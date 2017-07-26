 Пауэрлифтер Рокочий добыл Украине четвертое "золото" на Всемирных играх

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в супертяжелом весе Рокочий победил с результатом 632,50 очка, подняв в сумме трех упражнений 1105 кг.
В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 9-е место, по количеству медалей - сохранила 5-е. В активе у нее 17 наград: 4 золотые, 5 серебряных, 8 бронзовых. Лидируют россияне (26, 12, 8).
Соревнования продлятся до 30 июля.
Напомним, что в общекомандном зачете предыдущих Всемирных игр, проходивших в 2013 году в Кали (Колумбия), сборная Украины заняла 7-е место среди 98 стран-участниц, завоевав 28 медалей - 9 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.
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