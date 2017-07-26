 С начала суток один украинский воин получил ранение. Враг применил минометы под Красногоровкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Наиболее горячо было в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении. Здесь около 5-00, 6-00 и 16-00 часов боевики били по нашим укреплениям из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении из стрелкового оружия преступники обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Новозвановки, Донца, Катериновки.
На Донецком направлении, в 10-00, боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Авдеевки.
В свою очередь силы АТО открыли огонь и заставили врага замолчать. В результате обстрела один наш военный получил ранения".
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На біса ти мені здався, корегувати тебе?
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Но хоть ответили так, по мужски и по настоящему? Не нужно стыдиться, нужно гордиться и нечего стесняться, на передке УКРАИНЦЫ, у нас страна, у них - сортир. И у нас не "дети лейтенанта Шмидта" и вечные прохиндеи, мошенники, наркоши, алкоголики и терпилы.
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