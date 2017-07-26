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 С начала суток один украинский воин получил ранение. Враг применил минометы под Красногоровкой, - штаб АТО

ато

В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильной. Российско-террористические группировки с полуночи и до 18-00 часов 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наиболее горячо было в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении. Здесь около 5-00, 6-00 и 16-00 часов боевики били по нашим укреплениям из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из стрелкового оружия преступники обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Новозвановки, Донца, Катериновки.

На Донецком направлении, в 10-00, боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Авдеевки.

В свою очередь силы АТО открыли огонь и заставили врага замолчать. В результате обстрела один наш военный получил ранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Погибших и раненых нет, - штаб АТО
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То Саакашвили виноват .... надо его путину выдать и войне конец ....
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Та ты шо я тоже полагаю,что лишение Саакашвили гражданства это откровенная провокация ....
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Не смешно. Если Михо считает себя мужчиной и четным человеком - он должен сам поехать в Грузию и уладить свои проблемы. Пусть докажет, что невиновен, а не прячется за спины украинцев.
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Да? Против Яроша в россии дело ,может ему тоже поехать туда и уладить свои проблемы ?
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уже который раз пишут, что вояки отвечают.. - это не плохо... Теперь переходим ко второму этапу - на опережение.... Не стесняйтесь - это ваша, украинская земля...
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Саша Крест - я к воякам обратился вообще то... Ну если хочешь поправлять грамматику моих постов ..., - я не против, сам занят... Спасибо заранее...
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Це не граматика- це відношення.
На біса ти мені здався, корегувати тебе?
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Земля украинская, а "мирный план" парашенка
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"Когда хвост - правит собакой..."... Многие бы... и в т.ч. Израильтяне... уже бы ржали...после всех атак.

Но хоть ответили так, по мужски и по настоящему? Не нужно стыдиться, нужно гордиться и нечего стесняться, на передке УКРАИНЦЫ, у нас страна, у них - сортир. И у нас не "дети лейтенанта Шмидта" и вечные прохиндеи, мошенники, наркоши, алкоголики и терпилы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один украинский воин получил ранение. Враг применил минометы под Красногоровкой, - штаб АТО
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