 Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УНИАН.
Чиновник подчеркнул, что не предоставлял такую информацию СМИ "и вряд ли кто-то из сотрудников ГМС ее давал также".
В "Рухе новых сил" неофициально сообщили, что информация о лишении Саакашвили украинского гражданства не соответствует действительности.
Напомним, ранее народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии) заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства.
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Порошенко позбавив громадянства Саакашвілі тому що він його боїтся
Порошенко не позбавив громадянства Саакашвілі тому що він його боїтся
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Захотим, дадим гражданство, а будете себя плохо вести - лишим... И никакие конституции и законы нам не помеха...
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Президентом України видано указ про втрату громадянства України
...Матеріали стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії.
За Конституцією України Президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства.
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Порошенко закинул замануху, мол какая будет реакция на его возможное лишение им гражданства Саакашвили...
Но реакция людей для Порошенко не имеет никакого значения, ибо народ для него это лайно.
Ему интересна реакция, скорее запада, по дипломатическим каналам.
Так вот после вброса инфы про лишение Саакашвили гражданаства, скорее всего позвонили из посольства США или Госдеп по своим каналам сообщил Порошенко - "а не охерел ли ты Петя?"
Петя всё правильно сразу понял и дал заднюю...
Хотя реакция штатов и так была очевидной, Саакашвили он ещё со времён Грузии считают реформатором и прозападным политиком. Да ещё и с ныненшним президентом США Трампом Саакашвили давно знаком.
А Петя никто для запада.
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Завтра іду на "мішайдан". Беру шашлики, вино, сир! А також вчу запальні грузинські танці.
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А ось і Лещ голос подав. Ну все лайно вилазить на захист Саакашвілі.
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