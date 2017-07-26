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 Общество
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 Сегодня закончилась регистрация заявлений желающих вступить в вузы, - Минобразования

образование тестирование вуз

26 июля заканчивается регистрация заявлений поступающих для получения степени бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины.

Сегодня абитуриенты могут проверить в кабинетах статус поданных заявлений и корректность отображения в них данных. Это можно сделать и в смартфонах и планшетах с помощью мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) "Личный электронный кабинет абитуриента".

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Все заявления, которые поступили в ВУЗы более чем три дня назад, приемные комиссии уже проработали до 10 часов утра. В кабинетах поступающих должен появиться статус "Допущено к конкурсу" или "Отказано". Заявления, которые будут поступать в течение сегодняшнего дня, будут отрабатываться приемочными комиссиями до 18 часов 27 июля.

Те абитуриенты, которые не смогли подать электронные заявления, могут подавать их в бумажном виде - независимо от наличия зарегистрированного личного электронного кабинета. Представлены бумажные заявления будут обработаны приемными комиссиями и внесены в единую базу.

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Кацапи кацапами,а вчитися українцям завжди треба.Головне,щоб гарно вчилися і були кваліфікованими знавцями своєї справи.
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Цікаво,як в цю тему приплетуть Пєцю і зраду?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня закончилась регистрация заявлений желающих вступить в вузы, - Минобразования
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