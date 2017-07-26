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 Политика Украины
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 Россия усиливает Южный военный округ, включая оккупированный Крым, для "нейтрализации возникающих угроз", - Шойгу

шойгу

Российские власти вынуждены повышать боевые возможности Южного военного округа, в который входит и оккупированный Крым, для нейтрализации угроз национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", - сказал он.

По его словам, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у южных рубежей РФ. Кроме того, несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершились крупномасштабные учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран.

"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", - сказал глава Минобороны РФ.

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Министр отметил, что одним из важных шагов в укреплении обороноспособности стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии. "Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", - добавил Шойгу.

"За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", - сказал он. Глава Минобороны РФ уточнил, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.

"Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение безопасности Российской Федерации на юго-западном стратегическом направлении", - сказал министр.

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Путин и Шойгу в аптеке...
Путин кассирше - "два гандона"
Кассирша Путину - "Вижу..., брать что будете?"
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главная угроза-козломордые мудаки с надувными танками и ракетами!
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Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч евреев во время Холокоста и пропавшего в советской тюрьме в 1947 году, обратились в Мещанский районный суд Москвы с иском к ФСБ России.

В своем иске родственники Валленберга требуют обязать «наследницу» советских карательных органов предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также нецензурированные копии этих бумаг.

Судьба Рауля Валленберга - одна из крупнейших мистификаций в истории России. Документам, которые запрашивают родные Валленберга, уже 70 лет, и доступ к ним должен быть открыт.

«Несмотря на огромное количество запросов и обращений, которые родные и историки направляли в российские госорганы на протяжении последних десятилетий, Россия до сих пор отказывается предоставить оригиналы документов.

Теперь мы готовы добиваться информации в судебном порядке. Это дело - не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств.

После взятия Будапешта советской армией, в начале 1945 года, Валленберг был задержан СМЕРШем и тайно переправлен в Москву.По официальной версии российской стороны, Валленберг погиб от инфаркта миокарда летом 1947 на Лубянке.

Однако существуют показания других заключенных и сотрудников ФСБ, которые утверждают, что видели или слышали о похожем на Валленберга заключенном после этой даты.

Не исключено, что «инфаркт» у 35-летнего Валленберга был вызван с помощью использования одного из ядов «лаборатории Майрановского» - «советского Менгеле», который испытывал смертоносные препараты на заключенных.
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Єто старая и известная история. Но бьіл ли запрос из Израиля на получения документов в россию? И почему израильтяне зная про подлое убийство Валленберга с любовью вспоминают ссср?
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Далпайопы. Угроза у вас не с Запада...Китай по тихому скоро всё до Урала оттяпает, пока ещё только 4-е территории Крыма продали на Дальнем Востоке. Граница на замке, чучела в ватниках с деревянными автоматами на вышках, там же угрозы нет. А Китай под границу с рашей ядрёные мобилные ракетные комплексы подтянул. ну типа чтоб до США ближе было, но реално то и до мацквы стало намного ближе.
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Так они компенсировали потерю территорий в Сибири и на Дальнем Востоке оттяпыванием земель в европейской части...
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Ну если у тебя в перспективе заберут Сибирь и Дальний Восток, то надо же подстраховаться? Вот они и подстраховываются, забирая все что плохо лежит (Крым, Абхазия, Приднестровье и т.д.)
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Симметрические де...лы с несимметическим мозгом
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Когда вы уже сдохните и захлебнётесь собственной кровью, кремлядские крысошакалы ? Когда вы избавите цивилизованный мир от своего гнусного дерьма ? Госоди, сожги рашистский гной в праведном пламени !
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Россия усиливает Южный военный округ, включая оккупированный Крым, для "нейтрализации возникающих угроз", - Шойгу - Цензор.НЕТ 8551Daniel Rodriguez3 год ·
Безусловно, запустить игру 2002 года выпуска в 2017-м, это научный прорыв, это сравнимо с изобретением колеса учёными ЛНР в мае 2017 года.
Это эпохальное событие!
Россия усиливает Южный военный округ, включая оккупированный Крым, для "нейтрализации возникающих угроз", - Шойгу - Цензор.НЕТ 8829
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Работает, но через ж:

https://www.youtube.com/watch?v=BGRRsYWXQvY

При этом игра еще из далекого 2003 года
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Сотрудники ИНЭУМ им. И.С. Брука смогли запустить игру GTA Vice City на компьютере с российским процессором. Видео их забавного эксперимента появилось на YouTube. Как поясняет автор ролика Максим Горшенин, пиратская версия игры была запущена на опытном образце компьютера "Эльбрус-4С". Кроме того, машина была оснащена видеокартой Radeon и гигабайтом оперативной памяти зарубежного производства.
Умельцы из института смогли запустить на ПК Windows 7, а потом поставили на него GTA Vice City из 2002 года. Программа пошла на компьютере только на "средних настройках". При этом значительную часть "умственной работы" машина выполняла для того, чтобы "маскироваться" под двухядерный Intel.
"Эльбрус" при этом притворяется Пентиумом - двумя ядрами, а другие два ядра транслируют код х86 в коды "Эльбруса". На новом восьмиядерном "Эльбрусе-8С" транслировать будут тоже два ядра, а притворяться интелом будут уже шесть ядер", - объяснил Горшенин в блоге.
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суперкомпутеру эль-брюсу, если мне не изменяет память, не меньше 30 лет
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Рашка отстаёт в от Интел на 10-15 лет? По сути это чудо. Кто не согласен, прошу предъявить хоть какой-нибудь процессор мэйд ин Украина.
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А накуя? Нас и Интел или АМД вполне устраивает. Нах нам лепить говноэльбрусы на десять лет отстающие?
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Действительно эпохальное. Чуваки собрали проц с новой архитектурой, скомпилировали на нём свою ось и научили его аппаратно выполнять код чужой архитектуры. Скалозубить можно сколько угодно, но это и правда нифига себе достижение.
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Так покупайте себе тот проц с новой архитектурой. Скажите "НЕТ!" монополистам Intel, АMD и ІВМ. Будете тоже запускать игры пятнадцатилетние и хвастаться, какое это достижение. А может быть Вам даже удастся запустить на нём первый Doom?
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Главная "возникающая" угроза - это сама россия!
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Кругом одни враги.
Все хотят обидеть невинную девушку.
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ето сейчас такие прикиды у оленеводов за поребриком?
звездей явно мало - алени обижаются
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У него с внутренней стороны погона тоже звёзды прикручены.
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надо срочно аленям сообщить, шо все в поряде, все внутри.
а тож обижаются за своего.
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Гы-гы! Туристов родных приманивают?! Ага, уже ломанулись! Разбирайте, крысы!
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бурятов с Забайкалья подтягивают. А вместо них на боевое дежурство заступают бойцы НОАК.
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Хреново,что нет инопланетян.Какой бы округ эти твари тогда усиливали бы?
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Украинский YouTube не должен модерироваться из Москвы. Подписываем и распостраняем петицию к президенту: https://petition.president.gov.ua/petition/38690 .

Спасибо.
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Как в фильме с Раневской, - "Какой умный вид у этого болвана".
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нужно расшевелить китайских миротворцев, чтобы кцф чуть распылилась в потугах границ:
Россия усиливает Южный военный округ, включая оккупированный Крым, для "нейтрализации возникающих угроз", - Шойгу - Цензор.НЕТ 8264
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Это как усиливает? Петухов и армат с гавна нелепят? Так не зима растекутся - духовном от них усилят?
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Пристрелите путина и все угрозы исчезнут...
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готов биться об заклад - этот аленевод будет след. вождем парашии.
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Каци нарощують свої війська по всьому кордону України, особливо пвсля блоеування їх армії в ПМР
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бояцца кацы что их выкинут из Крыма... Правильна... Вас выкинут
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