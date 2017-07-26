 Десять нелегальных копателей янтаря задержаны на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.
В сообщении отмечается: "У них изъято 4 автомобиля, 2 мотопомпы и другое оборудование, приспособления для добычи янтаря".
В полицейской информации отмечается: "Сообщение об обнаружении подозрительной группы мужчин в Полесском природном заповеднике, возле с. Селезовка, поступило от дежурного пограничного поста около 22.00.
На появление правоохранителей молодые люди отреагировали мгновенно, бросившись в разные стороны.
Однако на месте удалось задержать 10 человек, которые налаживали процесс незаконной добычи, обеспечивая откачки воды из почвы с помощью мотопомп и пожарных рукавов.
Работники следственно-оперативной группы Овручского отделения полиции зафиксировали обстоятельства правонарушения и изъяли оборудование нелегальных копателей.
Поэтому их вместе с оборудованием в виде мотопомпы, водозаборников и другого были доставлены в участок. Среди задержанных жители Ривненщины и Чудновского района нашей области. Также до выяснения всех обстоятельств изъяты автомобили копателей "JEEP Grand Cherokee", "Ford Transit", "Opel Frontera" и "Volkswagen Т4".
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Чего это за убийство ветеранов АТО в Днепре все затихло? Где Луценко? Где Аваков? Почему не грозятся взять следствие под свой контроль? Что ОПГ Днепра не под силу этим деятелям?
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а видать днепропетровская т(п)итушня им наруку...
поэтому не надейтесь на справедливость...
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Ведь эти копатели принесли больше вреда, чем Ахметов и Медведчук)
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ибо именно благодаря им он и существуют и дышат у нас стране!
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