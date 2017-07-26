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 Полиция задержала двух сторонников "русского мира" на блокпосту в Краматорске

задержание

Сотрудники полиции задержали двух террористов "ДНР" в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"Один из них, 22-летний краматорчанин, был остановлен во время прохождения стоп-контроля. В ходе онлайн-проверки по базам данных Министерства внутренних дел оказалось, что он находился в рядах боевиков. Относительно другого боевика сотрудники уголовного блока получили оперативную информацию, которая после проверки подтвердилась", - говорится в сообщении.

Оба местных жителя вступили в ряды террористов в мае 2014 года, поддерживая идею "русского мира" и надеясь заработать.

Они дежурили на одном из блокпостов города без оружия, осуществляя незаконную проверку автотранспорта и граждан, а также выявляли лиц, имеющих проукраинскую позицию.

"Однако, когда начались сильные обстрелы города, оба "воина" испугались, убежали из рядов террористов и скрывались, надеясь, что об их "подвигах" никто не узнает", - сообщили в полиции.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, оба подозреваемых признают свою вину и сотрудничают со следствием.

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вот только чуть что так сразу все стояли на блокпосту и без оружия!
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