 Супрун обязала больницы отчитываться о расходовании благотворительных средств

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ за подписью и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун обнародован на сайте Минздрава.
"Руководителям учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления Министерства здравоохранения Украины, министру здравоохранения Автономной Республики Крым, руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обеспечить размещение учреждениями здравоохранения, которые находятся в сфере их управления, информации о поступлениях и использовании благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц на потребности таких учреждений здравоохранения", - говорится в документе.
Размещение информации о поступлениях и использовании благотворительных пожертвований должно происходить ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Информация должна быть доступной на территории медицинского учреждения, а также на официальном сайте учреждения здравоохранения и на сайтах структурных подразделений по вопросам здравоохранения местных органов власти.
Так, больницы должны обнародовать информацию о том, какое юридическое либо физическое лицо осуществило пожертвование, размер благотворительного взноса в денежной или натуральной форме, или перечень товаров и услуг в натуральной форме. Также должны быть обнародованы направления, на которые были направлены благотворительные взносы и остаток неиспользованных средств или товаров и услуг на конец отчетного периода.
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
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