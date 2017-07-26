 Полиция задержала двух сторонников "русского мира" на блокпосту в Краматорске

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Один из них, 22-летний краматорчанин, был остановлен во время прохождения стоп-контроля. В ходе онлайн-проверки по базам данных Министерства внутренних дел оказалось, что он находился в рядах боевиков. Относительно другого боевика сотрудники уголовного блока получили оперативную информацию, которая после проверки подтвердилась", - говорится в сообщении.
Оба местных жителя вступили в ряды террористов в мае 2014 года, поддерживая идею "русского мира" и надеясь заработать.
Они дежурили на одном из блокпостов города без оружия, осуществляя незаконную проверку автотранспорта и граждан, а также выявляли лиц, имеющих проукраинскую позицию.
"Однако, когда начались сильные обстрелы города, оба "воина" испугались, убежали из рядов террористов и скрывались, надеясь, что об их "подвигах" никто не узнает", - сообщили в полиции.
Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, оба подозреваемых признают свою вину и сотрудничают со следствием.
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