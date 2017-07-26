 Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на информационный запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.
Недокомплект полицейских сегодня выше, чем в декабре 2015 года, когда не хватало 14,1 тыс сотрудников (11,9% от штатной численности), но ниже, чем в декабре 2016 года - 23,8 тыс.человек или 20,5% штатной численности.
Наибольший недобор полицейских в абсолютных цифрах наблюдается сегодня в межрегиональных территориальных органах Нацполиции (2 395 человек), городе Киеве (1 511 человек), Днепропетровской (1 383 человека), Донецкой (1 241 человек) и Киевской (1 137 человек) областях.
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