 Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на информационный запрос " Українських Новин ", передает Цензор.НЕТ Недокомплект полицейских сегодня выше, чем в декабре 2015 года, когда не хватало 14,1 тыс сотрудников (11,9% от штатной численности), но ниже, чем в декабре 2016 года - 23,8 тыс.человек или 20,5% штатной численности.

Наибольший недобор полицейских в абсолютных цифрах наблюдается сегодня в межрегиональных территориальных органах Нацполиции (2 395 человек), городе Киеве (1 511 человек), Днепропетровской (1 383 человека), Донецкой (1 241 человек) и Киевской (1 137 человек) областях.