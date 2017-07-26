 Россия усиливает Южный военный округ, включая оккупированный Крым, для "нейтрализации возникающих угроз", - Шойгу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", - сказал он.
По его словам, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у южных рубежей РФ. Кроме того, несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершились крупномасштабные учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран.
"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", - сказал глава Минобороны РФ.
Министр отметил, что одним из важных шагов в укреплении обороноспособности стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии. "Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", - добавил Шойгу.
"За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", - сказал он. Глава Минобороны РФ уточнил, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.
"Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение безопасности Российской Федерации на юго-западном стратегическом направлении", - сказал министр.
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В своем иске родственники Валленберга требуют обязать «наследницу» советских карательных органов предоставить доступ к оригиналам документов о Валленберге, а также нецензурированные копии этих бумаг.
Судьба Рауля Валленберга - одна из крупнейших мистификаций в истории России. Документам, которые запрашивают родные Валленберга, уже 70 лет, и доступ к ним должен быть открыт.
«Несмотря на огромное количество запросов и обращений, которые родные и историки направляли в российские госорганы на протяжении последних десятилетий, Россия до сих пор отказывается предоставить оригиналы документов.
Теперь мы готовы добиваться информации в судебном порядке. Это дело - не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств.
После взятия Будапешта советской армией, в начале 1945 года, Валленберг был задержан СМЕРШем и тайно переправлен в Москву.По официальной версии российской стороны, Валленберг погиб от инфаркта миокарда летом 1947 на Лубянке.
Однако существуют показания других заключенных и сотрудников ФСБ, которые утверждают, что видели или слышали о похожем на Валленберга заключенном после этой даты.
Не исключено, что «инфаркт» у 35-летнего Валленберга был вызван с помощью использования одного из ядов «лаборатории Майрановского» - «советского Менгеле», который испытывал смертоносные препараты на заключенных.
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Безусловно, запустить игру 2002 года выпуска в 2017-м, это научный прорыв, это сравнимо с изобретением колеса учёными ЛНР в мае 2017 года.
Это эпохальное событие!
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https://www.youtube.com/watch?v=axwX5GAhAPs
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https://www.youtube.com/watch?v=BGRRsYWXQvY
При этом игра еще из далекого 2003 года
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Умельцы из института смогли запустить на ПК Windows 7, а потом поставили на него GTA Vice City из 2002 года. Программа пошла на компьютере только на "средних настройках". При этом значительную часть "умственной работы" машина выполняла для того, чтобы "маскироваться" под двухядерный Intel.
"Эльбрус" при этом притворяется Пентиумом - двумя ядрами, а другие два ядра транслируют код х86 в коды "Эльбруса". На новом восьмиядерном "Эльбрусе-8С" транслировать будут тоже два ядра, а притворяться интелом будут уже шесть ядер", - объяснил Горшенин в блоге.
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Все хотят обидеть невинную девушку.
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звездей явно мало - алени обижаются
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а тож обижаются за своего.
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Спасибо.
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