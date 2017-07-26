EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Общество, Здоровье
  553  24
Все про:благотворительность (289) медицина (1586) отчет (277) реформы (2753) Супрун Ульяна (162)

 Супрун обязала больницы отчитываться о расходовании благотворительных средств

супрун

Со следующего года медицинские учреждения, подчиненные Министерству здравоохранения, обязаны обнародовать информацию об источниках поступления благотворительных пожертвований и их расходовании.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ за подписью и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун обнародован на сайте Минздрава.

"Руководителям учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления Министерства здравоохранения Украины, министру здравоохранения Автономной Республики Крым, руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обеспечить размещение учреждениями здравоохранения, которые находятся в сфере их управления, информации о поступлениях и использовании благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц на потребности таких учреждений здравоохранения", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша команда эффективно работала над подготовкой медреформы, но не было политической воли, чтобы все это продолжить", - Супрун

Размещение информации о поступлениях и использовании благотворительных пожертвований должно происходить ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Информация должна быть доступной на территории медицинского учреждения, а также на официальном сайте учреждения здравоохранения и на сайтах структурных подразделений по вопросам здравоохранения местных органов власти.

Так, больницы должны обнародовать информацию о том, какое юридическое либо физическое лицо осуществило пожертвование, размер благотворительного взноса в денежной или натуральной форме, или перечень товаров и услуг в натуральной форме. Также должны быть обнародованы направления, на которые были направлены благотворительные взносы и остаток неиспользованных средств или товаров и услуг на конец отчетного периода.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав инициирует создание резервного фонда для лечения украинцев за рубежом в экстренных случаях, - Супрун
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче, обязала отстегивать ей с благотворительных средств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я прав в іншому-кожен приміряє вчинки інших на себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что ты за всех расписываешься? Пиши за себя что ты там примеряешь юбку или лосины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Супрун умница и красавица. Вангую, что благодаря ей, украинцы будут жить на десяток лет больше и веселее, чем их соседи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спочатку не завадило б зобов'язати звітувати про надходження............... щоденно........ А то в Сумах, в яку лікарню не зайдеш, відразу ж починається:"Ми збираємо на потреби відділення........... "
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про щоденно там немає....... А в цьому вся "фішка". Дуже легко перевірити достовірність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Звіт щоденний? Як ви це собі уявляєте? Може таки правдиве внесення інфи про внески?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про надходження щоденно.................. Можна подавати і раз в місяць але щоб обов'язково було вказано скільки надійшло і в який день. А якщо ще й вказуватимуть - від кого, то зовсім буде чудово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из Сумских клиник пациентов переводят в клиники города Ромны, пациенты охают как просторно, чисто и какой порядок. С едой единственное на минимальном уровне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотелось бы это услышать от пациентов, а не твой рекламный ролик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с учетом средств всё хорошо, всё что получили - всё растратили на пациентов
 показать весь комментарий
Ответить
 
А какое её собачье дело на что благотворитель дал денег?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо багато "благочинників" роблять це не зовсім добровільно. Не знав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что, разве Супрун это отменила/запретила этим распоряжением? только взяла поток под контроль
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоСупрун обязала больницы отчитываться о расходовании благотворительных средств
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти