платит?
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без гражданства ему в Украине делать нефиг, а тем более рисковать, и покупать недвигу.
петя ему тут жизни не даст, а с вероятностью в 146% выдаст Грузии, т.к. от выдачи его гражданство уже не защищает...
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Американские танки М1А2 "Абрамс" и боевые машины пехоты (БМП) "Брэдли" в среду прибыли на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) для участия в международных учениях Noble Partner 2017 .
Учения Noble Partner пройдут на Вазианском полигоне в третий раз. В учениях примут участие, помимо грузинских и американских военнослужащих, военнослужащие Великобритании, в частности, десантная рота, механизированный взвод и группа обеспечения из Германии, а также подразделения с Украины (один пехотный взвод), Армении (полевой лазарет, медицинская рота), Словении (пехотный взвод и группа обеспечения) и Турции (четыре офицера).
В Минобороны Грузии отмечают, что учения направлены на улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций, повышение взаимосовместимости между воинскими подразделениями стран НАТО и партнеров, развитие учебных возможностей сил быстрого реагирования НАТО и углубление сотрудничества между странами-участниками сил быстрого реагирования НАТО, а также на отладку процедур логистического планирования и исполнения.
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-Ты чего здесь, отец, ходишь?
- Я гуляю. Сейчас я гуляю туда, потом - гуляю обратно...
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