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 МИД Молдовы возмущен намерениями РФ отмечать 25-летие "миротворческой миссии" в Приднестровье

мид молдова

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИД) Молдовы вызвало посла России Фарита Мухаметшина для обсуждения мероприятий, посвященных 25-летию миротворческой миссии в Приднестровье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, в МИД послу напомнили, что участие российских чиновников и артистов в подобных мероприятиях может нанести ущерб отношениям Молдовы и России.

"Кишинев хочет сохранить дружественные, доверительные и уважительные отношения. Односторонняя организация празднования этой даты с участием российской делегации неблагоразумна", - подчеркнули в молдавском министерстве.

Также МИД напоминает, что молдавские власти неоднократно предлагали изменить формат миротворческой миссии на Днестре, которая давно выполнила все задачи, и сделать ее гражданской, "что благоприятно скажется на процессе приднестровского урегулирования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Странно слышать разные спекуляции по поводу т. н. планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья", - премьер Молдовы Филип

Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон осудил этот шаг.
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вы меня опередили, таки да,презик имеет другое мнение.
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Грозит ли Украине «президент» Додоненко

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
Что будет с Украиной после ухода Путина из Донбасса.

Молдовский президент Игорь Додон в интервью российскому телевидению пообещал приехать в Тирасполь на церемонию, посвящённую 25-летию создания миротворческого контингента, который находится на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Но и это еще не все. Додон пообещал наградить государственными отличиям Республики Молдова российских миротворцев - но только в том случае, если "приднестровцы" ему разрешат.


Давайте просто перенесём ситуацию на украинскую почву. Прошло 25 лет со времени оккупации Крыма. И украинский президент собирается в Симферополь на церемонию празднования юбилея начала путешествия оккупированного полуострова в "родную гавань". А своей администрации даёт поручение выяснить у "руководства Республики Крым", можно ли представить к наградам ветеранов из числа "вежливых". За то, что сохранили мир на полуострове.

Странно, правда? Невозможно - скажете вы. Молдоване 25 лет назад тоже сказали бы вам, что невозможно. А теперь их президент - Игорь Додон, друг Путина и один из лидеров антикоррупционного движения в стране. "Миротворцы" дождались орденов.
В Украине начинается схожий процесс - процесс торжества коллаборации. Пока что он сдерживается продолжающимся кровопролитием на Донбассе, но как только Путин найдет понятный для себя вариант ухода - российское влияние в Украине проявит себя с новой силой, и мы не узнаем многих наших соотечественников - и из числа политиков, и из числа обычных граждан.
Ведь на что рассчитывает оккупант? Он рассчитывает на усталость от войны. На тех, кто разочаровывается, потому что не видит быстрых перемен к лучшему. На тех, кто хочет, чтобы изменились все остальные - только не он сам.
Это как капли дождя на раскалённой крыше. Мы хотим, чтобы к нам ездили любимые российские артисты - ну просто потому, что презираем все украинское, а признаваться в этом не хотим, хотим свое, родное. И нам плевать, кто там ездил в Крым - мы хотим в театр и на концерт. Хотим московских зрелищ и украинского хлеба, количество которого тоже не может быстро увеличить власть. Это потому, что коррупция важнее и страшнее войны, что вы нас пугаете, а то Путин нападет. Гы-гы. Почему нас лишают родных социальных сетей? Мы не хотим Facebook, мы хотим "халяву". Почему столько денег тратят на войну, наверное, это власти выгодно, снюхалась в Путиным и не платит нам зарплаты и пенсии. Мы просто хотим хорошо жить и не думать о плохом. Мы устали. Не за это выходили на Майдан.
И опомнится не успеем, как капли дождя перейдут в потоп, который накроет всю Украину. И вот уже наш президент - какой-то Додоненко. И вот уже он едет в Крым на праздник…
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Интересно сколько раз Германия в прошлом веке отмечала свое "миротворчество" в Судетах?....
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Рашисткие оккупанты хотят отмечать юбилей оккупации части Молдовы. Ничего возмутительного в этом нет, на то рашисты и оккупанты.
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молдоване не чудите. "что благоприятно скажется на процессе приднестровского урегулирования".Источник: https://censor.net.ua/n449300
--кацапы никогда и ни кому не позволят "благоприятно",даже себе.закройте границу и Украина закроет и пусть кацапы празднуют у себя в говностане хоть ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСИЛИИ или за щеку у Корытова
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Эта гнида плешивая издевается над всем миром ровно столько, сколько ей этот мир позволяет.
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Доверительньіе и уважительньіе отношения с россией? А я то думал, что лишь у нас развелись идиотьі.
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Кацапи в своєму репертуарі, відмічати 25 років окупації Придністровя, ще б «Можем павтаріть» сказали
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Frol Fedoroff - Додон против всей Молдовы....!!! Круто на самом деле.., это просто сюр какой то... - чистый предатель своей страны... Наш дважды судимый и то как то получше смотрелся... Может мы не все знаем, может в Молдове пенсы и вата рулит? Молдаване, отзовитесь... - что там у вас происходит??
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Феерично.Нi батька нi матерi,нi стида нi совiстi.Россия в своем амплуа.
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Украинский YouTube не должен модерироваться из Москвы. Подписываем и распостраняем петицию к президенту: https://petition.president.gov.ua/petition/38690 .
Спасибо.
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Говорят, что россосиянские ихтамнеты-приднестровцы в отпуска летают из аэропорта Кишинёва. Кто-то знает правда это или нет?
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Сльішал от таких, что российские паспорта из Приднестровья признаются лишь в россии и Молдове. Вьілетать из Кишинева надо с загранпаспортом.
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Перекрыть границы с двух сторон и небо для полетов закрыть- и пусть эти штирлицы молча играют на балалайке.
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а вот Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии , это была просто дискуссия за которую ему влетело от куратора
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Вряд ли он бы додумался
Наверняк это был проект одной из башен кремля... А влетело от другой...
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Знайшов цікаве відео 1966-го року. Як в СРСР уявляли майбутнє - а саме 2017-й рік !!!!!!!
Москва.Студія "Діафільм" 1966
Відео 10 хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7OQ5HviuHmM
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Молдовы возмущен намерениями РФ отмечать 25-летие "миротворческой миссии" в Приднестровье
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