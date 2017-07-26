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 Политика Украины
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Все про:гражданство (622) опровержение (120) Саакашвили (1849) Госмиграция (129)

 Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства

саакашвили

Глава пресс-службы Государственной миграционной службы (ГМС) Сергей Гунько опроверг информацию о лишении главы партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Чиновник подчеркнул, что не предоставлял такую информацию СМИ "и вряд ли кто-то из сотрудников ГМС ее давал также".

В "Рухе новых сил" неофициально сообщили, что информация о лишении Саакашвили украинского гражданства не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В миграционной службе подтверждают лишение Саакашвили украинского гражданства, - ТСН

Напомним, ранее народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии) заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства.
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Так шо теперь??? Писать шо Петрило не он,не цилюрник,не паликмахтер.МЛЯ.с этим цензором не соскучишься.По ходу цензор тролит всех и ватников и вышиватников ,и ботов,и ольгинских пидоботов.
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Только, что вернулся из Одессы. Сравнил с тем что было при Саакашвили. Много хуже. Грязь кругом, неуютность. На пляж люди по часу ездят из центра города в Черноморку, где городской пляж тоже сплошная грязь и антисанитария. Фекалии из трубы в море спускают
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Нуу,- не всё так печально... Что с уходом Михи и с приходом Трухи стало хуже - согласен....
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Радикали Лозовий, Мосійчук злилися, а за ними уся Ректальна партія. А друге - реакція переляку і задня передача в адміністрації горе-президента. Все буде добре.
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По тупому пиару Михопсиха можно уже комедийный снимать,а ведь когда то его даже в серьёзно воспринимала
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зрадоебы как вы надоели
Порошенко позбавив громадянства Саакашвілі тому що він його боїтся

Порошенко не позбавив громадянства Саакашвілі тому що він його боїтся
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Путлер и Саака два неуравновешенных психопата...
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в чем есть совпадение в сравнении и что вызывает у тебя такую широкую улыбку?
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касирка вже вернулась з туалету, можеш підходити...
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Отдельный смех вызывают индивилумы,которые стараются впарить что при Михо в Одессе было лучше))))к их сведению он не был мэром Одессы-рн был главой обл
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На грузине помешались 50 % украинцев,скоро будет 86 % что на РАБссии за плешивого педофилаа..
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Отдельный смех вызывают индивидуумы,которые стараются впарить что при парашенко на Украине стало лучше.
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Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства. Оперативненько отслеживают (Vox populi) глас народа , наверное уже давно пэтю так имяух не обкладывали.

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Что то подсказывает что торопится с выводами не стоит, надо бы попкорном запастись, "драма" может быть многосерийная. Михо ещё раз пять туда-сюда лишать гражданства могут. Прям телесериал про рабыню Изауру, где ей в каждой серии дают свободу но не до конца, потом снова дают но она уже не хочет.
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засцала барыгина кодла, увидев, как народ отреагировал
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При Индюковиче у меня была пенсия 386 гривен.Сейчас 7 877 :D Хрюкните чего нить..
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Был бы Шариков поблизости, предложил бы "всё взять и поделить".
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на сайте Цензор делил Шариковых 70 %,в совке так и остались...
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Увы. Даже Надежда Савченко, которая запросто могла стать украинской Жанной д'Арк, стала Шариковым - из московских дворняг.
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а может и до пленения она на кума хуйла работала
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это время премьерства или призеденства?ато как то не складывается,
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всеравно не складывается,в 2003 пенсия была в районе 500 гр,сейчас где то2500, у тебя 7877-за какие заслуги?
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Мы, волки, своему слову хозяева...
Захотим, дадим гражданство, а будете себя плохо вести - лишим... И никакие конституции и законы нам не помеха...
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На офіційному сайті підтасовують текст так, що заголовок говорить про доконаний факт, а зміст - про недоконаний:
Президентом України видано указ про втрату громадянства України
...Матеріали стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії.
За Конституцією України Президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства.
______
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Моя мама получала 102 гривны при Индюке в тот же год
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Позбавити громадянства Саакашвілі - то була б найбільша дурня від Порошенко. Він же ж не повний довбень...
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Дебилы, о событиях в Грузия нихя не знаете, даже не понять не можете что хорошим Президент которого изгнал народ за разгон демонстраций, убийства, пытки в тюрьмах разворовывание бюджета - НЕ БЫВАЕТ. И это не Янукович, это Саакашвили вор и убийца.
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Тут всё просто и очевидно.
Порошенко закинул замануху, мол какая будет реакция на его возможное лишение им гражданства Саакашвили...
Но реакция людей для Порошенко не имеет никакого значения, ибо народ для него это лайно.
Ему интересна реакция, скорее запада, по дипломатическим каналам.
Так вот после вброса инфы про лишение Саакашвили гражданаства, скорее всего позвонили из посольства США или Госдеп по своим каналам сообщил Порошенко - "а не охерел ли ты Петя?"
Петя всё правильно сразу понял и дал заднюю...
Хотя реакция штатов и так была очевидной, Саакашвили он ещё со времён Грузии считают реформатором и прозападным политиком. Да ещё и с ныненшним президентом США Трампом Саакашвили давно знаком.
А Петя никто для запада.
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Так вот зачем президент Украины ездил давеча в Грузию - за справкой о том, что Миха таки был "под следствием"...а я-то думал....
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Олексій‏ @A_G_2007 1 ч.1 час назад

Завтра іду на "мішайдан". Беру шашлики, вино, сир! А також вчу запальні грузинські танці. Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 8123
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4 уголовных дела в Грузии ведет Хатия Деканоидзе
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ДревляниН‏ @freeukrman 1 ч.1 час назад
А ось і Лещ голос подав. Ну все лайно вилазить на захист Саакашвілі.Пресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 4686
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Михо Саакашвили ждут а Массачусетском Технологическом институте на лекции "как я профукал Абхазию и Ю.Осетию" вход свободный...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Госмиграции Гунько опроверг информацию о лишении Саакашвили гражданства
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