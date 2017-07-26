 Десять нелегальных копателей янтаря задержаны на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В полицейской информации отмечается: "Сообщение об обнаружении подозрительной группы мужчин в Полесском природном заповеднике, возле с. Селезовка, поступило от дежурного пограничного поста около 22.00.На появление правоохранителей молодые люди отреагировали мгновенно, бросившись в разные стороны.Однако на месте удалось задержать 10 человек, которые налаживали процесс незаконной добычи, обеспечивая откачки воды из почвы с помощью мотопомп и пожарных рукавов.Работники следственно-оперативной группы Овручского отделения полиции зафиксировали обстоятельства правонарушения и изъяли оборудование нелегальных копателей.Поэтому их вместе с оборудованием в виде мотопомпы, водозаборников и другого были доставлены в участок. Среди задержанных жители Ривненщины и Чудновского района нашей области. Также до выяснения всех обстоятельств изъяты автомобили копателей "JEEP Grand Cherokee", "Ford Transit", "Opel Frontera" и "Volkswagen Т4".