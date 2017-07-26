 МИД Молдовы возмущен намерениями РФ отмечать 25-летие "миротворческой миссии" в Приднестровье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, в МИД послу напомнили, что участие российских чиновников и артистов в подобных мероприятиях может нанести ущерб отношениям Молдовы и России.
"Кишинев хочет сохранить дружественные, доверительные и уважительные отношения. Односторонняя организация празднования этой даты с участием российской делегации неблагоразумна", - подчеркнули в молдавском министерстве.
Также МИД напоминает, что молдавские власти неоднократно предлагали изменить формат миротворческой миссии на Днестре, которая давно выполнила все задачи, и сделать ее гражданской, "что благоприятно скажется на процессе приднестровского урегулирования".
Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон осудил этот шаг.
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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
Что будет с Украиной после ухода Путина из Донбасса.
Молдовский президент Игорь Додон в интервью российскому телевидению пообещал приехать в Тирасполь на церемонию, посвящённую 25-летию создания миротворческого контингента, который находится на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Но и это еще не все. Додон пообещал наградить государственными отличиям Республики Молдова российских миротворцев - но только в том случае, если "приднестровцы" ему разрешат.
Давайте просто перенесём ситуацию на украинскую почву. Прошло 25 лет со времени оккупации Крыма. И украинский президент собирается в Симферополь на церемонию празднования юбилея начала путешествия оккупированного полуострова в "родную гавань". А своей администрации даёт поручение выяснить у "руководства Республики Крым", можно ли представить к наградам ветеранов из числа "вежливых". За то, что сохранили мир на полуострове.
Странно, правда? Невозможно - скажете вы. Молдоване 25 лет назад тоже сказали бы вам, что невозможно. А теперь их президент - Игорь Додон, друг Путина и один из лидеров антикоррупционного движения в стране. "Миротворцы" дождались орденов.
В Украине начинается схожий процесс - процесс торжества коллаборации. Пока что он сдерживается продолжающимся кровопролитием на Донбассе, но как только Путин найдет понятный для себя вариант ухода - российское влияние в Украине проявит себя с новой силой, и мы не узнаем многих наших соотечественников - и из числа политиков, и из числа обычных граждан.
Ведь на что рассчитывает оккупант? Он рассчитывает на усталость от войны. На тех, кто разочаровывается, потому что не видит быстрых перемен к лучшему. На тех, кто хочет, чтобы изменились все остальные - только не он сам.
Это как капли дождя на раскалённой крыше. Мы хотим, чтобы к нам ездили любимые российские артисты - ну просто потому, что презираем все украинское, а признаваться в этом не хотим, хотим свое, родное. И нам плевать, кто там ездил в Крым - мы хотим в театр и на концерт. Хотим московских зрелищ и украинского хлеба, количество которого тоже не может быстро увеличить власть. Это потому, что коррупция важнее и страшнее войны, что вы нас пугаете, а то Путин нападет. Гы-гы. Почему нас лишают родных социальных сетей? Мы не хотим Facebook, мы хотим "халяву". Почему столько денег тратят на войну, наверное, это власти выгодно, снюхалась в Путиным и не платит нам зарплаты и пенсии. Мы просто хотим хорошо жить и не думать о плохом. Мы устали. Не за это выходили на Майдан.
И опомнится не успеем, как капли дождя перейдут в потоп, который накроет всю Украину. И вот уже наш президент - какой-то Додоненко. И вот уже он едет в Крым на праздник…
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--кацапы никогда и ни кому не позволят "благоприятно",даже себе.закройте границу и Украина закроет и пусть кацапы празднуют у себя в говностане хоть ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСИЛИИ или за щеку у Корытова
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Спасибо.
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Наверняк это был проект одной из башен кремля... А влетело от другой...
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Москва.Студія "Діафільм" 1966
Відео 10 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=7OQ5HviuHmM
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