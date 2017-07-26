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 Политика Украины
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 Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ

Некомплект полицейских в подразделениях Национальной полиции Украины по состоянию на 01.07.2017 составляет 17 137 человек.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на информационный запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.

Недокомплект полицейских сегодня выше, чем в декабре 2015 года, когда не хватало 14,1 тыс сотрудников (11,9% от штатной численности), но ниже, чем в декабре 2016 года - 23,8 тыс.человек или 20,5% штатной численности.

Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел. 01


Наибольший недобор полицейских в абсолютных цифрах наблюдается сегодня в межрегиональных территориальных органах Нацполиции (2 395 человек), городе Киеве (1 511 человек), Днепропетровской (1 383 человека), Донецкой (1 241 человек) и Киевской (1 137 человек) областях.

Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел. 02




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Это в мусоровской стране ,где и тех что есть надо втрое сократить - чудны дела твои Господи !!
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и слава богу!
не хватает предателей народа, которые за пайку готовы этому народу стучать по голове, защищая порошенок разных...
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недобачаю... спочатку прочитав: "некомпетентных полицейских 17,1 тыс чел"...
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как-бы намекает, что нужно увеличить финансирование и закупить

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Мабуть бояться щоб не відправили в АТО....................
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многие молодые полицейские, которые купились на "Моя Новая Полиция" уволились, когда вкурили, что она совсем не новая...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ
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