 Глава ЦРУ Помпео о России: "Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью The Washington Free Beacon.
"Мы по-прежнему сталкиваемся с исходящей от россиян угрозой, будь то какие-либо активные меры, пропаганда или попытки сформировать общественное мнение посредством целого ряда способов, некоторые из которых известны, а часть из которых носит скрытый характер", - сказал он.
По его словам, российская угроза представляет собой "вызов для США на протяжении десятилетий". "Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение, работать над тем, чтобы это было болезненным для них и чтобы они уменьшили масштаб того, что они сейчас делают", - добавил директор ЦРУ.
Говоря о кибербезопасности, он назвал действия России "агрессивными"
"Необходимо донести до них, что недопустимо продолжать их активные действия против США, за которыми мы следим и на которые мы будем отвечать", - сказал Помпео.
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не смогла найти ваше в обсуждении поэтому скинула сюда
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Глава ЦРУ, надеюсь, понимает, что русне что-то донести можно только с помощью пиндюлины? Всякие словесные убеждения и призывы к здравому смыслу воспринимаются руснёй только как слабость.
Источник:https://censor.net.ua/n449297
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это вам не либерасты-балаболки
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Спасибо.
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Это я один так думаю - Смертный приговор паРашке уже подписан? - он уже давно подписан, там в на западе слов на ветер не бросают,всё будет мирно красиво ,даже попроще чем с сесесером
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главного. Они прежде всего для выживания как нации должны обрубить
"ноги" жидам, которые окопались в Украине. Для которых "ноги" это
финансы, выкачиваемые из Украины.
Украинцы не понимают, что
жиды как только высосут все что возможно, свалят отсюда на своих "ногах"
помогать жить другим народам. Сегодня узнал, эти суки уничтожили украинский авиапром, в лице концерна "Антонов" ...
Что-то я не замечал в окопах Вальцманов, Авакянов, Пашинских, Турчиновых, Яйценюков, Ляшков и далее по списку. У жидов Родины, Отчизны нету. Весь их "ура-патриотизм" только средство для грабежа нас - украинцев.
(Обязан подчеркнуть, что не стоит отождествлять евреев и жидов, как и мусульман и вакхабитов)
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