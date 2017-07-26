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Все про:Россия (71573) США (13050) угрозы (568) ЦРУ (126)

 Глава ЦРУ Помпео о России: "Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение"

цру

Россия до сих пор представляет угрозу для США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью The Washington Free Beacon.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с исходящей от россиян угрозой, будь то какие-либо активные меры, пропаганда или попытки сформировать общественное мнение посредством целого ряда способов, некоторые из которых известны, а часть из которых носит скрытый характер", - сказал он.

По его словам, российская угроза представляет собой "вызов для США на протяжении десятилетий". "Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение, работать над тем, чтобы это было болезненным для них и чтобы они уменьшили масштаб того, что они сейчас делают", - добавил директор ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся, - глава комитета начальников штабов ВС США Данфорд

Говоря о кибербезопасности, он назвал действия России "агрессивными"

"Необходимо донести до них, что недопустимо продолжать их активные действия против США, за которыми мы следим и на которые мы будем отвечать", - сказал Помпео.

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От бы от пети такое услышать а то он всё про минск,да свой мирный план ...
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Про то что надо росии поражения наносить ,чёй то не слыхал а здесь это ключевая фраза !!!
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Сделай милость, зондируя почву, не разевай рот.
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Еврокомиссия уже обеспокоенность высказала?
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русня серьезно готовится к "удавке Рейгана" и ей сейчас не до шуток))
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Уже чую разницу между "очень обеспокоены" и "наносить поражения", растет градус общения между людьми . Пора дипломатическое лицо Лаврова из стойла выводить, ему можно матом ругаться на международном уровне.
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они у нас полюбят русофобию вотетувот..))
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В 1939 Великобритания и Франция фактически оставили Польшу один на один воевать с Германией и СССР. Лидеры Европы боялись спровоцировать бесноватого фюрера. Все помнят чего это стоило. Пока в паРАШЕ будет править КГБистский режим и путлеростан будет пытаться построить новый рЮSSкий рейх угроза для всего мира будет реальной.
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Да-да. Запретят въезд Мурзику помощника министра энергетики РФ Косолапова по ветеринарному паспорту без отпечатков передних рук и носа.
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер в Брюсселе проводит встречи с представителями Евросоюза и НАТО. Волкер напомнил, что до этого у него была возможность посетить восточную Украину и Киев. «Вчера в Париже я встретился с французскими и немецкими представителями, чтобы получить их видение нормандского процесса. В Брюсселе я встречусь с представителями ЕС и НАТО. Вечером я отправлюсь в Вену, где проведу обсуждение с ОБСЕ, и заеду в Лондон по пути в Вашингтон», - детализировал Волкер повестку дня. По словам посла, он также хочет «говорить с россиянами». «Следующий шаг будет скоординирован в Вашингтоне. После этого визита, во время которого у нас есть шанс говорить с нашими друзьями и союзниками, где мы есть, состоится обсуждение и с россиянами», - сказал Волкер. Спецпредставитель подчеркнул, что для США очень важно разрешить этот «активный конфликт». «США пытаются быть более вовлеченными в этот вопрос, потому секретарь Тиллерсон попросил меня встретиться со всеми и собрать мнения, где мы и что мы должны делать. Я буду докладывать, и работать над дальнейшими шагами, как США может приобщиться к этому», - сказал он. Волкер считает, что существующий конфликт становится для России «дорогой проблемой». «Мы должны изменить статус-кво. На встрече президента (США) Трампа с президентом (РФ) Путиным Трамп сказал, что решение украинского вопроса важно для США, так как это является препятствием для улучшения отношений США и России. И секретарь Тиллерсон на встрече в Киеве четко указал, какие цели США: США, и это общая позиция с ЕС и союзниками по НАТО, и Россия подписалась под этим через Минский процесс - наша цель - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности и охраны всех граждан Украины, независимо от национальности или религии», - заявил посол.
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Эксперты считают, что победить в апелляции украинской стороне не удастся, но платить она не будет, поэтому Россия начнет "охоту" за активами и имуществом Украины./ Лондон
не смогла найти ваше в обсуждении поэтому скинула сюда
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Немного не так. Сказали, что может победить в аппеляции.
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это кацапские эксперты уже ищут пути прибрать к рукам украинское имущество. А Украине желаю победить
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Пусть охотятся, но для начала расплатятся по всем подобным решениям, включая деньги Юкосу
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Этот Волкер похоже ,больше сделает для Украины,чем вся наша власть...
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Пора бы уже этим бешенным кремлядям и на опережение гибридную хрень засунуть. а то всё отпор. отпор.....
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"Необходимо донести до них, что недопустимо продолжать их активные действия против США..."

Глава ЦРУ, надеюсь, понимает, что русне что-то донести можно только с помощью пиндюлины? Всякие словесные убеждения и призывы к здравому смыслу воспринимаются руснёй только как слабость.
Источник:https://censor.net.ua/n449297
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Має розуміти. А що там насправді... Бо дещо вони проспали таки.
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можно считать война объявлена. этого уже никому не остановить, только маховик раскрутишь, если попытаешься. как можно плюнуть на Конгресс и ЦРУ? там очень серьезные дяди.
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Нах постійно терпіти ту загрозу? Нащадки німецько-голандських фундаторів Російської імперії мають визнати, що той проект давно вже здох і, замість постійного і безперебійного постачання сировини зі всієї півночі Євразії, постачає в Європу і весь світ одні проблеми в вигляді тероризму, корупції, війн.
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Мінськми угодами за допомогою Кучми та Медведчука.
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Помпео хорошая фамилия, которая напоминает вулкан. Но больше к сожалению полезной информации нет, ведь никчемньіе санкции украинцев не устраивают. Давайте вьіполним Будапештское соглашение.
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это уже серьезные заявление серьезного человека
это вам не либерасты-балаболки
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Это я один так думаю - Смертный приговор паРашке уже подписан?
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Надо только одно поражение. Раз и навсегда

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Очень хорошее заявление, посмотрим что будет дальше.
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Украинский YouTube не должен модерироваться из Москвы. Подписываем и распространяем петицию к президенту: https://petition.president.gov.ua/petition/38690 .
Спасибо.
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UA tvellen-van
Это я один так думаю - Смертный приговор паРашке уже подписан? - он уже давно подписан, там в на западе слов на ветер не бросают,всё будет мирно красиво ,даже попроще чем с сесесером
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Украинцам не страшны ни Россия, ни Штаты. Украинцы не понимают
главного. Они прежде всего для выживания как нации должны обрубить
"ноги" жидам, которые окопались в Украине. Для которых "ноги" это
финансы, выкачиваемые из Украины.

Украинцы не понимают, что
жиды как только высосут все что возможно, свалят отсюда на своих "ногах"
помогать жить другим народам. Сегодня узнал, эти суки уничтожили украинский авиапром, в лице концерна "Антонов" ...

Что-то я не замечал в окопах Вальцманов, Авакянов, Пашинских, Турчиновых, Яйценюков, Ляшков и далее по списку. У жидов Родины, Отчизны нету. Весь их "ура-патриотизм" только средство для грабежа нас - украинцев.
(Обязан подчеркнуть, что не стоит отождествлять евреев и жидов, как и мусульман и вакхабитов)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ЦРУ Помпео о России: "Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение"
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