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 Пауэрлифтер Рокочий добыл Украине четвертое "золото" на Всемирных играх

игры всемирные

Украинский пауэрлифтер Алексей Рокочий принес своей команде четвертую золотую награду на X Всемирных играх во Вроцлаве (Польша).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в супертяжелом весе Рокочий победил с результатом 632,50 очка, подняв в сумме трех упражнений 1105 кг.

В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 9-е место, по количеству медалей - сохранила 5-е. В активе у нее 17 наград: 4 золотые, 5 серебряных, 8 бронзовых. Лидируют россияне (26, 12, 8).

Соревнования продлятся до 30 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы установили два рекорда на Всемирных Играх

Напомним, что в общекомандном зачете предыдущих Всемирных игр, проходивших в 2013 году в Кали (Колумбия), сборная Украины заняла 7-е место среди 98 стран-участниц, завоевав 28 медалей - 9 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.
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Бле, а кацапы небойсь опять под допингом. Ниче их не учит - всего скоро лишат...
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