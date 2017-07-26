 Сегодня закончилась регистрация заявлений желающих вступить в вузы, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины.
Сегодня абитуриенты могут проверить в кабинетах статус поданных заявлений и корректность отображения в них данных. Это можно сделать и в смартфонах и планшетах с помощью мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) "Личный электронный кабинет абитуриента".
Все заявления, которые поступили в ВУЗы более чем три дня назад, приемные комиссии уже проработали до 10 часов утра. В кабинетах поступающих должен появиться статус "Допущено к конкурсу" или "Отказано". Заявления, которые будут поступать в течение сегодняшнего дня, будут отрабатываться приемочными комиссиями до 18 часов 27 июля.
Те абитуриенты, которые не смогли подать электронные заявления, могут подавать их в бумажном виде - независимо от наличия зарегистрированного личного электронного кабинета. Представлены бумажные заявления будут обработаны приемными комиссиями и внесены в единую базу.
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